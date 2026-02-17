Wizz Air a lansat o platformă digitală nouă pentru pasagerii care călătoresc pe mai multe segmente de zbor. Cu ajutorul acestei platforme, toate rezervările pot fi făcute și plătite într-o singură tranzacție.

Până acum, călătorii trebuiau să cumpere biletele separat pentru fiecare destinație în parte. Această schimbare reduce considerabil stresul și timpul pierdut pentru planificarea unei călătorii lungi.

Cum funcționează noua platformă lansată de Wizz Air

Potrivit , noua soluție digitală se numește Wizz Link și a fost creată împreună cu partenerul tehnologic Dohop. Aceasta permite clienților să combine mai multe zboruri într-o singură rezervare. De exemplu, dacă cineva vrea să zboare de la Londra la Budapesta și apoi la Abu Dhabi, poate face acest lucru printr-un singur click. Înainte, trebuiau să caute manual fiecare segment, să verifice orarele și să facă plăți diferite.

Compania a observat că pasagerii pierd uneori chiar și cinci ore înainte de plecare pentru a-și organiza zborurile complexe. Mulți foloseau site-uri de căutare din afara companiei, ceea ce putea duce la confuzii sau costuri neașteptate. Sistemul afișează toate orele de zbor într-un singur loc, permițând pasagerului să vadă traseul complet. Această metodă păstrează clienții în interiorul site-ului oficial și le oferă o experiență de cumpărare mult mai sigură.

Avantajele oferite de companie pentru călătoriile complexe

Scopul principal al acestei platforme este să ofere flexibilitate și control total asupra itinerarului. Pasagerii nu mai trebuie să își facă griji că pierd informații importante despre bagaje sau condiții tarifare diferite între zboruri. Toate detaliile se găsesc într-o singură interfață ușor de folosit. Astfel, riscul de a face greșeli la rezervare scade aproape de zero.

Implementarea Wizz Link reprezintă un pas important în digitalizarea serviciilor oferite de Wizz Air. Este o alternativă practică și modernă care se adaptează nevoilor actuale de pe piața transportului aerian din Europa și nu numai.