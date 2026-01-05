B1 Inregistrari!
O persoană a murit și alte șase au ajuns la spital după ce au mâncat un desert tradițional. Autoritățile trag un semnal de alarmă

O persoană a murit și alte șase au ajuns la spital după ce au mâncat un desert tradițional. Autoritățile trag un semnal de alarmă

05 ian. 2026, 23:24
O persoană a murit și alte șase au ajuns la spital după ce au mâncat un desert tradițional. Autoritățile trag un semnal de alarmă
Sursă foto: Freepik/ @topntp26
Cuprins
  1. Câte persoane au murit anul trecut după ce s-au înecat cu mochi
  2. Care sunt cele mai predispuse persoane la a se îneca cu mochi
  3. Ce rol joacă mochi în cultura japoneză

O femeie a murit și alte șase persoane au fost spitalizate la Tokyo după ce s-au înecat cu mochi, o prăjitură de orez moale. Desertul a ucis și spitalizat sute de oameni în Japonia, unde este adesea consumat în noaptea dintre ani. 

Câte persoane au murit anul trecut după ce s-au înecat cu mochi

Șapte bărbați și femei în vârstă au fost spitalizați după ce s-au înecat cu mochi în primele trei zile ale anului 2026, a relatat Japan Today, citând Departamentul de Pompieri din Tokyo. Una dintre ele, o femeie de peste 80 de ani, a murit după ce s-a înecat cu daifuku – mochi cu umplutură dulce. Tragedia a avut loc pe când victima era în propria sa locuință din cartierul Minato din Tokyo, la aproximativ o oră după miezul nopții, pe 1 ianuarie, a declarat departamentul.

În fiecare an, autoritățile din Japonia avertizează cetățenii cu privire la pericolele de sufocare cu mochi, o prăjitură groasă făcută din orez dulce, care este servită în mod tradițional în noaptea dintre ani. În ianuarie anul trecut, două persoane au murit și alte șapte persoane au fost spitalizate după ce s-au înecat cu acest desert.

Care sunt cele mai predispuse persoane la a se îneca cu mochi

Persoanele în vârstă sunt cele mai vulnerabile când vine vorba de riscurile pe care le prezintă consumul de mochi, iar Japonia are una dintre cele mai în vârstă populații din lume. În ultimii cinci ani, 338 de persoane au fost duse de urgență la spital după ce s-au înecat cu mochi sau alte alimente, iar peste 90% dintre acestea aveau peste 65 de ani, conform statisticilor actualizate luna trecută de Departamentul de Pompieri din Tokyo. Mai mult de jumătate din aceste spitalizări – 177 – au avut loc în ianuarie și decembrie, când se servește cel mai des mochi.

Autoritățile au oferit sfaturi pentru evitarea incidentelor legate de mochi, inclusiv mestecarea lentă, tăierea prăjiturii în bucăți mici și umezirea gâtului cu ceai sau supă înainte de a o consuma.

Ce rol joacă mochi în cultura japoneză

Mochi este un aliment de bază în meniul japonez de Anul Nou și este adesea consumat într-o supă savuroasă numită ozoni. Emily Anderson, curator la Muzeul Național Japonez-American din Los Angeles, a explicat că Anul Nou este cea mai mare sărbătoare din Japonia, iar prăjitura de orez este o parte integrantă a sărbătorii.

„Consumul de mochi este o parte cu adevărat importantă a celei mai importante zile dedicate familiei”, a spus ea, pentru CBS News.

Însă prăjiturile lipicioase se pot bloca ușor în gâtul oamenilor, restricționând respirația – și uneori provocând moartea.

În 2001, o femeie i-ar fi salvat viața tatălui ei când a folosit un aspirator pentru a-i scoate mochi din gât.

