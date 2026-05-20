USR, partidul condus de , se confruntă cu tensiuni interne din cauza lui . Mai mulți rerepzentanți ai partidului se tem că vor pierde dacă se va asocia cu PNL și cu premierul demis.

Ilie Bolojan dezbină USR

Imediat după care a dus la căderea guvernului, Dominic Fritz și Ilie Bolojan au anunțat că partidele lor pregătesc o colaborare în perioada următoare. Mai mult, cei doi au declarat foarte convinși, că partidele lor, USR și PNL, vor trece în opoziție și că vor construi un pol reformist. Și cu toate că în public toată lumea s-a declarat fericită și a deschis șampania pentru a consfinți noua colaborare, nu toți useriștii o văd cu ochi buni.

Există voci care susțin că această asociere va aduce prejudicii partidului și că singurul care are de profitat este Ilie Bolojan. Aceasta în vreme ce partidul lui Fritz ar avea de suferit în special electoral. În lipsa unui mesaj propriu, la alegerile din 2028, USR ar pierde din electorat în favoarea liderului PNL.

O altă problemă este legată de relația cu PNL care nu este dintre cele mai armonioase. Ambele formațiuni sunt conflictuale și nu au rezistat prea mult în coaliții de guvernare. Toate alianțele în care a fost implicat PNL s-au încheiat cu scandal, ca și ale USR. Există numeroși peneliști care nu văd cu ochi buni asocierea cu partidul lui Fritz. Chiar dacă acum s-au unit împotriva PSD, ei își amintesc scandalurile care au dus la căderea guvernului Cîțu.

De altfel, în acest moment, alianța pe care o au cei de la USR nu este cu PNL, ci exclusiv cu Ilie Bolojan. Practic Dominic Fritz și-a pus partidul la dispoziția premierului demis care-l folosește pentru a-și întări poziția de șef al forțelor de centru-dreapta, așa-zis reformiste.

Trădarea președintelui Nicușor Dan

Cei care contestă asocierea cu Ilie Bolojan denunță o nouă trădare a , cel care a susținut USR să intre în guvern. Or, ar fi pentru a doua oară când USR l-ar trăda pe Nicușor Dan, după ce l-a exclus din propriul partid în 2017. Iar dacă adăugăm și trădarea Elenei Lasconi, liderul și candidatul partidului la prezidențiale, n-ar da deloc bine în fața alegătorilor.

„E adevărat că noi ne-am sacrificat candidatul pentru a-l susține pe Nicușor Dan. Dar fără susținerea președintelui noi nu am fi fost azi la guvernare. Or, dacă trecem în opoziție, ar însemna să ne dezicem de Nicușor Dan. Suntem mai mulți colegi în partid care nu credem că aceasta este strategia corectă pentru viitorul nostru. Am lucrat bine cu Ilie Bolojan, dar USR trebuie să arate că e capabil să facă reforme, să guverneze”, susține unul dintre parlamentarii USR pentru Adevărul.

Între cei care ar dori să evite o ruptură de președinte, de dragul lui Bolojan s-ar afla Vlad Voiculescu, consilier al șefului statului, Oana Țoiu, al cărei post de la Externe i se datorează exclusiv lui Nicușor Dan și Cristian Seidler, un apropiat al președintelui, după cum spun sursele citate mai sus.

De partea cealaltă, adepții lui Bolojan din USR sunt reprezentați de senatorul Cristian Ghinea. Acesta este un inamic declarat al lui Nicușor Dan. El este artizanul excluderii din partid, în 2017, și tot el a lansat, povestea despre apropierea lui Nicușor Dan de tabăra suveranistă, în contextul participării la Consiliul Păcii prezidat de Donald Trump.

Ce membri USR mai fac parte din tabăra bolojenistă?

Alături de Ghinea, în tabăra bolojenistă s-au aliniat Dominic Fritz, Diana Buzoianu, dar și Radu Miruță. Ultimii doi nu mai au nici o șansă să prindă un nou mandat de ministru într-un guvern fără Bolojan. Astfel că-și joacă cărțile alături de acesta sperând că vor avea de câștigat.

„În acest moment, dacă s-ar vota intern, majoritatea ar fi în favoarea lui Bolojan. Dar timpul trece în favoarea președintelui Nicușor Dan. Cu cât criza se prelungește mai mult, cu atât presiunea va fi mai mare ca USR să rămână la guvernare”, susțin sursele citate.

Ce pericol apare pentru USR

Disputele se poartă și pe grupurile interne ale partidului, unde există voci care avertizeză cu privire la riscurile ce le implică o apropiere de Ilie Bolojan. Există temeri cu privire la transferul de electorat, dispre USR, spre Ilie Bolojan și PNL. Mulți dintre cei care nu văd cu ochi buni o astfel de înțelegere, au în vedere și ultimele sondaje.

„Colegi, haideți să privim puțin dincolo de ciclul electoral actual şi să ne uităm la ce construim pentru 2028. Susținerea asta atât de vehementă pentru Bolojan este extrem de periculoasă pe termen lung. Riscăm să facem o greseală strategică fatală: să transferăm tot capitalul nostru de încredere către un lider din alt partid. Dacă noi le spunem alegătorilor noştri şi celor nehotărâți că Bolojan este „salvatorul” şi modelul absolut, în 2028 aceşti oameni nu vor mai avea niciun motiv să voteze USR.

Se vor duce direct la PNL. În loc să ne creştem liderii noştri și să ne consolidăm identitatea ca partid de sine stătător, noi practic muncim ca să le facem lor imagine şi devenim agenții de publicitate ai PNL-ului. Istoria politică ne arată că partidele mai mici care au cedat legitimitate partidelor mari au fost înghițite cu totul. Dacă continuăm aşa, în 2028 riscăm să ne batem la limita pragului de intrare în Parlament, în timp ce PNL va culege toate roadele pe spatele muncii noastre. Trebuie să ne trezim și să punem reflectorul pe valorile USR, pe liderii noştri și pe diferențele majore de integritate dintre noi şi ei. Sustenabilitatea USR trebuie să fie pe primul loc!”, a scris într-un grup intern unul dintre membrii partidului, pe Facebook.

În vreme ce PNL, conform datelor INSCOP, a crescut după moțiunea de cenzură, USR a rămas în jurul a 10%. O scădere surprinzătoare în condițiile în care partidul s-a aliniat și a fost destul de vocal în favoarea lui Bolojan. Deși sunt prezenți tot timpul la TV, prezentându-și activitatea, românii nu par să aprecieze nici „reformele” cu care se laudă miniștrii useriști.