Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, spune că vrea să atragă cel puțin 15 miliarde de euro prin programele de finanțare europeană. Această sumă ar reprezenta dublarea maximului istoric de absorbție.

Obiectivul pe care și l-a propus Dragoș Pîslaru

susține că România ar putea atrage 15 miliarde de euro din programele de . Dragoș Pîslaru se laudă că în mandatul său, de șase luni, a făcut plăți de 456,2 milioane de euro pe lună, de peste 5 ori mai mult față de lunile anterioare. El spune că în perioada anterior, sumele decontate erau de în medie 86,6 milioane de euro pe lună.

Mai mult, susține, în primele şase luni ale lui 2025, România a transmis la Bruxelles cereri de plată de 3 miliarde de euro. În ultimele șase luni, în mandatul său. În ultimele șase luni, suma a urcat la 6,3 miliarde de euro. De asemenea, la banii europeni deja încasaţi, s-a trecut de la 2,9 miliarde de euro la 5,2 miliarde de euro.

„Pentru prima dată, vă prezint ÎN EXCLUSIVITATE cifrele reale ale situaţiei în care ne aflăm, pe care nu le veţi auzi la TV sau în altă parte! Acum că v-am atras atenţia, o mica notă personală: Este prima mea postare după ceva vreme. Finalul lui 2025 m-a găsit epuizat şi cu probleme medicale care m-au forţat să realizez că, uneori, corpul cere un răgaz, chiar şi atunci când responsabilitatea te împinge de la spate.

Nu am avut energia pentru bilanţuri festive la sfârşit de an, dar pot spune cu mâna pe inimă: efortul şi nopţile lungi la minister au meritat fiecare secundă. Nu am căutat recorduri, ci să recuperăm timpul pe care România nu-l mai are de pierdut. Datele de la 31 decembrie arată că, atunci când muncim profesionist, câteva luni pot recupera câţiva ani”, a scris Pîslaru pe pagina sa de Facebook.

Cu ce se laudă șeful MIPE

Dragoș Pîslaru susține că analiza comparativă a datelor arată că a crescut în ultimele 6 luni, comparativ cu întreaga perioadă de la începutul exerciţiului financiar 2021-2027 (1 ianuarie 2021 – 23 iunie 2025).

„La rata de absorbţie curentă (sume solicitate Comisiei Europene) performanţa este şi mai remarcabilă – de la 3 miliarde (9,91%) am sărit la 6,3 miliarde (20,4%). Asta înseamnă o dublare a absorbţiei în ultimele 6 luni. Pentru sceptici, chiar şi la rata de absorbţie efectivă (rambursări de la Comisia Europeană) am găsit 2,9 miliarde adică 9,41% (acumulată în 4 ani şi jumătate) şi am reuşit să o ducem la 5,2 miliarde adică 16,6% în doar 6 luni. Adică 2,3 miliarde euro intraţi în conturile statului în această perioadă”, a arătat Pîslaru.

Cifrele ministrului Dragoș Pîslaru

El a prezentat și o serie de date menite să-i demonstreze „eficiența”:

Ritmul lunar de plată (Viteza de execuţie)

Diferenţa de viteză între cele două perioade este spectaculoasă:

Perioada ianuarie 2021 – iunie 2025 (54 luni): S-au plătit, în medie, 86,6 milioane euro pe lună.

Perioada iunie 2025 – decembrie 2025 (6 luni): Ritmul a crescut la 456,2 milioane euro pe lună.

Concluzie: Guvernul actual a lucrat de 5,2 ori mai rapid decât media perioadei precedente

2. Eficienţa în rambursări (Bani recuperaţi de la UE)

Capacitatea de a aduce banii înapoi în bugetul de stat a crescut exponenţial:

Perioada anterioară: Media a fost de aproximativ 54 milioane euro pe lună.

Mandatul actual: Media a sărit la 374 milioane euro pe lună.

Concluzie: Ritmul de rambursare a crescut de aproape 7 ori.

3. Pondere istorică în doar şase luni

Deşi reprezintă doar 10% din timpul scurs de la începutul programului 2021-2027, ultimele 6 luni au contribuit decisiv la rezultatele totale ale României:

37% din toate plăţile făcute în acest exerciţiu financiar (2021-2027) au fost realizate în ultimele 6 luni de mandat.

