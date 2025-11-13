B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Premieră în România: liber pentru doliu după pierderea unui câine. Unde se aplică decizia

Premieră în România: liber pentru doliu după pierderea unui câine. Unde se aplică decizia

Iulia Petcu
13 nov. 2025, 20:55
Premieră în România: liber pentru doliu după pierderea unui câine. Unde se aplică decizia
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce înseamnă această măsură și de ce este o premieră în România
  2. Cum explică reprezentanții fundației importanța acestei decizii
  3. Ce mesaj transmite fundația societății prin această inițiativă

Într-o decizie fără precedent în România, Fundația Adăpostul Speranța le acordă angajaților săi două zile libere atunci când pierd un câine. Măsura recunoaște impactul emoțional profund pe care animalele îl au în viața oamenilor și dorește să transmită un mesaj de empatie la nivel național.

Ce înseamnă această măsură și de ce este o premieră în România

Fundația Adăpostul Speranța a introdus oficial două zile libere pentru angajații care trec prin pierderea câinelui. Este un gest unic în România, menit să arate respect pentru legătura emoțională dintre oameni și animalele lor.

Această inițiativă vizează nu doar sprijinul emoțional al personalului, ci și promovarea unei culturi organizaționale bazate pe compasiune. Decizia vine într-un context în care legislația muncii nu prevede un astfel de concediu.

Adăpostul Speranța, înființat în 1996, este unul dintre cele mai moderne centre private pentru animale din țară. În Popești-Leordeni, fundația administrează un adăpost cu aproape 500 de locuri, dintre care peste 200 sunt ocupate de câini bătrâni sau bolnavi. Animalele primesc îngrijiri medicale, tratamente, sterilizări și microcipări, beneficiind și de spații de joacă și relaxare.

Cum explică reprezentanții fundației importanța acestei decizii

Reprezentanții Adăpostului Speranța spun că pierderea unui câine poate provoca o suferință comparabilă cu cea cauzată de moartea unui membru al familiei.

„Câinii sunt cei mai fideli și mai buni prieteni pe care unii oameni îi au o viață întreagă. Mai ales pentru angajații noștri, câinii sunt membri ai familiei. Atunci când moare cel care ne-a adus atât de multe bucurii și care ne-a fost alături în orice moment, suntem devastați. De aceea ne-am gândit să le oferim această formă de respect față de câinele lor și această posibilitate de a-și lua rămas bun așa cum se cuvine”, a declarat Anca Tomescu, directorul Adăpostului Speranța, potrivit adevarul.ro.

Deși angajații primeau anterior timp liber neoficial în astfel de momente, fundația a decis acum să formalizeze această practică. Noile prevederi vor fi introduse în contractele de muncă.

Ce mesaj transmite fundația societății prin această inițiativă

Fundația a publicat anunțul pe pagina sa de Facebook, subliniind importanța empatiei față de cei care trec printr-o astfel de pierdere.

„Ne-am hotărât să oferim două zile libere automat angajaților Speranța care trec prin doliul pierderii unui câine. Ni se pare minimul pe care-l puteam face, pentru cineva care trece printr-o durere atât de mare.

Și, apropo de asta, nu e cazul să o mai ascundem sau să ne simțim cumva defecți sau rușinați că simțim asta: este CUMPLIT să pierzi un animal de care ai fost foarte legat, pentru că tipul de relație pe care îl ai cu un animal de companie este pur și simplu unic, o legătură extrem de puternică și o conexiune cum nu mai există alta în viață.”

Fundația își exprimă dorința de a trăi într-o societate care înțelege mai bine aceste legături profunde dintre oameni și animale. „Ne-ar plăcea foarte mult să trăim într-o țară în care să se țină mai mult cont de aceste lucruri, respectiv de aceste relații absolut speciale pe care le creăm cu animalele noastre. Dar, până să schimbăm țara și lumea, trebuie să ne schimbăm pe noi, iar noi am făcut-o, prin această decizie”, se arată în mesaj.

