Zeci de animale, printre care se află bivoli, vaci și cai, au fost descoperite în condiții necorespunzătoare de întreținere la un proprietar din Comarnic.

Ce sancțiuni a primit proprietarul pentru aceste zeci de animale

Polițiștii Biroului pentru Prahova au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 24.500 de lei în lunile decembrie și ianuarie. Două dintre aceste sancțiuni au fost aplicate conform Legii nr. 205/2004 pentru îngrijirea necorespunzătoare a celor aproape 200 de exemplare, printre care se numără și specii de bivol și cal, iar o altă amendă a vizat lăsarea acestora nesupravegheate. Ulterior, în lunile februarie și martie 2026, polițiștii au fost sesizați din nou, aplicând alte amenzi în valoare totală de 1.500 de lei pentru abateri similare.

Cum au verificat autoritățile starea bovinelor

Controlul a fost efectuat recent cu sprijinul reprezentanților Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Prahova, care au evaluat starea de sănătate și condițiile de deținere pentru aceste animale. Primele probleme oficiale au fost înregistrate încă din data de 3 octombrie 2025, când polițiștii din Comarnic au sancționat proprietarul pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, după ce animalele au fost lăsate libere pe spațiul public. Verificările de specialitate au vizat întreg efectivul de animale pentru a determina dacă proprietarul respectă competențele legale de îngrijire.

Ce măsuri urmează pentru proprietar

În prezent, polițiștii acționează în cooperare cu instituțiile competente pentru clarificarea completă a situației de fapt și aplicarea măsurilor legale care se impun. Dacă ancheta va scoate la iveală elemente penale, autoritățile vor deschide imediat un dosar de infracțiune. Verificările rămân în desfășurare pentru a proteja aceste animale și pentru a aplica măsurile legale necesare, scrie .