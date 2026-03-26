Acasa » Politică » Mică lecție de manipulare cu Călin Georgescu. Îi îndeamnă pe români să rămână în țară. El a stat în Austria 10 ani, până l-a adus cineva în România

Mică lecție de manipulare cu Călin Georgescu. Îi îndeamnă pe români să rămână în țară. El a stat în Austria 10 ani, până l-a adus cineva în România

26 mart. 2026, 11:40
Mică lecție de manipulare cu Călin Georgescu. Îi îndeamnă pe români să rămână în țară. El a stat în Austria 10 ani, până l-a adus cineva în România
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
  Călin Georgescu, „doctor" în manipulare
  Doar că…

Călin Georgescu a mai dat o mostră de manipulare. Fostul candidat la prezidențiale e supărat rău pe Uniunea Europeană și le spune românilor că cel mai bine e să stea pe pământul românesc. Fără să spună că el a stat 10 ani în Austria, bucurându-se de Uniunea Europeană.

Călin Georgescu, „doctor” în manipulare

Călin Georgescu a revenit pe micile ecrane. Și a fost un interviu cam din seria „dacă doriți să revedeți”. Aceleași cuvinte mari, aproximativ aceleași citate și, neapărat, „turul 2 înapoi”. Și bineînțeles învățături pentru români.

Un dialog din interviul dat la Metropola TV este demn de marii comici ai ecranului. Deși face parte dintr-o lecție de manipulare. Și avem așa…

Călin Georgescu îl întreabă pe Robert Turcescu, cel care a realizat interviul, ce mare lucru ne-a asdus nouă Uniunea Europeană. La care Turcescu, vădit încurcat, pentru că știe și el ce beneficii avem de pe urma apartenenței la UE, dar nu a vrut să își supere invitatul, a răspuns cu o banalitate: „călătorim liberi”.

Replica lui Georgescu face toți banii:

„Avem totul și nu avem nimic. Pentru că nu ai trăirea în Hristos. Adică, când te naști pe pământul tău. Ăsta e un pământ sfânt. Ți l-a dat Dumnezeu ție ca să te naști acolo. Nu să te duci în altă parte. Strămoșii noștri, când au trecut turcii, tătarii, cine a mai trecut, dacă plecau din țară ce se întâmpla?”, a grăit înțelept Călin Georgescu.

Doar că…

Cel care ne dă lecții de patriotism, ne vorbește depre pământul sfânt care nu trebuie părăsit, despre cum să stăm pe glia noastră strămoșească și să nu căutăm binele în afara țării,  a locuit în Austria între 2011 și 2021. Adică 10 ani de zile. Și nu pare să fi fost forțat să plece la muncă.

De altfel, activitățile sale în această perioadă sunt în mare parte necunoscute, întrebările cu privire la sursele sale de venit și legăturile profesionale rămân.

În perioada sa petrecută în Austria, Călin Georgescu a deținut proprietăți imobiliare în valoare de 530.000 de euro, achiziționate fără credite ipotecare. Acestea au fost vândute ulterior pentru sume mai mari, fără ca alte surse de venit să fie evidente.

Georgescu s-a mutat inițial în orașul Mödling în 2011, apoi în Alland, iar în 2017 familia sa s-a stabilit în Günselsdorf, un mic oraș din districtul Baden. Pe teritoriul austriac, singura activitate cunoscută este voluntariatul într-un ONG din Viena.

Jurnaliștii de la Kleine Zeitung notează că activitatea sa ca raportor special al ONU între 2010 și 2012 a fost slab remunerată, iar alte locuri de muncă nu sunt cunoscute.

Nici Călin Georgescu nu spune nimic despre perioada petrecută în Austria, cum nu spune nimic nici despre veniturile din care trăiește acum, în România. Ba a spus: îl ține Dumnezeu!

