O ferma din Cluj, a devenit scena unei descoperiri macabre care a șocat autoritățile locale. Peste 200 de cadavre de bizoni, bivoli și cerbi au fost găsite în stare avansată de descompunere. Prefectul județului, Maria Forna, a anunțat declanșarea unor controale masive din partea mai multor instituții ale statului.

Administratorul și proprietarii fermei, un cetățean german și unul austriac, nu au fost prezenți la verificări, deși fuseseră înștiințați oficial de acțiunea poliției și a medicilor veterinari, scrie .

Descoperirea șocantă de la o fermă din Cluj

În urma anchetei, autoritățile au prezentat un bilanț tragic al animalelor care au murit în condiții suspecte. Resturile acestora erau împrăștiate pe o suprafață imensă din teren.

„Au fost descoperite 214 cadavre de animale poziţionate pe terenul fermei Recea Cristur – 74 de bizoni, 98 de cerbi şi căprioare şi 42 de bivoli, aflate în diferite stadii de descompunere, plus resturi de animale moarte. Joi a avut loc o şedinţă a Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB), iar prima măsură în cazul celor 214 cadavre, aflate acolo de luni de zile, este neutralizarea lor prin îngropare, conform procedurilor stabilite de DSVSA şi instituţiile europene”, a declarat prefectul Maria Forna.

Situația sanitară este extrem de gravă, existând riscul ca apa din zonă să fie deja infectată din cauza cadavrelor aflate în apropierea cursurilor de apă. Un cerb a fost găsit în agonie și transportat de urgență la USAMV, însă medicii nu l-au mai putut salva. În urma analizelor, s-a constatat că animalul era invadat de viermi și paraziți, semn al unei neglijențe extreme.

„Vom trata situaţia cu maximă responsabilitate, pentru ca vinovaţii să fie traşi la răspundere”, a adăugat reprezentantul Guvernului

Se cer măsuri urgente pentru animalele rămase în viață

Instituțiile statului încearcă acum să salveze exemplarele care încă supraviețuiesc în incinta fermei. Specialiștii propun ca speciile care acum trăiesc la un loc să fie separate în țarcuri adecvate sau mutate pe un fond de vânătoare din apropiere. Această fermă era considerată în urmă cu un deceniu cea mai mare din Europa de Est, însă acum s-a transformat într-un focar de infecție.

Ancheta penală va trebui să stabilească de ce administratorii au lăsat animalele să moară de foame sau de boli fără a solicita ajutor specializat. Comitetului pentru Situații de Urgență încearcă să scape de rămășițe, pentru a preveni izbucnirea unei epidemii. Autoritățile au subliniat că procedurile de îngropare vor fi strict supravegheate de , respectând toate normele europene de mediu. Vinovații riscă pedepse aspre pentru maltratarea animalelor dar și pentru dezastrul ecologic provocat.