Locuitorii insulei Oahu, se confruntă cu o problemă neobișnuită, dar tot mai supărătoare: invazia găinilor sălbatice. Păsările s-au înmulțit rapid, iar oamenii se plâng de mizeria pe care o fac, de zgomotul constant și de faptul că uneori devin agresive. Situația a generat o dezbatere locală între autorități, proprietari și organizațiile pentru protecția animalelor.

Reclamațiile depuse de populație au crescut cu peste 50% în ultimul an, iar autoritățile au fost nevoite să intervină. Până în prezent, echipele specializate au capturat peste 1.300 de exemplare, însă problema nu pare să fie complet rezolvată.

Disconfort pentru localnici: zgomot, mizerie și riscuri sanitare

Unul dintre locuitorii afectați este Doug Levinson, care spune că găinile sălbatice și-au construit cuiburi în apropierea casei sale încă din toamna trecută. Bărbatul susține că situația a devenit greu de suportat pentru comunitatea din zonă, conform Știrile ProTv.

„La orice oră din noapte… cocoșii nu se mai opreau. Era pur și simplu asurzitor”, a declarat localnicul, descriind zgomotul produs de păsări.

Oamenii sunt preocupați și de dejecțiile lăsate de păsări, dar și de riscul răspândirii unor boli. Specialiștii avertizează că înmulțirea necontrolată a găinilor poate crea probleme de sănătate publică și poate afecta calitatea vieții localnicilor.

Intervențiile de capturare nu sunt însă ieftine. Proprietarii din zonele afectate plătesc aproximativ 375 de dolari pe săptămână, plus taxe suplimentare, pentru serviciile firmelor specializate care încearcă să elimine păsările din proximitatea locuințelor.

Dezbatere legislativă și reacții contradictorii

Autoritățile au în vedere un proiect de lege care ar permite controlul populației de găini sălbatice, inclusiv posibilitatea uciderii acestora fără ca fapta să fie considerată cruzime față de animale.

Localnicii sunt împărțiți în privința soluției. Levinson consideră că propunerea legislativă este prea vag formulată.

„Cruzime față de animale ca să faci ce? Să le ucizi, să le prinzi în capcane, să le rănești? Ce le permiți oamenilor să facă, dacă asta nu mai este considerată cruzime?”, a afirmat acesta.

Autoritățile cer populației să nu mai hrănească păsările

Reprezentanții administrației locale încearcă să găsească un echilibru între protecția animalelor și protejarea comunității. Organizațiile pentru drepturile animalelor au transmis și materiale de informare pentru populație.

Autoritățile recomandă oamenilor să nu mai hrănească păsările, deoarece acest comportament contribuie la creșterea populației de găini sălbatice. Totuși, Levinson susține că problema este una structurală, afirmând că păsările se înmulțesc necontrolat și este nevoie de o strategie comună pentru a ține situația sub control.