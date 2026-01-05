Anul 2026 nu vine doar cu noi rezoluții personale, ci și cu noi reguli pentru șoferi. Noi radare inteligente îi vor ajuta pe să îi depisteze mult mai ușor pe cei care încearcă să „fenteze” legea, iar amenzile nu vor mai fi așa de blânde ca până acum. În plus, și legislația europeană vine cu câteva schimbări ce vor afecta legile de la noi din țară.

Câte noi radare vor apărea pe șosele din România, în sprijinul echipajelor de polițiști

În perioada următoare, șoferii implicați în accidente rutiere fără victime vor putea să declare incidentele online. În plus, nu mai este nevoie ca conducătorii auto să aibă fizic la ei. Documentul va fi disponibil online și va putea fi prezentat polițiștilor direct de pe telefon.

Camerele de supraveghere din oraş nu vor mai deservi doar monitorizării traficului, ci vor fi integrate la sistemul E-Sigur. Șoferii care nu respectă legea vor putea fi depistați mai ușor și la fel de ușor – sancționați. În plus, 400 de radare fixe noi vor apărea pe drumurile din țară, fie ele autostrăzi și șosele naționale.

Și, nu în ultimul rând, cei care vor încălca legile nu vor mai fi sancționați la fel de „blând” ca până acum. Amenzile vor crește, cel mai probabil de la jumătatea anului, relatează Observator News.

Ce modificări legislative vor avea loc la nivel european

Noile reguli din circulație sunt doar la nivel de proiect, în România. Însă, 2026 a adus (și implementat) noi reguli în mai multe țări europene.

În Franța, de exemplu, de la 1 ianuarie şoferii riscă să stea până la 3 luni după gratii dacă depășesc viteza legală cu peste 50 km/h. În Spania, cei care vor să își semnalizeze mașina rămasă în pană trebuie să folosească un girofar, nu un triunghi de semnalizare. Autoritățile au considerat că acesta nu oferea suficientă vizibilitate, mai ales pe autostradă. În Germania, permisul digital poate fi deja folosit, iar străinii care ajung în Bulgaria își vor putea cumpăra vigniete de o zi. Prețul acestora va fi de 4 euro.