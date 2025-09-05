(VIDEO) Apelul disperat al unei tinere hărțuite: „Domnule Predoiu, am mers la poliție și autoritățile m-au scos la țigară ca să vedem «care-i treaba»!” / „Mă așteaptă nopțile în fața blocului, se ascunde după mașini și îmi sare în față”

Apelul disperat al unei a stârnit foarte multe reacții în mediul online. O fată a povestit cum de trei ani este de un individ de 53 de ani, iar poliția nu face nimic.

Aceasta a făcut un videoclip destinat ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Tânăra, cu vocea tremurândă și ochii deznădăjduiți, a povestit cum a încercat în nenumărate rânduri să depună plângere la poliție, iar autoritățile au ignorat-o.

Cuprins:

Tânăra hărțuită: „Am sunat poliția locală și mi s-a spus că ei nu sunt în sat”

„Am fost lăsată să aștept două ore și apoi scoasă afară din secția de poliție să stăm la o țigară să vorbim despre care-i treaba”

Care este situația actuală a fetei

Tânăra hărțuită: „Am sunat poliția locală și mi s-a spus că ei nu sunt în sat”

Fata a povestit un episod care a avut loc recent, în viața ei. Bărbatul, care o urmărește de trei ani, s-a deplasat până la adresa pe care tânăra o are în buletin. Speriată, femeia a sunat la poliția locală, care i-a dat un răspuns scurt și la obiect. Oamenii legii i-au spus că nu o pot ajuta, fiindcă sunt plecați într-o altă misiune, iar fata, terifiată, a apelat numărul de urgență 112.

Surpriza a venit abia acum. Oamenii legii au trimis la domiciliul fetei chiar echipajul de poliție din sat, care după spusele acesteia, se îndrepta spre ea chiar din direcția secției de poliție, semn că nu fuseseră în nicio altă misiune.

„Domnule Cătălin Predoiu, ăsta este un clip pentru dumneavoastră în care o să vă povestesc experiența mea cu poliția română în decursul a trei ani de când sunt hărțuită de un bărbat de 53 de ani care mă amenință și care declară că nu o să înceteze să mă urmărească vreodată. Dar nu înainte să vă citesc pe dumneavoastră câteva declarații pe care le-ați dat de ziua MAI. «MAI este un minister care este 24 de ore din 24 în acțiune, fără pauză, cu efective zilnice în teren de peste 26.000 de oameni. Uneori am depășit și 30.000 de oameni. Activitatea MAI este zilnic foarte intensă și permanentă». Weekendul ce tocmai a trecut m-am trezit cu hărțuitorul meu la adresa mea de reședință din buletin. Am sunat poliția locală și mi s-a spus că ei nu sunt în sat. Ei nu au cum să ajungă pentru că sunt într-o altă speță, într-un alt sat, și că să revin eu luni. Așa că am sunat desigur la 112. Și ce credeți, domnule Cătălin Predoiu, au trimis aceiași oameni care spuneau că sunt într-o speță, într-un alt sat, dar ghiciți ce, erau bine mersi la secția de poliție, în niciun caz pe teren. Și dacă vă întrebați, domnule Cătălin Predoiu, cum de știu că acești oameni au mințit, e bine, este foarte simplu, ei s-au deplasat la locul faptei din direcția secției de poliție și nu din direcția satului în care au declarat că sunt. Și acum, mica parte interesantă este că m-au trimis la judecătorie să obțin un ordin de protecție, ceea ce și urma să fac, nu trebuia să îmi spună ei exact, pentru că am mai trecut prin asta, am mai obținut un ordin de protecție, dar ce credeți, după un apel la 112, nu am fost lăsată să depun plângere. Și eu, și mama mea care este martor, am insistat, nu odată, și de mai multe ori. O să continui să vă citesc, pentru că e important. Ei garantează ceea ce, ei, adică oamenii angajați la ministerul pe care îl conduce și de care sunteți atât de mândru și despre care spuneți că își face treaba atât de bine. Ei garantează ceea ce o societate civilă nu negociază niciodată, siguranța și demnitatea cetățeanului. Nu știu ce să spun despre siguranță și, în niciun caz, nu știu ce să spun despre demnitate”, a povestit tânăra pe

„Am fost lăsată să aștept două ore și apoi scoasă afară din secția de poliție să stăm la o țigară să vorbim despre care-i treaba”

Tânăra hărțuită a povestit și care a fost prima sa experiență, atunci când a mers să depună plângere la poliție. Se pare că, dacă nu s-ar fi informat bine înainte, polițiștii nu ar fi luat-o în seamă. Autoritățile au lăsat-o pe femeie să aștepte două ore până să discute cu ea, iar atunci când au făcut-o, a fost într-un mod „original”.

„Când am fost prima oară să fac o plângere penală împotriva unui om, repet, de 53 de ani, care mă hărțuiește, m-am rugat, insistent, să pot să fac o plângere penală împotriva unui om de 53 de ani care mă așteaptă nopțile în fața blocului, care se ascunde după mașini și îmi sare în față, care mă urmărește în toate locurile în care merg, care vine până și la locul meu de muncă. Nici după aceste insistențe și rugăminți nu am fost luată în seamă. Am fost lăsată să aștept două ore și apoi scoasă afară din secția de poliție să stăm la o țigară să vorbim despre care-i treaba. Că dacă n-ai pățit nimic, n-avem noi ce să facem. Și dacă vă întrebați cum am reușit, oare, să obțin o plângere penală, a fost pentru că mi-am făcut temele de acasă, domnule Predoiu, pentru că știam că lucrez cu incompetența, cu delăsarea, cu nepăsarea oamenilor din poliția română, care în niciun caz nu se fac polițiști pentru că au o vocație, pentru că vor să ajute cetățenii. Așa că m-am informat. Și afară la țigară am invocat articolul 208 care incriminează hărțuirea. Și abia atunci am fost dusă sus, la secție mi s-au luat declarațiile și abia atunci am reușit să am o plângere penală. Deci asta cu siguranța și demnitatea cetățeanului. Ștergeți-o definitiv din discurs. O să citez în continuare din dumneavoastră. Domnule Predoiu, angajații dumneavoastră îmi cereau mie CNP-ul hărțuitorului meu pentru că ei nu erau în stare să-l găsească în baza de date după nume și după numărul mașinii. Am fost trimise la judecătorie să obțin un alt ordin de protecție. Pentru că de ce nu știm cu toții cât de în siguranță suntem noi, femeile, cu ordinele de protecție la cap”, a adăugat femeia.

Care este situația actuală a fetei

În încheierea clipului, victima a mărturisit că a angajat un avocat care să o ajute în rezolvarea cazului, însă faptul că plângerile penale împotriva bărbatului era ca și neexistente, au îngreunat cu mult procesul.

„În momentul de față mi-am luat un avocat, aștept obținerea unui nou ordin de protecție pe perioada cea mai mare, cu monitorizare electronică. Nu m-a ajutat absolut deloc în instanță faptul că eu n-am avut o plângere penală împotriva acestui bărbat. Și o să cer și daune morale, deși adevărați oameni cărora trebuie să le cer daune morale sunteți voi poliția română. A fost o zi grea pentru mine și mai urmează multe alte zile grele. Dar totuși, aș vrea să închei așa cu un citat tot din dumneavoastră, domnule Cătălin Predoiu. «MAI va rămâne la datorie în continuare. Nimeni nu trebuie să conteze că vom lăsa garda jos»”, a conchis tânăra.