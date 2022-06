Zeci de români au fost blocați ore în șir în avion, pe aeroportul din Londra. Sute de zboruri anulate în ultima clipă

Zeci de români au trebuit să stea mai multe ore în avionul care zboară de la Londra la București, iar după ce au așteptat ore în șir, călătorilor li s-a spus să coboare, pentru că zborul a fost anulat.

Călătorii au rămas în așteptare pe pista aeroportului Gatwick și „au pierdut toate zborurile de legătură”, după ce au sperat că vor pleca spre București.

În urma unul filmuleț postat pe rețelele de socializare de către o pasageră, aceasta poate fi auzită spunând: „Oamenii părăsesc avionul, ne-au ținut aici de mai bine de trei ore. Nimeni nu face nimic”.

Din imagini se poate observa agitația din avion: „Avem nevoie de ajutor! Reprezentanții Aeroportului Gatwick au spus că nu pot face nimic, ceea ce este total ilegal. Pasagerii ar trebui să fie informați în prealabil și aeroportul ar trebui să informeze la rândul său compania că nu are suficient personal pentru a-și presta serviciile”.

help!!! We need help!!!!

Flights delayed, we lost all our connections, more than 4/5 hours delay.

Flight to BUCHAREST

— Antonella Fagnano Kaliman (@fagnano_kaliman)