Drumul cu autobuzul se transformă într-o experiență culturală în Capitală. Cum pot ajunge pasagerii STB la teatru

Iulia Petcu
17 feb. 2026, 12:38
Sursa Foto: Facebook/ Societatea de Transport București - STB SA
Cuprins
  1. Ce presupune campania
  2. Cum se desfășoară înscrierea și selecția câștigătorilor
  3. Ce tip de evenimente pot fi câștigate

Societatea de Transport București propune o abordare diferită a transportului public, legând deplasările zilnice de accesul la viața culturală a orașului. Printr-o campanie lansată recent, călătoria cu mijloacele STB poate continua, simbolic, în sălile de teatru și de spectacol.

Ce presupune campania

Inițiativa intitulată „O călătorie culturală cu STB” este realizată de Societatea de Transport București, în parteneriat cu Direcția de Cultură, Învățământ, Turism a Primăria Capitalei. Proiectul urmărește să aducă oferta culturală mai aproape de pasageri, oferindu-le lunar șansa de a câștiga invitații duble la diverse evenimente artistice. Ideea centrală este transformarea drumului obișnuit cu autobuzul, troleibuzul sau tramvaiul într-o experiență care continuă dincolo de stație.

Cum se desfășoară înscrierea și selecția câștigătorilor

Concursul este deschis călătorilor care dețin un abonament STB metropolitan, indiferent dacă acesta este lunar, semestrial sau anual. Sunt acceptate atât abonamentele cu tarif întreg, cât și cele cu tarif redus, inclusiv variantele integrate cu metroul. Astfel, un număr mare de utilizatori ai transportului public pot participa, fără condiții suplimentare legate de frecvența călătoriilor sau traseele utilizate.

Înscrierile se realizează lunar, până în data de 24, prin completarea unui formular disponibil pe site-ul oficial al STB. Extragerea câștigătorilor are loc pe 25 ale fiecărei luni și este realizată aleatoriu, cu ajutorul platformei random.org. Numele persoanelor selectate sunt publicate online, iar invitațiile pot fi ridicate ulterior de la casele de bilete ale instituțiilor culturale partenere, pe baza actului de identitate, relatează Antena3.

Ce tip de evenimente pot fi câștigate

Participanții pot primi invitații duble la spectacole din repertoriul instituțiilor culturale partenere, de la comedii și drame, până la piese pentru copii sau concerte. Informațiile despre evenimentele incluse vor fi afișate și pe ecranele LCD din vehiculele STB, astfel încât pasagerii să fie permanent conectați la oferta culturală a orașului. Prin această campanie, operatorul de transport urmărește atât promovarea culturii locale, cât și stimularea utilizării transportului public.



