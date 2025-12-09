Comuna Brăduleț din județul Argeș traversează o perioadă tensionată, marcată de incidente repetate provocate de zimbrii care au ajuns până în gospodăriile oamenilor. Situația a creat teamă și disconfort în rândul comunității, iar autoritățile locale cer intervenția rapidă a Ministerului Mediului. Pericolul este perceput ca fiind în creștere, iar localnicii spun că trăiesc de luni bune cu o nesiguranță tot mai accentuată.

Ce probleme au provocat zimbrii în comuna Brăduleț

Localitatea aflată în zona de nord a județului Argeș se confruntă cu o criză neobișnuită, alimentată de prezența tot mai frecventă a zimbrilor care coboară din pădurile din apropiere. Potrivit relatărilor din Argeș Expres, animalele au intrat în curțile oamenilor, au rupt garduri, au distrus culturi agricole și, în unele cazuri, au atacat animalele domestice.

Teama a devenit atât de puternică încât locuitorii evită drumurile lăturalnice după lăsarea serii, iar părinții nu își mai lasă copiii să se joace nesupravegheați. În tot acest timp, valoarea pagubelor materiale continuă să crească, accentuând sentimentul că autoritățile centrale nu reacționează suficient de repede.

În urma acestor evenimente, Primăria Brăduleț a cerut sprijinul Ministerului Mediului. „Oamenii trăiesc cu frica în sân. Zimbrii nu mai sunt o raritate, sunt un pericol”, a declarat primarul Florin Iordache, potrivit libertatea.ro.

Ce solicită autoritățile locale pentru a proteja comunitatea

Primarul Florin Iordache a înaintat o adresă oficială către , în care enumeră o serie de măsuri considerate urgente. Printre acestea se numără evaluarea pagubelor provocate de animale, relocarea zimbrilor care au ajuns în intravilan, acordarea de despăgubiri proprietarilor afectați și implementarea unor soluții pentru prevenirea unor incidente similare pe viitor. Documentul este însoțit de fotografii și sesizări transmise de localnici, care ilustrează amploarea distrugerilor.

Nemulțumirea oamenilor este puternică, iar unii consideră că legislația actuală nu îi protejează. „După urși, acum ne terorizează și zimbrii. Animalele sunt protejate, oamenii nu…”, a afirmat un localnic, subliniind frustrarea comunității față de situația creată.

Cum se explică prezența zimbrilor în zonă

Zimbrul, odinioară un simbol al conservării faunei, a revenit în regiunile montane ale României în urma unor programe derulate de Romsilva și organizații de mediu. În prezent, în țară există peste 350 de exemplare, multe dintre ele trăind în libertate sau semi-libertate. În județul Argeș a fost dezvoltat, începând cu 2019, un proiect amplu de reintroducere a în Munții Făgăraș, implementat de Fundația Conservation Carpathia.

Până în 2024, peste 80 de exemplare au fost eliberate în trei zone principale: Rucăr, Lerești și Nucșoara, localități aflate în imediata apropiere a comunei Brăduleț. Extinderea arealului și adaptarea animalelor la teren au făcut posibil ca acestea să ajungă tot mai des în zonele locuite.

Locuitorii din Brăduleț așteaptă acum soluții clare din partea autorităților, sperând ca apelurile repetate ale comunității să ducă la o intervenție eficientă și la restabilirea siguranței în localitate.