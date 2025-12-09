B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Zimbrii terorizează oamenii din Argeș. Ce măsuri cer autoritățile locale de la Ministerul Mediului pentru a proteja comunitatea

Zimbrii terorizează oamenii din Argeș. Ce măsuri cer autoritățile locale de la Ministerul Mediului pentru a proteja comunitatea

Iulia Petcu
09 dec. 2025, 15:07
Zimbrii terorizează oamenii din Argeș. Ce măsuri cer autoritățile locale de la Ministerul Mediului pentru a proteja comunitatea
Foto: Captură video
Cuprins
  1. Ce probleme au provocat zimbrii în comuna Brăduleț
  2. Ce solicită autoritățile locale pentru a proteja comunitatea
  3. Cum se explică prezența zimbrilor în zonă

Comuna Brăduleț din județul Argeș traversează o perioadă tensionată, marcată de incidente repetate provocate de zimbrii care au ajuns până în gospodăriile oamenilor. Situația a creat teamă și disconfort în rândul comunității, iar autoritățile locale cer intervenția rapidă a Ministerului Mediului. Pericolul este perceput ca fiind în creștere, iar localnicii spun că trăiesc de luni bune cu o nesiguranță tot mai accentuată.

Ce probleme au provocat zimbrii în comuna Brăduleț

Localitatea aflată în zona de nord a județului Argeș se confruntă cu o criză neobișnuită, alimentată de prezența tot mai frecventă a zimbrilor care coboară din pădurile din apropiere. Potrivit relatărilor din Argeș Expres, animalele au intrat în curțile oamenilor, au rupt garduri, au distrus culturi agricole și, în unele cazuri, au atacat animalele domestice.

Teama a devenit atât de puternică încât locuitorii evită drumurile lăturalnice după lăsarea serii, iar părinții nu își mai lasă copiii să se joace nesupravegheați. În tot acest timp, valoarea pagubelor materiale continuă să crească, accentuând sentimentul că autoritățile centrale nu reacționează suficient de repede.

În urma acestor evenimente, Primăria Brăduleț a cerut sprijinul Ministerului Mediului. „Oamenii trăiesc cu frica în sân. Zimbrii nu mai sunt o raritate, sunt un pericol”, a declarat primarul Florin Iordache, potrivit libertatea.ro.

Ce solicită autoritățile locale pentru a proteja comunitatea

Primarul Florin Iordache a înaintat o adresă oficială către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în care enumeră o serie de măsuri considerate urgente. Printre acestea se numără evaluarea pagubelor provocate de animale, relocarea zimbrilor care au ajuns în intravilan, acordarea de despăgubiri proprietarilor afectați și implementarea unor soluții pentru prevenirea unor incidente similare pe viitor. Documentul este însoțit de fotografii și sesizări transmise de localnici, care ilustrează amploarea distrugerilor.

Nemulțumirea oamenilor este puternică, iar unii consideră că legislația actuală nu îi protejează. „După urși, acum ne terorizează și zimbrii. Animalele sunt protejate, oamenii nu…”, a afirmat un localnic, subliniind frustrarea comunității față de situația creată.

Cum se explică prezența zimbrilor în zonă

Zimbrul, odinioară un simbol al conservării faunei, a revenit în regiunile montane ale României în urma unor programe derulate de Romsilva și organizații de mediu. În prezent, în țară există peste 350 de exemplare, multe dintre ele trăind în libertate sau semi-libertate. În județul Argeș a fost dezvoltat, începând cu 2019, un proiect amplu de reintroducere a zimbrilor în Munții Făgăraș, implementat de Fundația Conservation Carpathia.

Până în 2024, peste 80 de exemplare au fost eliberate în trei zone principale: Rucăr, Lerești și Nucșoara, localități aflate în imediata apropiere a comunei Brăduleț. Extinderea arealului și adaptarea animalelor la teren au făcut posibil ca acestea să ajungă tot mai des în zonele locuite.

