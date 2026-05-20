Noua lege din SUA obligă platformele online să elimine imaginile cu conținut sexual explicit generate fără consimțământ. Legea a intrat oficial în vigoare marți, însă este deja criticat.

Ce obligații aduce noua lege din SUA pentru platforme

Actul normativ, cunoscut sub denumirea de „Take It Down”, a fost semnat anul trecut de președintele Donald Trump.

Companiile tehnologice au la dispoziție un termen de maximum 48 de ore pentru a șterge conținutul raportat, în caz contrar vor primi sancțiuni financiare drastice, scrie .

Autoritățile federale au anunțat deja o monitorizare strictă și au trimis notificări oficiale către giganți precum Meta, TikTok, X și Snapchat.

„Suntem pregătiți să monitorizăm conformarea, să investigăm încălcările și să aplicăm legea. Protejarea celor mai vulnerabili – în special a copiilor – este o prioritate maximă”, a subliniat președintele Comisiei Federale pentru Comerț (FTC), Andrew Ferguson.

Cum au reacționat rețelele sociale în fața noilor reglementări legale

Marile platforme digitale au început să își prezinte public politicile interne de siguranță. Spre exemplu, administratorii rețelei X au reacționat printr-un mesaj oficial în care promit măsuri radicale împotriva celor care folosesc deepfake.

„Nu va lăsa niciun loc (…) pentru prădători care distribuie fotografii și videoclipuri intime ale altora fără consimțământul lor. Toleranță zero pentru imaginile intime fără consimțământ, conținutul sexual nedorit sau orice formă de comportament exploatator”, a anunțat contul Safety de pe rețeaua X.

De ce este considerată noua lege din SUA încă neconformă

În ciuda scopului de a proteja victimele, mai mulți experți în tehnologie și avocați ai drepturilor civile consideră că textul are lacune majore.

Criticii avertizează că graba de a elimina conținutul ar putea determina platformele să șteargă masiv mesaje legitime, de teama amenzilor.

Există, de asemenea, temeri că reglementările ar putea fi folosite în mod abuziv împotriva unor minorități sexuale sau a discursurilor politice de opoziție.

„Legea se bazează pe principiul „întâi tragi, nu pune niciodată întrebări”. Este doar șterge, șterge, șterge. Legea ar putea fi folosită împotriva persoanelor transgender, a lucrătorilor sexuali și a discursurilor care se opun administrației”, a atenționat Riana Pfefferkorn, cercetătoare la Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence.

Care este impactul real postărilor generate de inteligența artificială?

În ultima perioadă, numeroase instituții de învățământ din State, precum California sau New Jersey s-au confruntat cu scandaluri de amploare. Sute de adolescenți au devenit țintele unor colaje foto explicite realizate chiar de către colegii lor de școală.