Un incident grav a avut loc în Malaysia, când o femeie a sărit dintr-un taxi aflat în mișcare pe o autostradă.

Din ce cauză s-a produs acest incident grav

Femeia a recurs la acest gest extrem în jurul orei 9.30, în apropierea orașului Klang. Imaginile de pe o cameră de bord arată momentul în care pasagera se aruncă în mijlocul drumului, în timp ce pantofii și telefonul ei zboară pe carosabil.

Șoferii din apropiere au fost obligați să frâneze brusc pentru a evita o tragedie. Ea a explicat polițiștilor că a făcut acest lucru din cauza anxietății, deoarece șoferul o privea insistent prin oglinda retrovizoare.

„M-am simțit foarte incomod. Era ceva în privirea șoferului care m-a speriat”, a declarat aceasta, conform relatărilor

Ce s-a întâmplat după ce femeie s-a aruncat

Șoferul taxiului a oprit imediat mașina, iar pasagera a fost ajutată de un alt conducător auto să ajungă la o clinică pentru îngrijiri.

Autoritățile au precizat că femeia a suferit doar răni ușoare în urma impactului cu asfaltul. Ulterior, taximetristul a anulat cursa și a mers la secție pentru a depune o plângere, respingând orice acuzație de comportament nepotrivit.

Ce urmează în anchetă

Poliția din districtul North Klang încearcă acum să dea de urma femeii care a fugit de la clinică pentru a putea continua investigația.

Dacă șoferul va fi găsit vinovat că a pus în pericol viața pasagerei, acesta riscă să fie pus sub acuzare conform Codului Penal din Malaysia. În prezent, polițiștii verifică toate probele pentru a stabili dacă privirile au fost într-adevăr motivul gestului periculos.

