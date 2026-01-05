B1 Inregistrari!
Alocațiile, puse din nou în așteptare de Guvern. Nici în 2026 nu vor fi majorate cu inflația

Alocațiile, puse din nou în așteptare de Guvern. Nici în 2026 nu vor fi majorate cu inflația

05 ian. 2026, 21:02
Alocațiile, puse din nou în așteptare de Guvern. Nici în 2026 nu vor fi majorate cu inflația
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum încalcă Guvernul legea priviind alocațiile
  2. Câți bani pierd părinții anual pentru că alocațiile nu s-au adaptat la rata inflației
  3. Când sunt așteptate alocațiile pentru copii în luna ianuarie 2026

Nici 2026 nu este un an norocos pentru părinții români. Guvernul a decis ca nici anul acesta să nu majoreze alocațiile la nivelul inflației. Este al doilea an în care Executivul hotărâște ca valoarea acestor ajutoare pentru părinți să rămână aceeași, deși prețurile nu au încetat și ele să crească.

Cum încalcă Guvernul legea priviind alocațiile

Prin decizia sa de a îngheța alocațiile, Guvernul nu doar că face un defavor familiilor din România, dar și încalcă legea. Articolul 3, alineatul 2 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii prevede ca valoarea acestui ajutor să fie actualizat anual, automat, la rata medie anuală a inflației.

Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat nici în 2024, nici în 2025, ceea ce înseamnă că alocațiile rămân 292 pentru copiii mai mari de 2 ani și de 719 lei pentru cei mai mici de 2 ani. Tot 719 lei primesc lunar și părinții ai căror copii au dizabilități.

Datele oficiale indică nivelul inflației la 10,4% în 2023 și de 5,6% în 2024. Aceste valori ar fi trebuit utilizate pentru majorarea alocațiile atât pentru anul 2025, cât și pentru 2026.

Câți bani pierd părinții anual pentru că alocațiile nu s-au adaptat la rata inflației

Familiile din România au pierdut, în acești doi ani în care alocațiile nu au fost ajutate la rata inflației, per copil, cel puțin 945 de lei, relatează Observator News.

Prima dată, indexarea alocațiilor a fost blocată pentru anul 2025 prin Ordonanța de Urgență nr. 156/2024, cunoscută sub denumirea de „OUG trenuleț”. La finalul lui 2025, Guvernul a adoptat o nouă măsură legislativă care blochează majorarea alocațiilor pentru anul în curs. Este vorba despre articolul XXV din Legea nr. 141/2025, care prevede menținerea valorii acestor ajutor pentru părinți la același nivel ca în luna decembrie 2025 și ca cel din luna decembrie a anului 2024.

Când sunt așteptate alocațiile pentru copii în luna ianuarie 2026

În mod obișnuit, alocațiile pentru copii sunt virate în data de 8 a fiecărei luni, aceasta fiind ziua standard de efectuare a plăților. În ianuarie 2026, această dată coincide cu reluarea cursurilor școlare după vacanța de iarnă și zilele libere legale. Ziua de 8 ianuarie 2026 va marca, astfel, atât revenirea elevilor în bănci, cât și momentul așteptat pentru alocarea alocațiilor. Autoritățile avertizează însă că pot exista întârzieri punctuale, cauzate de zilele nelucrătoare și de procesarea bancară specifică începutului de an.

