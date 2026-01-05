Delcy Rodriguez a fost învestită luni, 5 ianuarie 2026, ca preşedinte interimar al Venezuelei, după capturarea lui și aducerea sa în fața .

Delcy Rodriguez îi ține locul lui Maduro

Noul președinte interimar al Venezuelei a depus jurământul în faţa Adunării Naţionale, în timp ce Nicolas Maduro, capturat sâmbătă de SUA, apărea în fața unui judecător din New York. Anterior, Delcy Rodriguez a ocupat funcția de vicepreședinte și este prima în ordinea de succesiune la preşedinţie, relatează AFP.

„Sunt profund îndurerată de răpirea a doi eroi care sunt ţinuţi ostatici: preşedintele Nicolás Maduro şi prima-doamnă Cilia Flores. (…) Jur să nu mă odihnesc niciun minut pentru a garanta pacea şi liniştea spirituală, economică şi socială a poporului nostru. Să jurăm ca o ţară unită să ducem înainte Venezuela în aceste vremuri teribile”, a declarat Rodríguez în timpul ceremoniei de învestire.

Potrivit , Nicolas Maduro Guerra, fiul lui Maduro, a ţinut un discurs în faţa Adunării Naţionale a Venezuelei, exprimându-și susținerea pentru liderul interimar al Venezuelei.

„Pentru tine, Delcy Eloína: sprijinul meu necondiţionat pentru sarcina dificilă care te aşteaptă. (…) Poţi conta pe mine, poţi conta pe familia mea, poţi conta pe hotărârea noastră de a lua măsurile corecte pentru a face faţă acestei responsabilităţi care îţi revine acum şi suntem ferm uniţi pentru a atinge obiectivul păcii în Venezuela, pentru a duce ţara mai departe şi pentru întoarcerea lui Nicolás şi Cilia”, a spus fiul lui Maduro.

Sâmbătă, Curtea Supremă a dispus ca aceasta să îşi asume atribuţiile de şef de stat pentru un mandat de 90 de zile ce poate fi prelungit. Armata venezueleană i-a oferit sprijinul pentru a asigura conducerea țării.

Mesaj de susținere în Adunarea Națională

Delcy Rodriguez a depus jurământul în fața Adunării Naționale, organ legislativ rezultat în urma alegerilor de anul trecut. De altfel, tot luni, înainte de ceremonie, au depus jurământul şi 283 de parlamentari aleşi în luna mai. De asemenea, fratele înlocuitoarei lui Maduro, Jorge Rodriguez, a fost reales preşedinte al Adunării.

Rodriguez este avocată specializată în dreptul muncii, în vârstă de 56 de ani. Este cunoscută pentru legăturile strânse cu sectorul privat şi devotamentul faţă de partidul de guvernământ.

Mii de susţinători ai lui Nicolae Maduro au protestat la Caracas, cerând eliberarea sa. Organizată la apelul puterii, manifestaţia a avut loc în paralel cu , în timp ce dictatorul venezuelean apărea în faţa justiţiei americane.