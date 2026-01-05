Un român a devenit viral pe TikTok după ce a filmat meniul și mâncarea servită într-unul din noile vagoane restaurant modernizate ale CFR Călători. Clipul, realizat la începutul anului 2026, a stârnit sute de reacții și comentarii. Mulți utilizatori au pus la îndoială autenticitatea imaginilor, fiind convinși că sunt realizate cu inteligența artificială.

Când au început să circule noile vagoane restaurant ale CFR

Noile vagoane restaurant ale CFR Călători au fost modernizate cu bani prin PNRR și au început să circule încă din toamna trecută. Călătorii pot servi gustări, preparate la grătar, garnituri, salate și băuturi.

Un român care a călătorit pe ruta Arad – București, la începutul acestui an, a împărtășit cu internauții de pe TikTok experiența pe care avut-o în vagonul restaurant. Acesta a filmat nu doar mâncare pe care și-a comandat-o, ci și întregul meniu, pe care sunt afișate opțiunile de preparate și prețurile. Ulterior, a publicat clipul pe TikTok, unde s-a viralizat rapid.

Cum au comentat internauții imaginile surprinse în tren

După apariția videoclipului, reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți utilizatori au fost surprinși de aspectul mâncării și de prețurile afișate, iar o parte dintre ei au refuzat să creadă că imaginile sunt reale. Suspiciunile au apărut încă din primele minute de la publicare.

„Asta e AI”, „E AI”, „Este cu AI”, spun mai multe comentarii.

Autenticitatea filmării românului a fost însă susținută de un alt tânăr, care a publicat o fotografie cu o cafea cumpărată din același tip de vagon restaurant. Chiar și așa, reacțiile ironice au continuat să curgă.

„Visele mele când am febră 40”,

„Am început să întrecem Japonia”,

„Mai au trenurile 5 ore întârziere?”,

„Din ce an e meniul? Cam ieftin”, au fost o parte din comentariile lăsate la .

Ce pot comanda pasagerii și cât costă mâncarea în noile vagoane restaurant ale CFR

Vagoanele restaurant ale CFR Călători pun la dispoziția pasagerilor un meniu variat. Oferta include preparate rapide, produse la grătar și mai multe tipuri de garnituri. Sunt disponibile și băuturi răcoritoare sau alcoolice.

Minuturi:

Omletă cu cașcaval – 130 g – 14 lei;

Omletă cu șuncă și cașcaval – 135 g – 14 lei;

Omletă cu șuncă – 125 g – 14 lei.

Grătar și garnituri:

Ceafă de porc cu cartofi prăjiți și salată de varză – 150/220/200 g – 44 lei;

Piept de porc cu cartofi prăjiți și salată de varză – 150/220/200 g – 44 lei;

Ceafă de porc cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 150/220/200 g – 44 lei;

Piept de porc cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 150/220/200 g – 44 lei;

Piept de pui la grătar cu cartofi prăjiți și salată de varză – 170/160/200 g – 44 lei;

Piept de pui la grătar cu cartofi prăjiți și de sfeclă roșie – 170/160/200 g – 44 lei;

Cârnăciori cu cartofi prăjiți și salată de varză – 150/220/200 g – 39 lei;

Cârnăciori cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 150/220/200 g – 39 lei;

Cașcaval pane cu cartofi prăjiți și salată de varză – 140/220/200 g – 38 lei;

Cașcaval pane cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 140/220/200 g – 38 lei.

Pe ce rute circulă noile vagoane restaurant ale CFR Călători

Vagoanele restaurant nu sunt în componența zilnică a trenurilor. Ele circulă alternativ, o zi da și o zi nu.

Trenurile cu vagoane restaurant circulă pe mai multe rute importante din țară. Printre acestea se numără: