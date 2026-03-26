Încă o veste proastă pentru Călin Georgescu. Judecătorii de la Judecătoria Sectorului 1 au hotărât, joi, prelungirea măsurii controlului judiciar în cazul lui Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, în dosarul în care este trimis în judecată pentru promovarea unor idei extremiste.

Magistrații au analizat solicitarea formulată de apărare și au decis să mențină măsura preventivă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, respingând cererea de revocare. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 48 de ore de la comunicare.

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul , prin ordonan?a nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar fa?ă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile. În temeiul art. 242 C.proc. pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare”, potrivit deciziei instanţei, care nu este definitivă, potrivit .

Pentru ce este judecat Călin Georgescu

Dosarul vizează acuzații privind promovarea în spațiul public a unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, fapte pe care procurorii susțin că le-ar fi comis în mod repetat.

Trimiterea în judecată a fost dispusă de Parchetul General pe 2 iulie, în baza unor acuzații ce includ și promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime grave, precum genocid sau crime de război.

În paralel, Călin Georgescu este implicat și într-un alt dosar, în care este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat. În acel caz, procurorii urmează să decidă dacă mențin trimiterea în judecată sau reiau ancheta.

De ce a fost amânat procesul

La termenul din 17 martie, instanța a acceptat cererea avocatului de a amâna cauza pentru 28 aprilie, pentru a permite studierea motivării unei decizii anterioare a Tribunalului București.

Procesul a avut o durată scurtă, de aproximativ 10 minute, în condițiile în care apărarea a invocat lipsa accesului la documentele necesare.

Avocatul a explicat că, în faza contestației, a fost nevoie de un complet de divergență, deoarece doi judecători nu au ajuns la aceeași concluzie, fiind necesară intervenția unui al treilea magistrat.

De asemenea, apărarea a susținut că este esențială analizarea argumentelor care au stat la baza deciziei finale înainte de continuarea procedurii.

Procurorul de ședință nu s-a opus solicitării, invocând dreptul la apărare.

Următorul termen al procesului a fost stabilit pentru 28 aprilie, când instanța va continua judecarea cauzei.

Până atunci, măsura controlului judiciar rămâne în vigoare, iar Călin Georgescu rămâne sub supravegherea autorităților.