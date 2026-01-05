Curtea de Apel București a prezentat situația modificărilor din completurile de judecători din ultimii trei ani. Potrivit documentului, cauzele prescripției în mai multe dosare de corupție nu au legătură cu aceste proceduri.
Într-un document intitulat „Informare publică Recorder”, Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a transmis o informare care ar trebui să clarifice situația modificărilor completurilor de judecată. În reportajul Recorder, se arată că multe procese de mare corupție s-au încheiat din cauza prescrierilor ca urmare a acestor proceduri care au dus la întârzierea judecății.
Jurnaliștii susțin că prin această procedură s-a urmărit obținerea unor decizii favorabile în cazul unor persoane acuzate de corupţie. În mare parte din cazurile în care s-au operat modificări ale completurilor s-a ajuns la reluarea proceselor, la tergiversări și la prescripția faptelor, au arătat cei de la Recorder.
În document, Curtea recunoaște că, în ultimii trei ani, s-au operat modificări ale completurilor de judecată în 361 de cazuri. Toate acestea, susține documentul, „au fost determinate exclusiv de cauze obiective şi legale”.
„Orice măsură administrativă adoptată la nivelul instanţei a avut şi are ca unic scop asigurarea continuităţii actului de justiţie şi a funcţionării normale a completurilor de judecată. În mod esenţial, este de subliniat că nicio mutare de la o instanţă la alta, delegare sau detaşare a unui judecător nu poate fi dispusă fără acordul acestuia, în temeiul principiului constituţional al inamovibilităţii, care garantează independenţa judecătorului şi îl protejează împotriva oricărei ingerinţe administrative sau presiuni externe”, se arată în documentul citat.
În materialul care are 10 pagini, Liana Arsenie, care conduce Curtea de Apel București, a prezentat o situaţie centralizată a modificărilor de completuri din ultimii 3 ani. Conform CAB, situaţia centralizată a motivelor ce au stat la baza modificării completurilor în ultimii 3 ani este următoarea:
În comunicat, Curtea de Apel București contestă susținerile din reportajul Recorder precizând că prescriere nu s-a produs din cauza schimbărilor de completuri. Instanța indică drept cauze ale intervenției prescripțiilor „pasivitatea legislativului” care nu ar fi corectat timp de patru ani textul din Codul penal referitor la întreruperea prescripției, în acord cu deciziile CCR.
De asemenea, este indicată „durata excesivă a urmăririi penale”, uneori cu trimiteri tardive în judecată. Instanța subliniază că acestea sunt elemente anterioare sesizării Curții și „nu puteau fi corectate prin managementul completurilor”. Potrivit acestuia, componenţa completului nu putea influenţa soluţia impusă de lege. Instanţa afirmă că analiza datelor din dosarele de corupţie pe o perioadă de 3 ani arată că:
„Recorder a vorbit despre «artificii procedurale» prin schimbarea completurilor, prezentând-o ca pe o situaţie «sistemică» de natură să conducă la prescriere în cauzele de corupţie. Realitatea documentată reliefează că modificarea completurilor s-a făcut în temeiul legii de organizare judiciară şi a Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti (ROIIJ)”, se mai arată în document.
La finalul materialului de zece pagini, Liana Arsenie concluzionează că toate modificările de completuri au fost justificate legal și au avut cauze obiective. Ea nu vede nici o problemă în faptul că aceste proceduri au dus la achitări pe bandă în marile dosare de corupție pe motiv de prescripție. Mai mult, susține că documentarul Recorder ar fi scos datele din context.
„Analiza celor 361 de modificări de completuri din ultimii trei ani arată că acestea au fost determinate exclusiv de cauze obiective şi legale, derivate din dinamica resursei umane, îndeplinirea obligaţiilor legale, drepturi profesionale şi sociale ale judecătorilor, cerinţe de management judiciar. Prezentarea făcută de jurnaliştii de la Recorder rupe aceste date din context, ignoră dimensiunea statistică şi prezintă excepţionalul ca regulă, creând suspiciuni nefondate, decredibilizarea instanţei, o emoţie publică artificială şi periculoasă pentru statul de drept”, este concluzia trasă de Liana Arsenie.
În ceea ce priveşte afirmaţiile apărute în spaţiul public, CAB afirmă că, „nu au existat modificări arbitrare, discreţionare sau cu scopul influenţării soluţiilor pronunţate de completurile de judecată”.