Locuitorii din Brăduleț așteaptă acum soluții clare din partea autorităților, sperând ca apelurile repetate ale comunității să ducă la o intervenție eficientă și la restabilirea siguranței în localitate.

Tags:
Citește și...
Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare
Eveniment
Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare
Superalimentul care transformă omleta într-un mic dejun sănătos. Recomandarea experților și rețeta virală care a cucerit internetul
Eveniment
Superalimentul care transformă omleta într-un mic dejun sănătos. Recomandarea experților și rețeta virală care a cucerit internetul
Trucul folosit de hotelurile de lux pentru un miros perfect! Ai nevoie de doar două ingrediente
Eveniment
Trucul folosit de hotelurile de lux pentru un miros perfect! Ai nevoie de doar două ingrediente
De la control de rutină la urmărire în trafic. Cum a ajuns un șofer să fie încătușat și ce acuzații au fost aduse la adresa polițiștilor
Eveniment
De la control de rutină la urmărire în trafic. Cum a ajuns un șofer să fie încătușat și ce acuzații au fost aduse la adresa polițiștilor
„Stegarul Dac” a ajuns iar la Poliție. A încălcat interdicțiile și a sărit la polițiști
Eveniment
„Stegarul Dac” a ajuns iar la Poliție. A încălcat interdicțiile și a sărit la polițiști
Surpriză pe piața imobiliară din România. Ce oraș conduce topul scumpirilor
Eveniment
Surpriză pe piața imobiliară din România. Ce oraș conduce topul scumpirilor
Dispariție suspectă în Olanda. Poliția caută un tânăr gorjean plecat la studii
Eveniment
Dispariție suspectă în Olanda. Poliția caută un tânăr gorjean plecat la studii
Băuturi nelimitate și sedare! Cum și-a găsit un bărbat sfârșitul pe o navă de croazieră
Eveniment
Băuturi nelimitate și sedare! Cum și-a găsit un bărbat sfârșitul pe o navă de croazieră
O tânără din India s-a căsătorit cu trupul neînsuflețit al iubitului ei, ucis de familie: „Dragostea noastră a învins”
Eveniment
O tânără din India s-a căsătorit cu trupul neînsuflețit al iubitului ei, ucis de familie: „Dragostea noastră a învins”
Lege nouă pentru câinii fără stăpân propusă în Parlament. Cum justifică inițiatorul măsura și de ce se opun organizațiile
Eveniment
Lege nouă pentru câinii fără stăpân propusă în Parlament. Cum justifică inițiatorul măsura și de ce se opun organizațiile
Ultima oră
15:33 - Gigi Becali a făcut senzație cu costumul său la evenimentul unde a fost desemnat „Omul Anului 2025”. Cât a costat, de fapt, și de unde l-a adus special
15:28 - Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare
15:15 - Diana Buzoianu iese la atac. Ministrul Mediului, acuzații grave pentru PSD. De ce vor, de fapt, să o dea afară
15:09 - Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive: „Eu spun așa: ajunge!”. Ce a anunțat după ce a semnat controlul judiciar
15:04 - Un nou scandal zguduie Palatul Elysee. Brigette Macron surprinsă insultând activistele feministe
14:57 - Superalimentul care transformă omleta într-un mic dejun sănătos. Recomandarea experților și rețeta virală care a cucerit internetul
14:38 - Noi acuzații grave în cazul Camelia Voinea: „Și-a înfipt unghiile în carnea mea”. O fostă gimnastă a povestit cum a fost bătută cu brutalitate de antrenoare
14:31 - Trucul folosit de hotelurile de lux pentru un miros perfect! Ai nevoie de doar două ingrediente
14:22 - Papa Leon al XIV-lea și Zelenski, nouă întâlnire la Castel Gandolfo. Ce au discutat despre războiul din Ucraina (FOTO, VIDEO)
14:18 - FIFA introduce noi reguli la Cupa Mondială din 2026. Solicitarea a venit din partea fotbaliștilor