B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Zeci de animale lăsate de izbeliște în Prahova: Ce amendă record a primit proprietarul

Zeci de animale lăsate de izbeliște în Prahova: Ce amendă record a primit proprietarul

Flavia Codreanu
04 mart. 2026, 20:55
Zeci de animale lăsate de izbeliște în Prahova: Ce amendă record a primit proprietarul
Foto: Captura YT
Cuprins
  1. Ce sancțiuni a primit proprietarul pentru aceste zeci de animale
  2. Cum au verificat autoritățile starea bovinelor
  3. Ce măsuri urmează pentru proprietar

Zeci de animale, printre care se află bivoli, vaci și cai, au fost descoperite în condiții necorespunzătoare de întreținere la un proprietar din Comarnic.

Ce sancțiuni a primit proprietarul pentru aceste zeci de animale

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Prahova au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 24.500 de lei în lunile decembrie și ianuarie. Două dintre aceste sancțiuni au fost aplicate conform Legii nr. 205/2004 pentru îngrijirea necorespunzătoare a celor aproape 200 de exemplare, printre care se numără și specii de bivol și cal, iar o altă amendă a vizat lăsarea acestora nesupravegheate. Ulterior, în lunile februarie și martie 2026, polițiștii au fost sesizați din nou, aplicând alte amenzi în valoare totală de 1.500 de lei pentru abateri similare.

Cum au verificat autoritățile starea bovinelor

Controlul a fost efectuat recent cu sprijinul reprezentanților Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Prahova, care au evaluat starea de sănătate și condițiile de deținere pentru aceste animale. Primele probleme oficiale au fost înregistrate încă din data de 3 octombrie 2025, când polițiștii din Comarnic au sancționat proprietarul pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, după ce animalele au fost lăsate libere pe spațiul public. Verificările de specialitate au vizat întreg efectivul de animale pentru a determina dacă proprietarul respectă competențele legale de îngrijire.

Ce măsuri urmează pentru proprietar

În prezent, polițiștii acționează în cooperare cu instituțiile competente pentru clarificarea completă a situației de fapt și aplicarea măsurilor legale care se impun. Dacă ancheta va scoate la iveală elemente penale, autoritățile vor deschide imediat un dosar de infracțiune. Verificările rămân în desfășurare pentru a proteja aceste animale și pentru a aplica măsurile legale necesare, scrie știrpesurse.

Tags:
Citește și...
Controversă în Spania după ce o româncă a obținut un punctaj incredibil la examenul pentru medici rezidenți. De este acuzată femeia
Eveniment
Controversă în Spania după ce o româncă a obținut un punctaj incredibil la examenul pentru medici rezidenți. De este acuzată femeia
Avertizări cu 25 de secunde înainte de un cutremur. INFP: Nu putem prezice seismele, dar dezvoltăm sisteme de reducere a efectelor
Eveniment
Avertizări cu 25 de secunde înainte de un cutremur. INFP: Nu putem prezice seismele, dar dezvoltăm sisteme de reducere a efectelor
Șase luni de la explozia de la Rahova: „Vin aici, se uită și plâng”. Drama locatarilor care au rămas doar cu declarațiile
Eveniment
Șase luni de la explozia de la Rahova: „Vin aici, se uită și plâng”. Drama locatarilor care au rămas doar cu declarațiile
Valoarea unei vieți de copil. Despăguiri de 400.000 de euro pentru familia unei fetițe care a murit în spital
Eveniment
Valoarea unei vieți de copil. Despăguiri de 400.000 de euro pentru familia unei fetițe care a murit în spital
Caz nou de cruzime asupra animalelor: Un bărbat din Afumați și-a ucis câinele și bătut calul. În urmă cu 5 ani a incendiat alt animal
Eveniment
Caz nou de cruzime asupra animalelor: Un bărbat din Afumați și-a ucis câinele și bătut calul. În urmă cu 5 ani a incendiat alt animal
Un mister vechi de zeci de ani al astronomiei a fost rezolvat. Cum ia naștere un nou sistem solar
Eveniment
Un mister vechi de zeci de ani al astronomiei a fost rezolvat. Cum ia naștere un nou sistem solar
Crimă la o stână din Timiș. Bărbat omorât în bătaie și abandonat într-o anexă. Agresorul a fost reținut
Eveniment
Crimă la o stână din Timiș. Bărbat omorât în bătaie și abandonat într-o anexă. Agresorul a fost reținut
Scandalul fraudării concursurilor de angajare la Agricultură. Fostul ministru Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare.
Eveniment
Scandalul fraudării concursurilor de angajare la Agricultură. Fostul ministru Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare.
Sistem de alarmă vs. monitorizare activă: De ce o simplă sirenă nu garantează siguranța ta?
Eveniment
Sistem de alarmă vs. monitorizare activă: De ce o simplă sirenă nu garantează siguranța ta?
Newsweek: Municipiul Brad cu doar 12.000 locuitori. Are pierderi de 2.000.000€ și plătește salarii de 1.200.000 euro
Eveniment
Newsweek: Municipiul Brad cu doar 12.000 locuitori. Are pierderi de 2.000.000€ și plătește salarii de 1.200.000 euro
Ultima oră
21:41 - Trucul premierului Bolojan. Cum a scos mai mulți banii din buzunarele românilor ca să-i dea primarilor (VIDEO)
21:35 - Controversă în Spania după ce o româncă a obținut un punctaj incredibil la examenul pentru medici rezidenți. De este acuzată femeia
21:19 - Ce plan are Ilie Bolojan pentru reorganizarea administrativă a României: „Se poate face fără mari probleme” (VIDEO)
20:49 - Războiul din Orientul Mijlociu pune presiune pe prețul gazelor. Guvenul prelungește plafonarea (VIDEO)
20:31 - Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă prețul combustibilului va ajunge la 10 lei/litru, în România: „Trebuie să recunoaştem câteva lucruri” (VIDEO)
20:21 - Ilie Bolojan acuză PSD de minciună. Discuțiile din ședințele coaliției sunt diferite de comunicările din spațiul public (VIDEO)
20:16 - Avertizări cu 25 de secunde înainte de un cutremur. INFP: Nu putem prezice seismele, dar dezvoltăm sisteme de reducere a efectelor
19:54 - Premierul Ilie Bolojan explică de ce statul nu are bani pentru noi ajutoare financiare. Când ar putea să își revină economia: „Aceasta este realitatea” (VIDEO)
19:33 - Lidia Buble a avut un concert spectaculos la Sala Palatului, cu 4.000 de fani. Vezi ce invitați speciali i-au fost alături
18:59 - Vestea momentului în showbiz: Alexandra Stan, însărcinată! Ce imagini a publicat artista (VIDEO)