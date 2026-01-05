O tragedie s-a petrecut în municipiul Călărași, într-un cabinet medical. Un medic stomatolog a fost găsit mort, spânzurat, în spațiul în care își desfășura activitatea, la parterul unui imobil.

Tragedie în municipiul Călărași

Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, a fost găsit mort într-un situat pe strada Belșugului, în zona Poșta 4 a orașului. Din primele informații, se pare că această tragedie s-a petrecut undeva în cursul serii de sâmbătă. Descoperirea a fost făcută duminică dimineața, pe 4 ianuarie, în jurul orei 07:20.

Vestea morții medicului stomatolog s-a răspândit cu rapiditate în oraș. Potrivit unor surse apropiate victimei, acesta nu ar fi avut probleme de natură să-l determine la acest gest. Nu era cunoscut nici ca fiind bolnav sau implicat în conflicte. De asemenea, nu se știe să se fi confruntat cu probleme de natură financiară.

Vecinii au relatat că bărbatul era un om calm, retras și respectuos, fără antecedente sau comportamente care să fi indicat o posibilă . Din acest motiv, conform presei locale, toți cei care l-au cunoscut s-au arătat surprinși de gestul său.

Precizările poliției despre acest caz

După anunțul referitor la această tragedie, în cabinetul medical și-au făcut apariția polițiștii care au izolat zona pentru efectuarea . În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă .

„La data de 04 ianuarie a.c., ora 07:20, am fost sesizați cu privire la faptul că o persoană de sex masculin a fost găsită decedată, prin spânzurare, într-un imobil situat în municipiul Călărași. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu specialiști criminaliști, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă”, se arată într-un comunicat al IPJ Călărași.

Potrivit sursei citate, în urma examinării preliminare a cadavrului, nu au fost identificate urme sau semne vizibile de violență.

„Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Călărași, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului”, precizează comunicatul.