Vulcanul Kilauea, situat în Parcul Național Vulcanic din , a intrat marți în erupție, generând fântâni de lavă impresionante și nori de cenușă care au ajuns până la 9 kilometri deasupra nivelului mării. Deși locuințele nu au fost amenințate, autoritățile au închis temporar zona din jurul craterului și o secțiune a Autostrăzii 11 pentru siguranța oamenilor și a traficului.

Lava incandescentă și fragmenta piroclastică

Erupția a provocat căderi de tefra, fragmente piroclastice și cenușă, afectând atât comunitățile din apropierea vulcanului, cât și o secțiune a Autostrăzii 11, o rută importantă care înconjoară insula. Conform Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), fântâna de lavă a atins o înălțime de 400 de metri și a acoperit aproximativ o treime din craterul Halemaumau. Norul de cenușă s-a ridicat până la 9 kilometri deasupra nivelului mării, iar alerta aviatică a fost ridicată la cel mai înalt nivel, roșu, conform Știrile ProTv.

Autoritățile locale au transmis că, deși erupția nu pune în pericol locuințele, monitorizarea continuă este esențială pentru prevenirea incidentelor. În plus, serviciile de urgență au recomandat locuitorilor să evite zonele apropiate craterului și să urmărească avertizările privind calitatea aerului și condițiile de trafic.

Kilauea, un vulcan activ și spectaculos

Kilauea, cu o altitudine de 1.247 de metri, este unul dintre cei mai activi vulcani din lume și face parte din cei șase vulcani activi din Hawaii.

Deși mai mic decât Mauna Loa, cel mai mare vulcan de pe planetă, Kilauea se remarcă prin activitatea sa aproape continuă. Vulcanul este cunoscut pentru spectaculoasele sale „fântâni de lavă”, care atrag turiști și cercetători din întreaga lume.

Popularitatea turistică și importanța geologică

Eruptiile lui Kilauea sunt nu doar un spectacol natural, ci și o sursă importantă de studiu pentru vulcanologi. Aceștia monitorizează constant vulcanul pentru a înțelege dinamica lavelor, gazelor vulcanice și a fragmentelor piroclastice. În plus, zona este una dintre principalele atracții turistice ale insulei Big Island, vizitatorii venind să observe craterul Halemaumau și să fotografieze fântânile de lavă care luminează peisajul nocturn.

Kilauea rămâne un simbol al activității vulcanice din Hawaii și un avertisment al forțelor naturale care modelează constant insula. Monitorizarea și gestionarea riscurilor sunt esențiale pentru a proteja atât populația locală, cât și turiștii atrași de frumusețea spectaculoasă a acestui vulcan.