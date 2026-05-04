Schemele de ajutor pentru antreprenori, între promisiuni electorale și birocrație. Ce spune ministrul Economiei, Irineu Darău (VIDEO)

04 mai 2026, 11:37
Sursă foto: Captură video B1TV
  Ce se întâmplă cu Start-up Nation
  Scheme de ajutor, ținute în sertar la Ministerul Economiei

Invitat în emisiunea „Investim în România”, de pe B1TV, ministrul Economiei, Irineu Darău a încercat să facă lumină în problema schemelor de ajutor și programelor destinate antreprenorilor. Mai ales tinerilor care vor să pună pe picioare o afacere.

Ce se întâmplă cu Start-up Nation

„Da, acum sunt la ministeriul Economiei mai multe scheme de ajutor de stat, unele în curs, unele promise, altele doar în litera legii, să spun așa. Privind Startup Nation sau privind „Femeia-antreprenor”, de exemplu alt program, promis, acum câțiva ani, aceste două programe vor merge mai departe.

Startup Nation va avea o nouă ediție, în perioada următoare va fi lansată, iar „Femei-antreprenor” va fi lansată pentru prima oară. A fost promis acum mult timp, nicio femeie antreprenor, încă nu a beneficiat, am reușit să prindem un buget, banii necesari.”, afirmă ministrul Economiei, Irineu Darău în exclusivitate pe B1TV.

Scheme de ajutor, ținute în sertar la Ministerul Economiei

Ministrul Irineu Darău recunoaște că multe dintre programe și scheme de ajutor au fost doar promisiuni electorale și nu au fost niciodată puse în practică.

„Și mai există câteva scheme de ajutor de stat care, în limita bugetului, vor fi implementate. Pe de altă parte a fost comentarii generale legate de scheme de ajutor de stat, este opinia mea cu prin observație și prin analiză pe care le-am putut avea în primele trei luni de mandat. Există heterogenitate în aceste scheme de ajutor de stat, unele sunt acordate, deși seamnă între ele de mai multe ministere. Unele ori există, unele promise acum 2-3-4 ani, dar care n-au fost lansată niciodată și antreprenorii speră sau se întreabă când vor fi lansate

Aș vrea și voi încerca în următoarele luni să finalizăm această analiză și să punem ordine și predictibilitate în aceste scheme de ajutor de stat. Să știm când pornesc, la care se renunță, ce scheme noi vor fi, dar nu pe baza de promisiuni, pentru că știți în alt domeniu s-a vorbit de supracontractare.

Eu spun că schemele de ajutor de stat sunt un fel de supra-promisiune în care s-au definit foarte multe că sună bine, mai ales în context electoral. Să spui, uite, am scris cinci scheme de ajutor de stat, dar trebuie pusă ordine în ele.

Deci nu doar aceste ajutoare, unul la unul în care statul alege niște startup-uri, eventual foarte neasemănătoare între ele și finanțăm cam la fel un startup de IT și un startup în feronerie, de exemplu, dar o firmă la început.

Cred că ar trebui să finanțăm, în special, pe zona de inovare și noi tehnologie, niște ecosisteme de startup-uri care apoi să poată atrage capital de risc și, doi, să se gestioneze cumva, în mod profesionist, selecția firmelor respective.”, a declarat ministrul Economiei, în emisiunea „Investim în România”, moderată de Flori Stoian.

