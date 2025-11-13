Într-o decizie fără precedent în România, Fundația Adăpostul Speranța le acordă angajaților săi două zile libere atunci când pierd un câine. Măsura recunoaște impactul emoțional profund pe care animalele îl au în viața oamenilor și dorește să transmită un mesaj de empatie la nivel național.

Ce înseamnă această măsură și de ce este o premieră în România

Fundația Adăpostul Speranța a introdus oficial două zile libere pentru angajații care trec prin pierderea câinelui. Este un gest unic în România, menit să arate respect pentru legătura emoțională dintre oameni și animalele lor.

Această inițiativă vizează nu doar sprijinul emoțional al personalului, ci și promovarea unei culturi organizaționale bazate pe compasiune. Decizia vine într-un context în care legislația muncii nu prevede un astfel de concediu.

Adăpostul Speranța, înființat în 1996, este unul dintre cele mai moderne centre private pentru animale din țară. În Popești-Leordeni, fundația administrează un adăpost cu aproape 500 de locuri, dintre care peste 200 sunt ocupate de câini bătrâni sau bolnavi. Animalele primesc îngrijiri medicale, tratamente, sterilizări și microcipări, beneficiind și de spații de joacă și relaxare.

Cum explică reprezentanții fundației importanța acestei decizii

Reprezentanții Adăpostului Speranța spun că pierderea unui poate provoca o suferință comparabilă cu cea cauzată de moartea unui membru al familiei.

„Câinii sunt cei mai fideli și mai buni prieteni pe care unii oameni îi au o viață întreagă. Mai ales pentru angajații noștri, câinii sunt membri ai familiei. Atunci când moare cel care ne-a adus atât de multe bucurii și care ne-a fost alături în orice moment, suntem devastați. De aceea ne-am gândit să le oferim această formă de respect față de câinele lor și această posibilitate de a-și lua rămas bun așa cum se cuvine”, a declarat Anca Tomescu, directorul Adăpostului Speranța, potrivit adevarul.ro.

Deși angajații primeau anterior timp neoficial în astfel de momente, fundația a decis acum să formalizeze această practică. Noile prevederi vor fi introduse în contractele de muncă.

Ce mesaj transmite fundația societății prin această inițiativă

Fundația a publicat anunțul pe pagina sa de , subliniind importanța empatiei față de cei care trec printr-o astfel de pierdere.

„Ne-am hotărât să oferim două zile libere automat angajaților Speranța care trec prin doliul pierderii unui câine. Ni se pare minimul pe care-l puteam face, pentru cineva care trece printr-o durere atât de mare.

Și, apropo de asta, nu e cazul să o mai ascundem sau să ne simțim cumva defecți sau rușinați că simțim asta: este CUMPLIT să pierzi un animal de care ai fost foarte legat, pentru că tipul de relație pe care îl ai cu un animal de companie este pur și simplu unic, o legătură extrem de puternică și o conexiune cum nu mai există alta în viață.”

Fundația își exprimă dorința de a trăi într-o societate care înțelege mai bine aceste legături profunde dintre oameni și animale. „Ne-ar plăcea foarte mult să trăim într-o țară în care să se țină mai mult cont de aceste lucruri, respectiv de aceste relații absolut speciale pe care le creăm cu animalele noastre. Dar, până să schimbăm țara și lumea, trebuie să ne schimbăm pe noi, iar noi am făcut-o, prin această decizie”, se arată în mesaj.