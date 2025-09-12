Zile libere de Crăciun 2025 și Revelion 2026. Cât durează vacanța elevilor

Finalul de an se apropie, iar mulți români încep deja să își facă planurile pentru sărbătorile de iarnă. Întrebările sunt aceleași în fiecare an: câte zile libere vor fi de Crăciun, cum pică și cât timp vor avea elevii pentru vacanța de iarnă? În 2025, calendarul aduce o veste bună atât pentru salariați, cât și pentru copii, cu mai multe minivacanțe care le vor permite să se bucure pe deplin de sărbători.

Cum pică zilele de Crăciun în 2025

Potrivit , 25 și 26 decembrie sunt zile libere legale în România. În 2025, acestea cad într-o zi de joi și o zi de vineri, ceea ce înseamnă că românii vor avea parte de un weekend prelungit. Practic, angajații se vor bucura de patru zile consecutive libere: de joi, 25 decembrie, până duminică, 28 decembrie.

Este un prilej perfect pentru a petrece sărbătorile alături de familie sau pentru a planifica o scurtă vacanță de iarnă.

Ce drepturi au angajații care lucrează de Crăciun

Există domenii unde activitatea nu poate fi întreruptă, cum ar fi sănătatea, transporturile sau anumite servicii esențiale. În aceste cazuri, angajatorii au obligația să ofere salariaților fie timp liber corespunzător, fie un spor salarial pentru munca depusă în zilele declarate libere.

Astfel, chiar și cei care nu pot beneficia direct de primesc compensații legale.

Cum pică Revelionul și Anul Nou

Anul 2026 debutează la fel de favorabil. Revelionul are loc în noaptea de miercuri spre joi (31 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026). Atât 1 ianuarie, cât și 2 ianuarie sunt zile libere legale.

Așadar, începutul de an aduce o nouă minivacanță de patru zile: de joi, 1 ianuarie, până duminică, 4 ianuarie 2026.

Câte zile libere legale urmează după sărbători

După perioada Crăciun – Anul Nou, următoarea zi liberă legală este 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române. Din păcate pentru cei care sperau la o nouă pauză, aceasta cade într-o zi de sâmbătă în 2026, ceea ce înseamnă că nu va aduce o zi liberă suplimentară pentru angajații cu program de luni până vineri.

Cât durează vacanța elevilor în iarna 2025–2026

Pentru elevi, veștile sunt și mai bune. Conform stabilite de Ministerul Educației, vacanța de iarnă este programată între sâmbătă, 20 decembrie 2025, și duminică, 4 ianuarie 2026.

Asta înseamnă că școlarii și liceenii se vor bucura de 16 zile libere, un timp suficient pentru relaxare, sărbători în familie și activități de iarnă. Reluarea cursurilor este programată pentru luni, 5 ianuarie 2026.

De ce sunt importante aceste zile libere

Zilele libere legale nu înseamnă doar odihnă, ci și oportunitatea de a petrece timp alături de familie, de a participa la tradiții sau de a călători. În același timp, minivacanțele de Crăciun și Anul Nou sunt așteptate și de turismul intern, stațiunile montane și pensiunile pregătindu-se deja pentru un aflux mare de vizitatori.