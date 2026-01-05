B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » 2026 vine cu reguli noi și amenzi mai mari pentru șoferii români. De când va crește valoarea sancțiunilor

2026 vine cu reguli noi și amenzi mai mari pentru șoferii români. De când va crește valoarea sancțiunilor

B1.ro
05 ian. 2026, 19:17
2026 vine cu reguli noi și amenzi mai mari pentru șoferii români. De când va crește valoarea sancțiunilor
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Câte noi radare vor apărea pe șosele din România, în sprijinul echipajelor de polițiști
  2. Ce modificări legislative vor avea loc la nivel european

Anul 2026 nu vine doar cu noi rezoluții personale, ci și cu noi reguli pentru șoferi. Noi radare inteligente îi vor ajuta pe polițiști să îi depisteze mult mai ușor pe cei care încearcă să „fenteze” legea, iar amenzile nu vor mai fi așa de blânde ca până acum. În plus, și legislația europeană vine cu câteva schimbări ce vor afecta legile de la noi din țară. 

Câte noi radare vor apărea pe șosele din România, în sprijinul echipajelor de polițiști

În perioada următoare, șoferii implicați în accidente rutiere fără victime vor putea să declare incidentele online. În plus, nu mai este nevoie ca conducătorii auto să aibă permisul fizic la ei. Documentul va fi disponibil online și va putea fi prezentat polițiștilor direct de pe telefon.

Camerele de supraveghere din oraş nu vor mai deservi doar monitorizării traficului, ci vor fi integrate la sistemul E-Sigur. Șoferii care nu respectă legea vor putea fi depistați mai ușor și la fel de ușor – sancționați. În plus, 400 de radare fixe noi vor apărea pe drumurile din țară, fie ele autostrăzi și șosele naționale.

Și, nu în ultimul rând, cei care vor încălca legile nu vor mai fi sancționați la fel de „blând” ca până acum. Amenzile vor crește, cel mai probabil de la jumătatea anului, relatează Observator News.

Ce modificări legislative vor avea loc la nivel european

Noile reguli din circulație sunt doar la nivel de proiect, în România. Însă, 2026 a adus (și implementat) noi reguli în mai multe țări europene.

În Franța, de exemplu, de la 1 ianuarie şoferii riscă să stea până la 3 luni după gratii dacă depășesc viteza legală cu peste 50 km/h. În Spania, cei care vor să își semnalizeze mașina rămasă în pană trebuie să folosească un girofar, nu un triunghi de semnalizare. Autoritățile au considerat că acesta nu oferea suficientă vizibilitate, mai ales pe autostradă. În Germania, permisul digital poate fi deja folosit, iar străinii care ajung în Bulgaria își vor putea cumpăra vigniete de o zi. Prețul acestora va fi de 4 euro.

Tags:
Citește și...
Alimentul de sezon care poate contribui la reglarea colesterolului. Mihaela Bilic: „Se mestecă cu tot cu pieliță”
Eveniment
Alimentul de sezon care poate contribui la reglarea colesterolului. Mihaela Bilic: „Se mestecă cu tot cu pieliță”
Alexandru Rogobete: „Producem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem”. Ce soluție propune Ministerul Sănătății pentru remedierea problemei
Eveniment
Alexandru Rogobete: „Producem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem”. Ce soluție propune Ministerul Sănătății pentru remedierea problemei
Caz șocant la Sibiu. Tânăr înjunghiat într-un bar. Agresorul a fost reținut pentru tentativă de omor
Eveniment
Caz șocant la Sibiu. Tânăr înjunghiat într-un bar. Agresorul a fost reținut pentru tentativă de omor
Vacanță încheiată tragic! Un român a murit în Franța, în urma unui accident de schi. Ce au descoperit polițiștii ajunși la fața locului
Eveniment
Vacanță încheiată tragic! Un român a murit în Franța, în urma unui accident de schi. Ce au descoperit polițiștii ajunși la fața locului
Vremea rea a lăsat zeci de gospodării fără energie electrică și apă potabilă. Recomandările lui Raed Arafat
Eveniment
Vremea rea a lăsat zeci de gospodării fără energie electrică și apă potabilă. Recomandările lui Raed Arafat
Protest într-un oraș, după majorarea taxelor. Localnicii l-au luat la rost pe primar: „Gata cu șmecheria!” (VIDEO)
Eveniment
Protest într-un oraș, după majorarea taxelor. Localnicii l-au luat la rost pe primar: „Gata cu șmecheria!” (VIDEO)
Taxa „invizibilă” care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Ce se schimbă în România
Eveniment
Taxa „invizibilă” care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Ce se schimbă în România
Camerele de gardă, pline de pacienți. Gheața transformă trotuarele în capcane pentru pietoni
Eveniment
Camerele de gardă, pline de pacienți. Gheața transformă trotuarele în capcane pentru pietoni
Jandarmi obligați să pună gresie în unitate: „Asta se numește umilință”. Cum se apără conducerea
Eveniment
Jandarmi obligați să pună gresie în unitate: „Asta se numește umilință”. Cum se apără conducerea
A venit cu o mașină de 162.000 de lei, dar a plecat fără. Ce au descoperit polițiștii la Vama Sculeni (FOTO)
Eveniment
A venit cu o mașină de 162.000 de lei, dar a plecat fără. Ce au descoperit polițiștii la Vama Sculeni (FOTO)
Ultima oră
20:06 - Nicolas Maduro a pledat nevinovat la acuzații, în sala de judecată. Adunarea Națională și-a exprimat susținerea față de președintele venezuelean
19:51 - Alimentul de sezon care poate contribui la reglarea colesterolului. Mihaela Bilic: „Se mestecă cu tot cu pieliță”
19:26 - Curtea de Apel pune presiune pe CCR. Contestaţia în cazurile Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, judecată în aceeași zi cu pronunțarea pe legea pensiilor magistraților
18:38 - Alexandru Rogobete: „Producem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem”. Ce soluție propune Ministerul Sănătății pentru remedierea problemei
18:37 - Caz șocant la Sibiu. Tânăr înjunghiat într-un bar. Agresorul a fost reținut pentru tentativă de omor
18:11 - Filmele anului 2026. Principalele producții cinematografice așteptate de cinefili
18:02 - Vacanță încheiată tragic! Un român a murit în Franța, în urma unui accident de schi. Ce au descoperit polițiștii ajunși la fața locului
17:07 - Nou trend în materie de modă! Treningul purtat de Maduro în timpul capturării sale este sold out pe mai multe site-uri
17:07 - Legea pensiilor private merge la Monitorul Oficial. Nicușor Dan a promulgat actul normativ modificat
16:35 - Vremea rea a lăsat zeci de gospodării fără energie electrică și apă potabilă. Recomandările lui Raed Arafat