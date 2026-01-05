B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un român a filmat meniul din noile vagoane restaurant ale CFR: „Am început să întrecem Japonia”. Cât costă să iei masa în tren

Un român a filmat meniul din noile vagoane restaurant ale CFR: „Am început să întrecem Japonia”. Cât costă să iei masa în tren

B1.ro
05 ian. 2026, 21:39
Un român a filmat meniul din noile vagoane restaurant ale CFR: „Am început să întrecem Japonia”. Cât costă să iei masa în tren
Foto: Facebook / CFR Călători
Cuprins
  1. Când au început să circule noile vagoane restaurant ale CFR
  2. Cum au comentat internauții imaginile surprinse în tren
  3. Ce pot comanda pasagerii și cât costă mâncarea în noile vagoane restaurant ale CFR
  4. Pe ce rute circulă noile vagoane restaurant ale CFR Călători

Un român a devenit viral pe TikTok după ce a filmat meniul și mâncarea servită într-unul din noile vagoane restaurant modernizate ale CFR Călători. Clipul, realizat la începutul anului 2026, a stârnit sute de reacții și comentarii. Mulți utilizatori au pus la îndoială autenticitatea imaginilor, fiind convinși că sunt realizate cu inteligența artificială.

Când au început să circule noile vagoane restaurant ale CFR

Noile vagoane restaurant ale CFR Călători au fost modernizate cu bani prin PNRR și au început să circule încă din toamna trecută. Călătorii pot servi gustări, preparate la grătar, garnituri, salate și băuturi.

Un român care a călătorit pe ruta Arad – București, la începutul acestui an, a împărtășit cu internauții de pe TikTok experiența pe care avut-o în vagonul restaurant. Acesta a filmat nu doar mâncare pe care și-a comandat-o, ci și întregul meniu, pe care sunt afișate opțiunile de preparate și prețurile. Ulterior, a publicat clipul pe TikTok, unde s-a viralizat rapid.

Cum au comentat internauții imaginile surprinse în tren

După apariția videoclipului, reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți utilizatori au fost surprinși de aspectul mâncării și de prețurile afișate, iar o parte dintre ei au refuzat să creadă că imaginile sunt reale. Suspiciunile au apărut încă din primele minute de la publicare.

„Asta e AI”, „E AI”, „Este cu AI”, spun mai multe comentarii.

Autenticitatea filmării românului a fost însă susținută de un alt tânăr, care a publicat o fotografie cu o cafea cumpărată din același tip de vagon restaurant. Chiar și așa, reacțiile ironice au continuat să curgă.

„Visele mele când am febră 40”,

„Am început să întrecem Japonia”,

„Mai au trenurile 5 ore întârziere?”,

„Din ce an e meniul? Cam ieftin”, au fost o parte din comentariile lăsate la postare.

Ce pot comanda pasagerii și cât costă mâncarea în noile vagoane restaurant ale CFR

Vagoanele restaurant ale CFR Călători pun la dispoziția pasagerilor un meniu variat. Oferta include preparate rapide, produse la grătar și mai multe tipuri de garnituri. Sunt disponibile și băuturi răcoritoare sau alcoolice.

Minuturi:

  • Omletă cu cașcaval – 130 g – 14 lei;
  • Omletă cu șuncă și cașcaval – 135 g – 14 lei;
  • Omletă cu șuncă – 125 g – 14 lei.

Grătar și garnituri:

  • Ceafă de porc cu cartofi prăjiți și salată de varză – 150/220/200 g – 44 lei;
  • Piept de porc cu cartofi prăjiți și salată de varză – 150/220/200 g – 44 lei;
  • Ceafă de porc cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 150/220/200 g – 44 lei;
  • Piept de porc cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 150/220/200 g – 44 lei;
  • Piept de pui la grătar cu cartofi prăjiți și salată de varză – 170/160/200 g – 44 lei;
  • Piept de pui la grătar cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 170/160/200 g – 44 lei;
  • Cârnăciori cu cartofi prăjiți și salată de varză – 150/220/200 g – 39 lei;
  • Cârnăciori cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 150/220/200 g – 39 lei;
  • Cașcaval pane cu cartofi prăjiți și salată de varză – 140/220/200 g – 38 lei;
  • Cașcaval pane cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 140/220/200 g – 38 lei.

Pe ce rute circulă noile vagoane restaurant ale CFR Călători

Vagoanele restaurant nu sunt în componența zilnică a trenurilor. Ele circulă alternativ, o zi da și o zi nu.

