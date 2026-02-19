B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Dezastru la o fermă din Cluj. Sute de cadavre de bizoni și cerbi zac în descompunere lângă cursurile de apă

Dezastru la o fermă din Cluj. Sute de cadavre de bizoni și cerbi zac în descompunere lângă cursurile de apă

Flavia Codreanu
19 feb. 2026, 21:21
Dezastru la o fermă din Cluj. Sute de cadavre de bizoni și cerbi zac în descompunere lângă cursurile de apă
Cornel Dinicu participa la reconstituirea la fata locului in complexul Ferma Dacilor, in Tohani Prahoa, 30 ianuarie 2024. Inquam Photos / George Calin
Cuprins
  1. Descoperirea șocantă de la o fermă din Cluj
  2. Se cer măsuri urgente pentru animalele rămase în viață

O ferma din Cluj, a devenit scena unei descoperiri macabre care a șocat autoritățile locale. Peste 200 de cadavre de bizoni, bivoli și cerbi au fost găsite în stare avansată de descompunere.  Prefectul județului, Maria Forna, a anunțat declanșarea unor controale masive din partea mai multor instituții ale statului.

Administratorul și proprietarii fermei, un cetățean german și unul austriac, nu au fost prezenți la verificări, deși fuseseră înștiințați oficial de acțiunea poliției și a medicilor veterinari, scrie observator.

Descoperirea șocantă de la o fermă din Cluj

În urma anchetei, autoritățile au prezentat un bilanț tragic al animalelor care au murit în condiții suspecte. Resturile acestora erau împrăștiate pe o suprafață imensă din teren.

 „Au fost descoperite 214 cadavre de animale poziţionate pe terenul fermei Recea Cristur – 74 de bizoni, 98 de cerbi şi căprioare şi 42 de bivoli, aflate în diferite stadii de descompunere, plus resturi de animale moarte. Joi a avut loc o şedinţă a Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB), iar prima măsură în cazul celor 214 cadavre, aflate acolo de luni de zile, este neutralizarea lor prin îngropare, conform procedurilor stabilite de DSVSA şi instituţiile europene”, a declarat prefectul Maria Forna.

Situația sanitară este extrem de gravă, existând riscul ca apa din zonă să fie deja infectată din cauza cadavrelor aflate în apropierea cursurilor de apă. Un cerb a fost găsit în agonie și transportat de urgență la USAMV, însă medicii nu l-au mai putut salva. În urma analizelor, s-a constatat că animalul era invadat de viermi și paraziți, semn al unei neglijențe extreme.

„Vom trata situaţia cu maximă responsabilitate, pentru ca vinovaţii să fie traşi la răspundere”, a adăugat reprezentantul Guvernului

Se cer măsuri urgente pentru animalele rămase în viață

Instituțiile statului încearcă acum să salveze exemplarele care încă supraviețuiesc în incinta fermei. Specialiștii propun ca speciile care acum trăiesc la un loc să fie separate în țarcuri adecvate sau mutate pe un fond de vânătoare din apropiere. Această fermă era considerată în urmă cu un deceniu cea mai mare din Europa de Est, însă acum s-a transformat într-un focar de infecție.

Ancheta penală va trebui să stabilească de ce administratorii au lăsat animalele să moară de foame sau de boli fără a solicita ajutor specializat. Comitetului pentru Situații de Urgență încearcă să scape de rămășițe, pentru a preveni izbucnirea unei epidemii. Autoritățile au subliniat că procedurile de îngropare vor fi strict supravegheate de DSVSA, respectând toate normele europene de mediu. Vinovații riscă pedepse aspre pentru maltratarea animalelor dar și pentru dezastrul ecologic provocat.