Tags:
Citește și...
Abandonul școlar atinge cote alarmante în România. Cât de mare este diferența față de media europeană
Eveniment
Abandonul școlar atinge cote alarmante în România. Cât de mare este diferența față de media europeană
Brânza de capră a devenit un răsfăț scump pentru români. Un kilogram se vinde chiar și cu 70 lei
Eveniment
Brânza de capră a devenit un răsfăț scump pentru români. Un kilogram se vinde chiar și cu 70 lei
Încă un livrator străin, atacat în Capitală! Tânăr de 20 de ani prins după ce a vrut să-i fure scuterul
Eveniment
Încă un livrator străin, atacat în Capitală! Tânăr de 20 de ani prins după ce a vrut să-i fure scuterul
ANAF pregătește controale extinse la peste 500 de mari contribuabili în perioada următoare
Eveniment
ANAF pregătește controale extinse la peste 500 de mari contribuabili în perioada următoare
Curtea de Apel din Napoli l-a lăsat acasă pe Dani Mocanu. Manelistul și fratele său, condamnați pentru tentativă de omor, plasați în arest la domiciliu. Unde locuiesc acum cei doi
Eveniment
Curtea de Apel din Napoli l-a lăsat acasă pe Dani Mocanu. Manelistul și fratele său, condamnați pentru tentativă de omor, plasați în arest la domiciliu. Unde locuiesc acum cei doi
Dosarul de pe vremea când Dragnea îi trăgea sforile lui Grindeanu a fost clasat. Fapta nu există
Politică
Dosarul de pe vremea când Dragnea îi trăgea sforile lui Grindeanu a fost clasat. Fapta nu există
Cătălin Drulă a anunțat semnarea Pactului Verde pentru Parcul IOR–Titan: „Bucureștiul are nevoie de aer curat” (FOTO)
Eveniment
Cătălin Drulă a anunțat semnarea Pactului Verde pentru Parcul IOR–Titan: „Bucureștiul are nevoie de aer curat” (FOTO)
Postul Crăciunului aduce idei de mâncăruri simple și gustoase. Află ce poți găti în această perioadă
Eveniment
Postul Crăciunului aduce idei de mâncăruri simple și gustoase. Află ce poți găti în această perioadă
Ce înseamnă să fii referent în resurse umane și cum te pregătește Bestcor pentru asta
Eveniment
Ce înseamnă să fii referent în resurse umane și cum te pregătește Bestcor pentru asta
Unul din cele mai mari exerciții NATO din România s-a încheiat. Ce a testat Alianța (GALERIE FOTO)
Eveniment
Unul din cele mai mari exerciții NATO din România s-a încheiat. Ce a testat Alianța (GALERIE FOTO)
Ultima oră
20:30 - Suspendarea permisului auto în 2025. Câte puncte te lasă fără drept de a conduce și ce abateri îți aduc până la 120 de zile pe jos
20:16 - “Credeţi că-mi dă mama bani?”. Reacția furibundă a lui Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei, atunci când a fost întrebat care e sursa banilor pentru campania electorală
20:11 - Abandonul școlar atinge cote alarmante în România. Cât de mare este diferența față de media europeană
19:44 - Brânza de capră a devenit un răsfăț scump pentru români. Un kilogram se vinde chiar și cu 70 lei
19:39 - Acești pensionari vor avea pensii mai mari din 2026. Află câți bani vor încasa în plus
Catalin Drula
19:22 - Negocierile pentru pensiile magistraților, fără rezultat. Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea dintre liderii coaliției și reprezentanții CCR
19:05 - Ioana Tufaru, dezvăluiri neașteptate! Ce promisiune i-a făcut lui Horia Moculescu înainte ca maestrul să plece dintre noi
18:52 - Au apărute STENOGRAMELE: Ce au spus Nicușor Dan și Ilie Bolojan la negocierile eșuate privind pensiile speciale și cu ce propuneri au venit șefii magistraților
18:42 - Criză de ouă în România. De ce spune ministrul Agriculturii că insuficiența nu este reală
18:30 - Încă un livrator străin, atacat în Capitală! Tânăr de 20 de ani prins după ce a vrut să-i fure scuterul