Rețeta de prăjitură cu portocale recomandată de Principesa Margareta și Principesa Sofia. Cele două surori s-au filmat în bucătărie, în timp ce pregăteau desertul

05 ian. 2026, 23:57
Rețeta de prăjitură cu portocale recomandată de Principesa Margareta și Principesa Sofia. Cele două surori s-au filmat în bucătărie, în timp ce pregăteau desertul
Principesa Margareta a României / Foto: Casa Regală a României (Facebook)
Majestatea Sa Margareta și Principesa Sofia le-au făcut admiratorilor Casei Regale o surpriză, chiar la început de an. Și-au pus pe pauză responsabilitățile și au făcut echipă în bucătărie. Cele două surori au pregătit împreună o prăjitură cu portocale, perfectă pentru anotimpul rece și ușor de preparat. 

Cine le-a ajutat pe Principesa Margareta și pe Principesa Sofia în bucătărie

Deși nu se pune problema de iscusință în bucătărie, Majestatea Sa Margareta și Principesa Sofia au avut trei ajutoare de nădejde în prepararea prăjiturii. Angajatele lor, Viorica, Ramona și Elena, le-au fost alături și le-au ajutat ori de câte ori au avut nevoie, astfel încât rezultatul final să fie unul demn de consumat în Familia Regală.

Cele două surori s-au lăsat surprinse în bucătărie, în timp ce preparau de zor desertul. Ulterior, filmulețul a fost publicat pe contul oficial al Casei Regale de Instagram.

De ce ingrediente ai nevoie pentru rețeta de prăjitură cu portocale

Pentru blat:

  • 225 g unt la temperatura camerei;
  • 225 g zahăr;
  • 225 g făină;
  • 4 ouă;
  • Coaja rasă de la 2 portocale;
  • 1 plic praf de copt.

Pentru sirop:

  • 100 ml apă;
  • 200 g zahăr;
  • Zeama de la 2 portocale.

Cum se prepară rețeta de prăjitură cu portocale

Se începe prin separarea gălbenușurilor de albușuri. Mai apoi, gălbenușurile se amestecă cu 3-4 linguri de zahăr și cu coaja de portocală rasă, până se obține o cremă omogenă. Se încorporează treptat untul, astfel crema să capete o textură pufoasă. Peste compoziție se adaugă și făina și praful de copt, amestecate în prealabil. Separat, se bat albușurile cu zahărul rămas până devine o spumă consistentă. Și aceasta se încorporeaz-o cu compoziția anterior preparară.

Pe o tavă rotundă, tapetată cu hârtie de copt, se toarnă compoziția. Se va băga în cuptorul preîncălzit la 180° C și se va lăsa să coacă timp de 45 de minute.

În timp ce prăjitura se coace, se pregătește siropul. Într-o cratiţă, la foc mic, se amestecă toată ingredientele amintite mai sus, adică apa, zahărul, zeama de la 2 portocale. Se lasă la fiert timp de 5-10 minute.

Imediat ce prăjitura s-a copt, se înţeapă cu o furculiţă în mai multe zone, de pe întreaga suprafață, și se toarnă siropul. Acesta va fi absorbit de prăjitură. Este important ca atunci când se asamblează, atât prăjitura, cât şi siropul să fie fierbinţi.

Se lasă la răcit preț de câteva minute, apoi se scoate din tava în care s-a copt. Prăjitura se poate orna cu cremă de brânză, zahăr pudră, felii de portocală, cu toate aceste trei ingrediente sau cu combinații de câte două, după preferințe.

