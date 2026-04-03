B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Zelenski invită emisarii americani la Kiev pentru a relua negocierile cu Moscova

Selen Osmanoglu
03 apr. 2026, 13:41
Volodimir Zelenski Sursa foto: X
Cuprins
  1. Negocierile ar putea reveni la Kiev
  2. Situația militară: „cea mai bună din ultimele zece luni”
  3. Context și implicații

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat că i-a invitat pe reprezentanții americani responsabili de negocieri la Kiev, ca parte a eforturilor de reluare a discuțiilor cu Rusia, suspendate în contextul recentelor tensiuni din Orientul Mijlociu. Declarațiile au fost făcute unui grup de jurnaliști și au fost sub embargou până vineri.

Negocierile ar putea reveni la Kiev

„Am invitat delegația americană responsabilă de negocieri la Kiev. Delegația va face tot posibilul, în circumstanțele actuale, în timpul războiului cu Iranul, să vină la Kiev”, a declarat Zelenski, scrie Agerpres.

Președintele a precizat că această invitație reprezintă o alternativă la o reuniune trilaterală la nivel de grup de lucru tehnic: „Grupul american poate veni la noi și apoi, după noi, poate merge la Moscova”.

Această mutare arată dorința Kievului de a menține deschise canalele diplomatice, în ciuda complexității situației internaționale. Reluarea negocierilor ar putea fi esențială pentru a preveni escaladarea conflictului și pentru a găsi căi de dialog între părți, chiar în contextul tensiunilor regionale generate de criza din Orientul Mijlociu.

Situația militară: „cea mai bună din ultimele zece luni”

În paralel, Zelenski a făcut și o evaluare a frontului ucrainean. „Per total, linia frontului rezistă. Situația este complexă, dar e cea mai bună din ultimele zece luni”, a spus președintele, citând informații furnizate de serviciile de informații ucrainene și britanice.

El a adăugat că o ofensivă planificată de Rusia pentru luna martie a fost dejucată de trupele ucrainene: „Ofensiva pe care o plănuiau pentru martie a fost zădărnicită de acțiunile forțelor noastre armate. De aceea, rușii își vor intensifica acum pur și simplu operațiunile de asalt”.

Context și implicații

Declarațiile lui Zelenski vin într-un moment delicat, când tensiunile globale sunt accentuate de criza din Orientul Mijlociu, iar Ucraina trebuie să facă față simultan presiunii militare rusești și nevoii de susținere internațională.

Invitarea delegației americane la Kiev ar putea accelera discuțiile diplomatice și ar reprezenta un semnal important pentru comunitatea internațională că Ucraina rămâne angajată în căutarea unei soluții prin dialog.

Tags:
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Ultima oră
