După despărțirea de Steve Ant, Ramona Olaru a ținut să transmită un mesaj subtil la adresa fostului iubit în online. Mesajul tăios al vedetei de la Antena 1 a apărut la scurt timp după ce artistul grec și-a oficializat relația cu Alina Oprea.

Ce mesaj a transmis Ramona după despărțirea de fostul iubit

Cei doi foști parteneri s-au separat definitiv în luna aprilie, după o relație scurtă. Artistul și-a refăcut rapid viața sentimentală și s-a afișat public alături de noua lui parteneră. La doar o zi distanță, asistenta TV a reacționat și le-a oferit urmăritorilor ei un sfat radical despre lecțiile primite în viață.

„Dacă ați ști voi ce bine vă așteaptă când credeți că lumea s-a prăbușit… Nu mai da șanse peste șanse tuturor săracilor mental!”, a fost mesajul Ramonei Olaru.

Cum au reacționat fanii și ce le-a răspuns asistenta de la Neatza

Urmăritorii din mediul online au sărit imediat în apărarea Mulți internauți au acuzat că artistul grec a profitat de imaginea ei pentru a deveni cunoscut în România. Ramona Olaru a aprobat subtil aceste comentarii și a promis că nu se va lăsa afectată de această situație, scrie .

O admiratoare i-a scris direct pe pagina sa de socializare un mesaj de încurajare.

„Măi fată dragă, puteam să pun pariu că băiatul cântăreț se afișează cu tine pentru a se face cunoscut. Era un neica nimeni până să îl bagi tu în seamă. Capul sus și trăiește frumos!“, a fost unul dintre comentariile de la postarea Ramonei Olaru.

Imediat după această remarcă, replica scurtă a vedetei a atras atenția tuturor fanilor.

„Capul e mereu sus!“, a răspuns vedeta.