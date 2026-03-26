B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Încă o veste proastă pentru Călin Georgescu. Ce a decis instanța în cazul său

Încă o veste proastă pentru Călin Georgescu. Ce a decis instanța în cazul său

Ana Maria
26 mart. 2026, 15:59
Încă o veste proastă pentru Călin Georgescu. Ce a decis instanța în cazul său
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Pentru ce este judecat Călin Georgescu
  2. De ce a fost amânat procesul
  3. Veste proastă pentru Călin Georgescu. Ce urmează în continuare în acest caz

Încă o veste proastă pentru Călin Georgescu. Judecătorii de la Judecătoria Sectorului 1 au hotărât, joi, prelungirea măsurii controlului judiciar în cazul lui Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, în dosarul în care este trimis în judecată pentru promovarea unor idei extremiste.

Magistrații au analizat solicitarea formulată de apărare și au decis să mențină măsura preventivă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, respingând cererea de revocare. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin, prin ordonan?a nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar fa?ă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile. În temeiul art. 242 C.proc. pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare”, potrivit deciziei instanţei, care nu este definitivă, potrivit Antena 3 CNN.

Pentru ce este judecat Călin Georgescu

Dosarul vizează acuzații privind promovarea în spațiul public a unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, fapte pe care procurorii susțin că le-ar fi comis în mod repetat.

Trimiterea în judecată a fost dispusă de Parchetul General pe 2 iulie, în baza unor acuzații ce includ și promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime grave, precum genocid sau crime de război.

În paralel, Călin Georgescu este implicat și într-un alt dosar, în care este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat. În acel caz, procurorii urmează să decidă dacă mențin trimiterea în judecată sau reiau ancheta.

De ce a fost amânat procesul

La termenul din 17 martie, instanța a acceptat cererea avocatului de a amâna cauza pentru 28 aprilie, pentru a permite studierea motivării unei decizii anterioare a Tribunalului București.

Procesul a avut o durată scurtă, de aproximativ 10 minute, în condițiile în care apărarea a invocat lipsa accesului la documentele necesare.

Avocatul a explicat că, în faza contestației, a fost nevoie de un complet de divergență, deoarece doi judecători nu au ajuns la aceeași concluzie, fiind necesară intervenția unui al treilea magistrat.

De asemenea, apărarea a susținut că este esențială analizarea argumentelor care au stat la baza deciziei finale înainte de continuarea procedurii.

Procurorul de ședință nu s-a opus solicitării, invocând dreptul la apărare.

Veste proastă pentru Călin Georgescu. Ce urmează în continuare în acest caz

Următorul termen al procesului a fost stabilit pentru 28 aprilie, când instanța va continua judecarea cauzei.

Până atunci, măsura controlului judiciar rămâne în vigoare, iar Călin Georgescu rămâne sub supravegherea autorităților.

Tags:
Citește și...
Ultimul loc în UE pentru România la siguranța alimentară. Semnal de alarmă: „Degeaba investim în alte capabilități dacă nu putem asigura hrana populației din producții proprii”
Eveniment
Ultimul loc în UE pentru România la siguranța alimentară. Semnal de alarmă: „Degeaba investim în alte capabilități dacă nu putem asigura hrana populației din producții proprii”
Cutremure slabe în zone neobișnuite din România. Unde au avut loc cele mai recente seisme
Eveniment
Cutremure slabe în zone neobișnuite din România. Unde au avut loc cele mai recente seisme
Resortul turistic este definit oficial. Legea permite investiții mai mari și servicii mai bune în turism
Eveniment
Resortul turistic este definit oficial. Legea permite investiții mai mari și servicii mai bune în turism
Aplicația Snapchat sub lupa Comisiei Europene. O investigație vizează respectarea regulilor de protecţie a copiilor
Eveniment
Aplicația Snapchat sub lupa Comisiei Europene. O investigație vizează respectarea regulilor de protecţie a copiilor
Zațul de cafea, aliatul grădinarilor. Cum poate transforma solul și plantele, conform specialiștilor
Eveniment
Zațul de cafea, aliatul grădinarilor. Cum poate transforma solul și plantele, conform specialiștilor
Scenariul sumbru s-a confirmat: Motorina a trecut de 10 lei/litru. Ce urmează, potrivit unui expert
Eveniment
Scenariul sumbru s-a confirmat: Motorina a trecut de 10 lei/litru. Ce urmează, potrivit unui expert
Interdicția smartphone-urilor în școli a îmbunătățit educația și relațiile sociale. Iată ce s-a întâmplat în Olanda
Eveniment
Interdicția smartphone-urilor în școli a îmbunătățit educația și relațiile sociale. Iată ce s-a întâmplat în Olanda
Femeie din Buzău, arestată pentru proxenetism. Ar fi obținut peste 10 milioane de lei din exploatarea a 11 femei
Eveniment
Femeie din Buzău, arestată pentru proxenetism. Ar fi obținut peste 10 milioane de lei din exploatarea a 11 femei
Pericol de explozie pe drumul european. Un camion încărcat cu azotat de amoniu a fost implicat într-un accident. Poliția a evacuat zona
Eveniment
Pericol de explozie pe drumul european. Un camion încărcat cu azotat de amoniu a fost implicat într-un accident. Poliția a evacuat zona
Primăria Ivești, spartă de hoți. 90.000 de lei au fost furați după distrugerea unui seif și a sistemelor de securitate
Eveniment
Primăria Ivești, spartă de hoți. 90.000 de lei au fost furați după distrugerea unui seif și a sistemelor de securitate
Ultima oră
16:33 - Ultimul loc în UE pentru România la siguranța alimentară. Semnal de alarmă: „Degeaba investim în alte capabilități dacă nu putem asigura hrana populației din producții proprii”
16:32 - Cutremure slabe în zone neobișnuite din România. Unde au avut loc cele mai recente seisme
16:22 - Un angajat a primit din greșeală 330 de salarii și a rămas cu banii. Decizia surprinzătoare a instanței
15:59 - Resortul turistic este definit oficial. Legea permite investiții mai mari și servicii mai bune în turism
15:57 - Newsweek: România – Turcia, meciul unei generații. „Misiunea Istanbul”, episodul 9. Povestea începe încă din 1923
15:40 - Cazul care a șocat Europa: Noelia a luptat să fie eutanasiată. Azi, pe 26 martie, urmează să moară. Drama prin care a trecut tânăra de 25 de ani (VIDEO)
15:31 - Aplicația Snapchat sub lupa Comisiei Europene. O investigație vizează respectarea regulilor de protecţie a copiilor
15:26 - ALERTĂ pentru români: vei primi mesaje când „sari” consumul de energie! ANRE pregătește un sistem ca RO-Alert
15:05 - Zațul de cafea, aliatul grădinarilor. Cum poate transforma solul și plantele, conform specialiștilor
14:52 - Scenariu PSD pentru debarcarea premierului. Bolojan ar fi obligat să devoaleze colaborarea cu AUR. Rolul Curții Constituționale (SURSE)