Tags:
Citește și...
Incident tragic în Sectorul 5 al Capitalei. O femeie a decedat după ce a căzut de la etajul 10. Ce încearcă să stabilească anchetatorii
Eveniment
Incident tragic în Sectorul 5 al Capitalei. O femeie a decedat după ce a căzut de la etajul 10. Ce încearcă să stabilească anchetatorii
Foto: Fratele lui Rareș Ion, tânărul care a murit de la supradoză, a fost bătut de un influencer. Agresiunea a fost transmisă live
Eveniment
Foto: Fratele lui Rareș Ion, tânărul care a murit de la supradoză, a fost bătut de un influencer. Agresiunea a fost transmisă live
Nepalul vrea să schimbe regulile pentru escaladarea Everestului și să limiteze accesul alpiniștilor. Ce efecte ar putea avea noile condiții
Eveniment
Nepalul vrea să schimbe regulile pentru escaladarea Everestului și să limiteze accesul alpiniștilor. Ce efecte ar putea avea noile condiții
Primăria Sectorului 1 sancționează Romprest pentru mormanele de zăpadă lăsate pe străzi
Eveniment
Primăria Sectorului 1 sancționează Romprest pentru mormanele de zăpadă lăsate pe străzi
Guvernul investește peste 183 de milioane de euro în ambulanțe noi pentru sistemul de urgență. Cum va schimba această achiziție intervențiile medicale la nivel național
Eveniment
Guvernul investește peste 183 de milioane de euro în ambulanțe noi pentru sistemul de urgență. Cum va schimba această achiziție intervențiile medicale la nivel național
Idei de decorare pentru un studio chic: Soluții inteligente pentru spații mici
Eveniment
Idei de decorare pentru un studio chic: Soluții inteligente pentru spații mici
Sondaj: Mai bine de două treimi dintre români sunt de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu. Câți români și-ar apăra țara în caz de război
Eveniment
Sondaj: Mai bine de două treimi dintre români sunt de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu. Câți români și-ar apăra țara în caz de război
Ninsorile abundente au adus turiști numeroși în stațiunile montane. Cozile sunt uriașe la gondolă în Poiana Brașov
Eveniment
Ninsorile abundente au adus turiști numeroși în stațiunile montane. Cozile sunt uriașe la gondolă în Poiana Brașov
Cea mai bună zi și lună pentru a cumpăra bilete de avion în 2026. Iată ce spun experții
Eveniment
Cea mai bună zi și lună pentru a cumpăra bilete de avion în 2026. Iată ce spun experții
Țara care atrage milioane de turiști din întreaga lume. Iată despre ce este vorba
Eveniment
Țara care atrage milioane de turiști din întreaga lume. Iată despre ce este vorba
Ultima oră
22:02 - Italia vrea să interzică carnea de cal. Ce riscă cei care vor continua să sacrifice animalele
22:01 - Power Couple România 2026: Ce sumă de bani au primit Oase și Maria Pitică după eliminarea din emisiune
21:52 - Ambasadorul României face clarificări despre intrarea României în programul Visa Waiver: „Am îndeplinit toate criteriile”
21:33 - Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump l-a numit prim-ministru: „Se mai întâmplă” (VIDEO)
21:17 - Nicușor Dan, întrebat ce a discutat cu Marco Rubio la Consiliul pentru Pace din SUA: „Am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici”
21:16 - Incident tragic în Sectorul 5 al Capitalei. O femeie a decedat după ce a căzut de la etajul 10. Ce încearcă să stabilească anchetatorii
20:45 - Theo Rose, mesaj de suflet pentru sora ei. Ce a ținut să transmită artista: „Sora mea – reperul meu”
20:40 - Nicușor Dan a explicat de ce e bine ca România să fie observator în Consiliul pentru Pace al lui Trump: “Trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent” (VIDEO)
20:34 - Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România. Ce presupune proiectul depus în Parlament
20:29 - Momentul în care Nicușor Dan se duce la finalul summitului să dea mâna cu Trump, însă a intervenit un agent de securitate. Ce i-a zis liderul american președintelui României (VIDEO)