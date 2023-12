Zid prăbușit peste copii, la internatul din Odorheiu Secuiesc. Ministrul Educației, Ligia Deca: Avem o nevoie de consolidare a infrastructurii educaționale. Așa ceva nu trebuie să se mai întâmple (VIDEO)

Sunt cel puțin 5 copii minori care au fost surprinși sub dărâmături, dintre care unul se află în stare gravă.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a făcut primele declarații după tragedia petrecută în județul Harghita.

“Avem o nevoie de consolidare a infrastructurii educaționale, nevoie pe care am constatat-o și cu alte ocazii. De aceea am avut o serie de programe. Ministerul Dezvoltării are o serie de programe prin care autoritățile publice locale pot aplica pentru clădirile cu scop educațional, aflate în risc seismic 1 sau 2, pentru a începe imediat lucrările de reabilitare.

De asemenea, a fost modificată legislația pentru a se face o evaluare mai rapidă de către cei care administrează clădirile, tocmai în ideea de a preîntâmpina astfel de situații. Din nou, așa ceva nu trebuie să se mai întâmple”.

Ministrul Educației a fost întrebat dacă bugetul alocat pe anul viitor va permite să rezolve alte astfel de probleme.

“Bugetul pe anul viitor include la nivel guvernamental și sume pentru consolidare de clădiri publice, inclusiv clădiri cu scop educațional. Avem și fonduri care vizează reabilitări, de exemplu, în PNRR, avem o serie de fonduri și pe alte surse, de exemplu, pe proiecte cu instituții internaționale. Ceea ce trebuie să facem, însă, este să identificăm, poate mai precis, adică autoritățile publice locale să facă expertizele acolo unde există o suspiciune, că nu este în regulă din punct de vedere structural constructiv și trebuie intervenit cât mai repede”.

De asemenea, ministrul a fost întrebat dacă copiii care se află în momentul de față în internate care ar putea, de asemenea, să se prăbușească sau să le pună viața în pericol, ar putea fi mutați în alte clădiri.

„Toate clădirile care au fost constatate a fi în risc seismic 1 au intrat în reabilitare. Au existat și sume în hotărâri de guvern dedicate pentru acest lucru, copiii au fost mutați, relocați, tocmai în ideea începerii lucrărilor. De aceea, vă rugam să clarificăm întâi care a fost statutul acestei clădiri, dacă ea se afla în risc seismic și care erau planurile cu privire la consolidarea sa”.

Ce a transmis purtătorul de cuvânt ISU Harghita

în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV.

“Astăzi, la ora 16:00, a fost anunțat faptul că s-a prăbușit un perete la internatul Liceului Tamași Aron din municipiul Odorheiu Secuiesc, cu posibile persoane surprinse sub dărâmături. Suprafața afectată este de aproximativ 200 m². La locul evenimentului au fost angrenate forțe și mijloace din cadrul detașamentului de pompieri Odorheiu Secuiesc, cu 2 mașini de stingere, una de descarcerare, un camion, un container multirisc, o ambulanță SMURD, 3 ambulanțe SAJ, precum și 5 echipaje ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență din localitățile limitrofe municipiului Odorheiu Secuiesc. Până în aceste momente, 3 persoane au fost extrase de sub dărâmături de către colegii mei, pentru una dintre acestea aplicându-se în aceste momente manevre de resuscitare”.

Purtătorul de cuvânt a revenit cu alte informații, pe B1 TV.

“Până în aceste momente, 3 persoane au fost extrase de către colegii angrenați în această dificilă misiune, una dintre acestea fiind în stare conștientă, una în stare semi conștientă, iar ultima în stare gravă, după ce a răspuns manevrelor de resuscitare. Toate cele 3 persoane au fost preluate de către echipajele medicale și transportate la spitalul municipal din Odorheiu Secuiesc.