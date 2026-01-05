Marina Almășan a devenit una dintre cele mai comentate figuri din mediul online după ce a confirmat relația cu Sorin Mărcuș. Deși a primit multe mesaje de felicitare, prezentatoarea TV s-a confruntat și cu reacții ostile. Vedeta a ales să răspundă public, printr-o postare amplă pe Facebook, în care a vorbit despre ură, prejudecăți și dreptul la fericire.

Cum comentează Marina Almășan reacția presei de după anunțul său

După apariția informațiilor despre noua relație, viața personală a Marinei Almășan a intrat rapid în atenția presei. Interesul mediatic a fost dublat de un val de reacții din partea urmăritorilor din mediul online. Mesajele au venit în număr mare și au reflectat opinii foarte diferite. Prezentatoarea a observat atât susținere sinceră, cât și comentarii critice.

„«Noutațile» din viata mea, pe care nu le voi relua, pentru a nu cadea eu însămi în butoiul cu dulcegării, au generat, cum era si de asteptat, nu numai o reacție promptă a presei (și le multumesc colegilor mei pentru modul decent, colegial și frumos în care au făcut referirile la subiect), ci și un val de mesaje în mediul online, care au însoțit fiecare postare a mea, în care, iată, nu mai apăream singura, așa cum îi obișnuisem pe urmăritorii mei”, a scris Marina Almășan, pe .

Cum le-a răspuns Marina Almășan celor care au criticat-o pentru relația cu Sorin Mărcuș

În analiza reacțiilor primite, Marina Almășan a remarcat că majoritatea oamenilor au adoptat o atitudine pozitivă legată de noua sa relație. Însă, au existat și oameni care au ales să judece și să atace, reacții despre care vedeta spune că sunt provenite din frustrări personale. Ea a subliniat că bucuria pentru fericirea altora presupune maturitate emoțională.

„[..] O analiză primară mi-a așezat pe tava emoțiilor o concluzie care m-a făcut și mai fericită: un procent covârșitor de bunăvoință: cei ce mă cunosc din viața de zi cu zi, de la televizor și chiar din activitatea mea online – milioane de oameni – mi-au împărtășit fericirea: m-au felicitat, au urat viață lungă noului meu statut, au sesizat compatibilități de diferite feluri între mine și omul minunat lângă care m-a adus Dumnezeu. Reacțiile lor, atât de frumoase, atât de generoase, mi-au umplut sufletul, confirmându-mi și pe această cale că drumul pe care am pornit este unul corect. Însă un statistician riguros nu poate face abstracție nici de cei care se poziționează diferit. Da, au fost și dintr-aceștia. Și, așa cum pățesc cam toate persoanele publice, au fost oameni care nu m-au văzut niciodată, care poate nici nu mi-au urmărit emisiunile și, cu siguranță, nu mi-au citit cărțile. Sunt oameni care își sprijină reacțiile pe bârfe, pe derapajele presei de scandal sau, cel mai mult, pe propriile frustrări. A te bucura de fericirea unui om este o artă. Cere forță și noblețe sufletească. Chiar dacă omul acela îți stă de-a curmezișul gâtlejului (atenție! Nu uita că NU l-ai cunoscut niciodată!), este atât de uman și de nobil să-i respecți clipa de fericire și, dacă nu te poți bucura sincer pentru el, măcar ignoră-l și oferă-i tihna de care tu, ca om obișnuit, «ne-public»”, a continuat vedeta TV.

Ce reproșuri a primit Marina Almășan referitor la relația cu Sorin Mărcuș

Printre acuzațiile care au rănit-o cel mai mult se numără cele legate de vârstă. Marina Almășan a fost criticată pentru faptul că își permite să fie fericită și să intre într-o nouă relație, deși a atins respectiba vârstă de 59 de ani. De asemenea, au fost voci care au acuzat-o pe vedeta de televiziune că ar urmări să obțină beneficii materiale de pe urma relației cu Sorin Mărcuș.

„Ce mi se reproșează, de această dată? Că sunt «babă»! Și că la vârsta mea nu mai am voie să acced la fericire (bine, am folosit o «traducere elegantă»).

[…] Da, nu mai am 20 de ani, dar nu uitați: v-am adus bucurie în case și m-ați iubit decenii în șir, în care mi-am dedicat viața vouă, de multe ori cu prețul celei personale. Da, nu sunt nemuritoare, anii au trecut și peste mine, la fel cum vor trece și peste voi. Oare cum vă veți simți, atunci când, peste vremuri, de pe marginea drumului vostru, niște umbre vă vor lovi cu pietre doar pentru că duceți în spinare ani mai mulți decât ei? Și vă mai spun ceva: nu cred că voi găsi prea mulți printre voi, «neiertătorilor» – în care aș putea descoperi un suflet mai tânăr și o mai mare poftă de viață decât cele ce mă compun pe mine!

Mi s-a mai reproșat, în câteva comentarii halucinante, că, după experiența anterioară (despre nefericirea căreia v-am vorbit de atâtea ori, deschizându-mi sufletul uneori nepermis de mult) – aș fi pregătită, iată, să mă arunc acum asupra unei alte «victime»: să-i toc banii, să-l jecmănesc, să-i pun apoi brățara la picior”, a scris Marina Almășan.

Marina Almășan, apel la empatie

În final, Marina Almășan a transmis că nu îi judecă pe cei care o critică, considerând că aceia sunt oameni profund nefericiți, demni de mila ei. Vedeta de televiziune este de părere că ura vine din incapacitatea de a accepta fericirea altora.

Mesajul său a avut un ton reflexiv, dar și empatic. Prezentatoarea a ales să încheie într-o notă optimistă, astfel că concluzia postării a fost un apel la bunătate și înțelegere.

„Ghicesc în voi niște oameni nefericiți, care nu pot procesa fericirea altora. Care cauta explicații malefice pentru orice lucru bun, ce se întâmpla în jurul lor. Care, în loc sa se concentreze pe a gasi cheia propriei , își consumă resursele încercând să le-o întineze pe a altora”, a mai spus vedeta.