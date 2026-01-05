România s-a confruntat cu o epidemie de gripă, ceea ce face ca acest moment din an să fie mai mult decât potrivit pentru a acorda atenție sistemului nou imunitar. Mihaela Bilic a vorbit despre alimentul de sezon care ne poate ajuta să stăm departe de cabinetul medicului, contribuind la un sistem imunitar mai puternic.

Care este alimentul de sezon recomandat de Mihaela Bilic

La început de an, după ce mesele copioase le-au venit de hac, mulți români acordă o atenție sporită la alimentele pe care le consumă și la stilul lor de viață. Ca de obicei, Mihaela Bilic vine în sprijinul celor care nu știu de unde să înceapă schimbarea, cu o serie de recomandări.

Un aliment care nu ar trebui, mai ales în această perioadă, să lipsească din dieta oamenilor este portocala. Medicul specialist vorbește și despre modul corect de a consuma acest fruct plin de vitamine și recomandă, pe cât posibil, transformarea lui în suc. Mihaela Bilic a explicat de ce este mult mai benefic pentru organism consumul portocalei ca atare, cu tot cu pulpă, decât sub formă de fresh.

„E de sezon, se mestecă cu tot cu pielița și nu se bea cu paiul. Cum cine? Portocala…

Am mai spus-o, dar o repet. Fructele se mestecă, nu se beau cu paiul. Deci mâncați portocala ca atare! Cu tot cu pulpă. Atunci când mestecăm, capul nostru înțelge că a mâncat, însă când bem un lichid, el crede că e apă și uită să numere caloriile. Așa că dați-l încolo de fresh! Plus că ne ia un pic mai mult timp să mestecăm portocala și cantitatea de fructoză care se absoarbe e mai mică”, a precizat dr. Bilic, într-un videoclip pe .

Cu ce beneficii vine la pachet consumul de portocale

Mihaela Bilic recomandă ca pielița albă de pe portocală să fie, de asemenea, consumată și explică ce beneficii aduce acest mod de a mânca fructul.

„Și mai am o recomandare. Pielița albă, nu o eliminați! Consumați-o! 30% din conținutul de fibre al portocalei este în pielița asta. Avem pectine, niște fibre care se umflă, se transformă în gel, cresc senzația de sațietate, scad colesterolul din . Deci e de bine! Plus că are și mult calciu. Deci portocala cu totul, mai puțin portocaliul acesta (n.r. – coaja fructului), să fie mestecată și cu toate fibrele la pachet”, a recomandat nutriționista.