Bogdan Aurescu, discuții cu Jens Stoltenberg și cu miniștrii de externe din Suedia și Finlanda despre aderarea celor două țări la NATO. România, un suporter ferm al politicii „Ușilor Deschise”

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat că a discutat duminică la telefon cu omologii săi din Suedia și Finlanda, Ann Linde și Pekka Haavisto, dar și cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

„Discuții telefonice astăzi cu colegii mei miniștri ai afacerilor externe Ann Linde și Haavisto și cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru a-i informa despre discuțiile de la Istanbul din 27 mai la cel mai înalt nivel al conducerii Turciei despre aderarea Suediei și Finlandei la NATO și despre pașii urmărtori”, a scris șeful diplomației române, duminică, pe Twitter, concluzionând mesajul cu hashtaghul „Open Doors”, o referire la politica NATO a Ușilor Deschise.

Phone📞talks today with my colleagues FMs 🇸🇪 & 🇫🇮, and with Secretary General to inform about my discussions in /27 May with the highest level 🇹🇷 leadership about 🇸🇪&🇫🇮 accession to the Alliance, and on next steps

