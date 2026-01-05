B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Nouă metodă de escrocherie prin SMS. Cum sunt păcăliți oamenii de „curierul fantomă”

Nouă metodă de escrocherie prin SMS. Cum sunt păcăliți oamenii de „curierul fantomă”

05 ian. 2026, 22:50
Nouă metodă de escrocherie prin SMS. Cum sunt păcăliți oamenii de „curierul fantomă”
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum păcălesc escrocii oamenii care așteaptă un colet
  2. Ce povestesc oamenii care au căzut în plasă

Oamenii care așteaptă să primească un colet sunt țintele pentru o nouă escrocherie. Entuziasmul și nerăbdarea îi vulnerabilizează, transformând-i în victime sigure pentru escroci. Așa se face că, în ultimele zile, sute de români au rămas fără bani în cont, din simpla dorință de a intra în posesia bunurilor pe care le comandaseră online.

Cum păcălesc escrocii oamenii care așteaptă un colet

„Curierul fantomă”, așa cum a fost denumită noua metodă de escrocherie prin SMS, nu le-a adus celor vizați decât probleme. Oamenii care așteaptă un colet primesc un mesaj, de la un număr necunoscut, prin care li se cere să furnizeze o adresă de livrare pentru coletul lor. În mesaj, se precizează că pachetul pe care îl așteaptă este într-un depozit.

Pentru a-i convinge pe oameni de acuratețea mesajelui, escrocii au clonat aproape site-urile firmelor de transport.

Ce povestesc oamenii care au căzut în plasă

În ultima perioadă, rețelele de socializare s-au umplut de postări făcute de victimele escrocilor, care își povestesc experiența.

„Am accesat link-ul respectiv pentru că părea cât se poate de legitim. Pe pagina aia îmi spunea că toate lockerele sunt pline. Mi-a apărut să aleg de pe hartă nu știu ce locker. Și atunci a fost o chestie dubioasă, pentru că nu se putea alege mai nimic”, a povestit o femeie  păgubită.

Odată accesat linkul, se deschide o pagină unde persoanele trebuie să își introducă numele sau adresa și, bineînțeles, datele cardului. Firmele de livrări subliniază faptul că ei nu tarifează redirecționarea coletelor pe care le transportă.

„Noi nu cerem taxe pentru programarea livrării, nu cerem date cu caracter personal, nu cerem informații confidențiale prin SMS. În general, mesajele false au greșeli gramaticale sau au exprimări pe care nu le folosim uzual în limbajul nostru cotidian. De obicei au numele companiei scris greșit sau alte cuvinte adăugate în link-ul respectiv”, a declarat Adriana Manu, reprezentant firmă livrări, pentru Observator News.

Specialiștii le recomandă amatorilor de comenzi online să folosească browsere securizate și carduri virtuale atunci când efectuează o plată.