Trenurile cu vagoane restaurant circulă pe mai multe rute importante din țară. Printre acestea se numără:

  • București Nord – Iași și retur (trenuri 551/562/561/552),
  • București Nord – Galați și retur (trenuri 571/572),
  • București Nord – Sibiu și retur (trenuri 1621/1622),
  • București Nord – Timișoara Nord și retur (trenuri 1691/1692, de la 29.09.2025),
  • București Nord – Constanța – Brașov și retur (trenuri 1883/536/538/1682).
Tags:
Citește și...
Tragedie în cabinetul medical. Stomatolog din Călărași, descoperit spânzurat
Eveniment
Tragedie în cabinetul medical. Stomatolog din Călărași, descoperit spânzurat
Alocațiile, puse din nou în așteptare de Guvern. Nici în 2026 nu vor fi majorate cu inflația
Eveniment
Alocațiile, puse din nou în așteptare de Guvern. Nici în 2026 nu vor fi majorate cu inflația
Alimentul de sezon care poate contribui la reglarea colesterolului. Mihaela Bilic: „Se mestecă cu tot cu pieliță”
Eveniment
Alimentul de sezon care poate contribui la reglarea colesterolului. Mihaela Bilic: „Se mestecă cu tot cu pieliță”
2026 vine cu reguli noi și amenzi mai mari pentru șoferii români. De când va crește valoarea sancțiunilor
Eveniment
2026 vine cu reguli noi și amenzi mai mari pentru șoferii români. De când va crește valoarea sancțiunilor
Alexandru Rogobete: „Producem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem”. Ce soluție propune Ministerul Sănătății pentru remedierea problemei
Eveniment
Alexandru Rogobete: „Producem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem”. Ce soluție propune Ministerul Sănătății pentru remedierea problemei
Caz șocant la Sibiu. Tânăr înjunghiat într-un bar. Agresorul a fost reținut pentru tentativă de omor
Eveniment
Caz șocant la Sibiu. Tânăr înjunghiat într-un bar. Agresorul a fost reținut pentru tentativă de omor
Vacanță încheiată tragic! Un român a murit în Franța, în urma unui accident de schi. Ce au descoperit polițiștii ajunși la fața locului
Eveniment
Vacanță încheiată tragic! Un român a murit în Franța, în urma unui accident de schi. Ce au descoperit polițiștii ajunși la fața locului
Vremea rea a lăsat zeci de gospodării fără energie electrică și apă potabilă. Recomandările lui Raed Arafat
Eveniment
Vremea rea a lăsat zeci de gospodării fără energie electrică și apă potabilă. Recomandările lui Raed Arafat
Protest într-un oraș, după majorarea taxelor. Localnicii l-au luat la rost pe primar: „Gata cu șmecheria!” (VIDEO)
Eveniment
Protest într-un oraș, după majorarea taxelor. Localnicii l-au luat la rost pe primar: „Gata cu șmecheria!” (VIDEO)
Taxa „invizibilă” care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Ce se schimbă în România
Eveniment
Taxa „invizibilă” care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Ce se schimbă în România
Ultima oră
22:24 - Marina Almășan răspunde celor care au criticat-o pentru relația cu Sorin Mărcuș: „Ghicesc în voi niște oameni nefericiți”
22:03 - Dragoș Pîslaru se laudă cu absorbția de fonduri europene. Ce obiectiv și-a propus pentru 2026
21:13 - Tragedie în cabinetul medical. Stomatolog din Călărași, descoperit spânzurat
21:02 - Alocațiile, puse din nou în așteptare de Guvern. Nici în 2026 nu vor fi majorate cu inflația
20:46 - Nicolas Maduro a pledat nevinovat la acuzații, în sala de judecată. Președintele venezuelean va apărea în instanță pe 17 martie (UPDATE)
20:35 - Louis Munteanu, prezentat oficial în Major Soccer League. Românul a semnat pentru 7 milioane de dolari cu DC United
20:25 - Damian Drăghici și Anastasia Soare, protagoniștii unei povești de dragoste discrete, dar intense. Ce a dus la separarea celor doi
19:51 - Alimentul de sezon care poate contribui la reglarea colesterolului. Mihaela Bilic: „Se mestecă cu tot cu pieliță”
19:26 - Curtea de Apel pune presiune pe CCR. Contestaţia în cazurile Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, judecată în aceeași zi cu pronunțarea pe legea pensiilor magistraților
19:17 - 2026 vine cu reguli noi și amenzi mai mari pentru șoferii români. De când va crește valoarea sancțiunilor