43% din totalul rambursărilor de la Comisia Europeană pentru perioada 2021-2027 au fost încasate în acest interval scurt.

Concluziile pe care le trage ministrul

Ministrul Fondurilor Europene susține că în cele șase luni din mandatul său s-ar fi realizat o absorbție mai mare decât în precedenții patru ani și jumătate.

„Sinteza progresului: În doar jumătate de an, s-a reuşit realizarea a peste o treime din tot ce s-a făcut în precedenţii 4 ani şi jumătate. Faptele vorbesc: Ritmul mediu lunar de absorbţie a crescut de peste 5 ori faţă de perioada 2021 – iunie 2025. Fondurile europene sunt singura noastră şansă reală de a compensa deficitul bugetar şi de a repara efectele gestiunii populiste a banilor naţionali din trecut. Ţinta pentru 2026: Vom lansa toate apelurile rămase.

Obiectivul este de peste 5 miliarde euro atraşi doar pe coeziune anul acesta. Nu va exista o întrerupere abruptă; pregătim deja continuitatea pentru programarea 2028-2034 printr-un plan de ţară coerent. Suntem deja actor activ în negocierile de la Bruxelles pe noul cadru financiar multianual şi vom maximiza interesul României de a atrage peste 60 miliarde de euro bani nerambursabili”, precizează Dragoş Pîslaru.

Dragoș Pîslaru pozează în salvatorul PNRR

În privinţa PNRR, ministrul Pîslaru susține că programul era într-un punct critic, în iunie 2025. Nici acum lucrurile nu stau bine. El se laudă că a reușit să salveze programul și să clarifice „bulibășeala” totală din implementare.

„Negocierile cu Comisia Europeană erau blocate, aveam o cerere de plată suspendată şi o bulibăşeală totală în implementare, cu o supracontractare fără număr şi culminând cu lipsă totală de transparenţă şi de instrumente de management care să ţină lucrurile sub control. Astăzi, lucrurile stau complet diferit: În ultimele 6 luni, similar cu ce am văzut pe Coeziune, am absorbit o treime din tot ce s-a încasat prin PNRR din 2021 până în prezent. La 30.06.2025 execuţia era de 6,8 miliarde euro. La 31.12.2025 execuţia a ajuns la 9,7 miliarde euro, cu 3 miliarde de euro mai mult, absorbiţi doar în guvernarea Bolojan”, menţionează Pîslaru.

Ministrul mai spune că a fost renegociat şi a pus programul „pe un făgaş responsabil” pentru a maximiza absorbţia. Astfel, cele peste 20.000 de proiecte aflate în implementare pot fi urmărite. Mai mult, susție că ar fi fost „împinse” reforme importante, care vor fi finalizate în 2026.

„Pe scurt, în sfârşit Guvernul ştie ce face, de ce face şi pentru ce face lucruri pe PNRR. Şi da, 2026 este Anul PNRR. Avem o ţintă ambiţioasă de 10 miliarde euro pentru acest an. Acest succes nu este doar al meu. Vreau să le mulţumesc colegilor din Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi din celelalte ministere, autorităţilor locale, beneficiarilor privaţi şi, în mod special, prim-ministrului Ilie Bolojan şi preşedintelui Nicuşor Dan pentru susţinerea constantă şi înţelegerea importanţei vitale a acestor bani pentru modernizarea României”, afirmă Pîslaru.

Ținta propusă pentru 2026

Şeful MIPE spune că pentru 2026 și-a propus ca țintă atragerea sumei de 15 miliarde de euro, fonduri europene. Dragoș Pîslaru susține că „provocările sunt uriaşe, tensiunea socială există, iar timpul pentru PNRR şi implementarea fondurilor europene este scurt”. Se declară, însă, optimist.

„Ţinta noastră pentru 2026 este dublarea maximului istoric de atragere a fondurilor europene. Minimum 15 miliarde de euro care să ajungă în investiţii cheie în spitale, şcoli, autostrăzi, infrastructură locală şi competitivitate economică. Pe baza absorbţiei şi a creşterii ritmului din ultimele 6 luni, este cu adevărat posibil. Un efort colectiv, patriotic dacă vreţi, prin care modernizăm împreună România. Un parteneriat larg, care poate arăta că se poate şi în România”, mai spune ministrul Dragoş Pîslaru.