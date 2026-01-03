Vremea capricioasă a dat peste cap și traficul aerian. Pe , mai multe curse către diverse destinații au înregistrat întârzieri semnificative. Situația cea mai dificilă a fost pentru aproximativ 170 de turiști care urmau să plece în Egipt. Aceștia au rămas blocați în aeroport pe parcursul întregii nopți, așteptând un semn clar privind decolarea.

Cât au așteptat pasagerii până să plece în vacanță

Printre cei afectați s-au numărat familii cu copii mici și persoane în vârstă. Reprezentanții companiei aeriene au explicat că întârzierea prelungită a fost cauzată de o defecțiune tehnică apărută la aeronavă.

Cursa charter către Hurghada s-a transformat într-o așteptare istovitoare pentru pasageri. Fără informații clare, oamenii s-au așezat unde au putut, pe bagaje, pe bănci sau chiar pe podeaua aeroportului. Orele au trecut greu, iar disconfortul a devenit tot mai greu de suportat.

Pasagerii spun că au ajuns la aeroport în jurul orei 1 noaptea, convinși că vor decola la ora 4, așa cum era stabilit inițial. După ce au trecut de controlul de securitate, au fost direcționați spre poarta de îmbarcare, unde așteptarea a continuat. La scurt timp au început să apară primele anunțuri de întârziere. Acestea s-au succedat pe parcursul nopții, fără explicații clare. Pe măsură ce orele treceau, tensiunea a crescut, iar mai mulți vârstnici au avut nevoie de îngrijiri medicale.

După o noapte întreagă de așteptare și tensiune, pasagerii au reușit, în cele din urmă, să decoleze puțin înainte de ora 14. Până în acel moment, petrecuseră aproximativ 13 ore în aerogară, în condiții dificile și cu informații puține.

Ce au spus pasagerii despre noaptea de coșmar petrecută în aeroport

„Suntem cu copiii, eu am copii de 7 ani, au dormit pe jos. Când au văzut că suntem revoltați, ne-au adus poate 40 de sticle de apă și 30 de sandwich-uri, eu nu am apucat pentru copii și aici cred că suntem 170 de persoane”, a declarat un bărbat pentru stirileprotv.ro.

„Suntem în vârstă și nimeni nu știe nimic. Și dacă vrem să ne retragem, să anulăm excursia, au zis că nu ni se dau banii”, a spus o femeie.

„Au venit cei de la ambulanță, ne-au acordat îngrijiri, pastile. Oameni cu probleme cardiace, cu tensiuni, cu . Ne-au mințit de la ora 4 încontinuu, că la 6, că la 8, că la 9 jumătate”, a mai transmis un băiat.

Pentru această vacanță, doi adulți au achitat aproximativ 1.400 de euro, suma acoperind un sejur de șapte zile într-o stațiune din Egipt. Investiția nu a fost una mică, iar așteptările erau pe măsură. Unul dintre pasageri spune că a luat legătura cu agenția de turism, însă răspunsul primit a fost descurajant. I s-a transmis clar că, în cazul renunțării la călătorie, banii nu vor fi returnați.