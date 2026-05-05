Premierul Giorgia Meloni a devenit ținta unor imagini manipulate digital. Fotografiile, distribuite rapid pe rețelele sociale, au alimentat discuții despre dezinformare, reputație și limitele tehnologiei într-un spațiu online tot mai greu de controlat.

Cum a ajuns Giorgia Meloni în centrul unui val de imagini false

Totul a pornit după apariția pe internet a mai multor imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale, printre care și o fotografie falsă în care premierul italian apărea în lenjerie intimă. Imaginile au circulat rapid pe platformele sociale și au fost redistribuite de numeroși utilizatori care, cel puțin inițial, le-au considerat autentice.

Situația a ajuns rapid în atenția opiniei publice, mai ales în contextul în care materialele de tip deepfake devin tot mai sofisticate și mai greu de identificat. În doar câteva ore, fotografiile au generat reacții, comentarii și dezbateri intense în mediul digital italian.

Cum a reacționat premierul Italiei

Într-un mesaj publicat pe , Giorgia Meloni a ales să răspundă direct și să combine ironia cu un avertisment clar privind pericolele manipulării online.

„În ultimele zile au circulat mai multe imagini false cu mine, generate cu ajutorul inteligenței artificiale și prezentate drept reale de unii adversari zeloși. Trebuie să recunosc că persoana care le-a făcut, cel puțin în cazul atașat, m-a îmbunătățit foarte mult”, a scris Giorgia Meloni.

Deși tonul inițial a fost relaxat, mesajul premierului a mers rapid într-o direcție mult mai serioasă. Oficialul italian a subliniat că problema nu privește doar imaginea sa publică, ci impactul pe care astfel de falsuri îl pot avea asupra oricărei persoane.

„Problema depășește persoana mea. Aceste imagini pot înșela, manipula și afecta pe oricine. Eu mă pot apăra, dar mulți alții nu pot”, a transmis premierul Italiei, potrivit Adevărul.

Fenomenul deepfake devine o temă tot mai sensibilă în Italia

a încheiat intervenția cu un apel direct către utilizatorii din mediul online, cerând mai multă atenție înainte de distribuirea conținutului viral.

„Astăzi mi se întâmplă mie, mâine i se poate întâmpla oricui. Verificați înainte să credeți și gândiți înainte să distribuiți.”

În Italia, discuțiile despre deepfake și folosirea abuzivă a inteligenței artificiale au devenit tot mai intense în ultimele luni, iar autoritățile au început deja să introducă măsuri legislative și sancțiuni pentru cazurile considerate grave.