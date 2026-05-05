B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Imagini false cu Giorgia Meloni au invadat rețelele sociale din Italia. Ce mesaj transmite premierul despre pericolul inteligenței artificiale (FOTO)

Imagini false cu Giorgia Meloni au invadat rețelele sociale din Italia. Ce mesaj transmite premierul despre pericolul inteligenței artificiale (FOTO)

Iulia Petcu
05 mai 2026, 22:05
Imagini false cu Giorgia Meloni au invadat rețelele sociale din Italia. Ce mesaj transmite premierul despre pericolul inteligenței artificiale (FOTO)
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cum a ajuns Giorgia Meloni în centrul unui val de imagini false
  2. Cum a reacționat premierul Italiei
  3. Fenomenul deepfake devine o temă tot mai sensibilă în Italia

Premierul Giorgia Meloni a devenit ținta unor imagini manipulate digital. Fotografiile, distribuite rapid pe rețelele sociale, au alimentat discuții despre dezinformare, reputație și limitele tehnologiei într-un spațiu online tot mai greu de controlat.

Cum a ajuns Giorgia Meloni în centrul unui val de imagini false

Totul a pornit după apariția pe internet a mai multor imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale, printre care și o fotografie falsă în care premierul italian apărea în lenjerie intimă. Imaginile au circulat rapid pe platformele sociale și au fost redistribuite de numeroși utilizatori care, cel puțin inițial, le-au considerat autentice.

Situația a ajuns rapid în atenția opiniei publice, mai ales în contextul în care materialele de tip deepfake devin tot mai sofisticate și mai greu de identificat. În doar câteva ore, fotografiile au generat reacții, comentarii și dezbateri intense în mediul digital italian.

Cum a reacționat premierul Italiei

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Giorgia Meloni a ales să răspundă direct și să combine ironia cu un avertisment clar privind pericolele manipulării online.

„În ultimele zile au circulat mai multe imagini false cu mine, generate cu ajutorul inteligenței artificiale și prezentate drept reale de unii adversari zeloși. Trebuie să recunosc că persoana care le-a făcut, cel puțin în cazul atașat, m-a îmbunătățit foarte mult”, a scris Giorgia Meloni.

Deși tonul inițial a fost relaxat, mesajul premierului a mers rapid într-o direcție mult mai serioasă. Oficialul italian a subliniat că problema nu privește doar imaginea sa publică, ci impactul pe care astfel de falsuri îl pot avea asupra oricărei persoane.

„Problema depășește persoana mea. Aceste imagini pot înșela, manipula și afecta pe oricine. Eu mă pot apăra, dar mulți alții nu pot”, a transmis premierul Italiei, potrivit Adevărul.

Fenomenul deepfake devine o temă tot mai sensibilă în Italia

Meloni a încheiat intervenția cu un apel direct către utilizatorii din mediul online, cerând mai multă atenție înainte de distribuirea conținutului viral.

„Astăzi mi se întâmplă mie, mâine i se poate întâmpla oricui. Verificați înainte să credeți și gândiți înainte să distribuiți.”

În Italia, discuțiile despre deepfake și folosirea abuzivă a inteligenței artificiale au devenit tot mai intense în ultimele luni, iar autoritățile au început deja să introducă măsuri legislative și sancțiuni pentru cazurile considerate grave.

Tags:
Citește și...
„Era ceva în privirea șoferului”: O femeie a sărit din taxi direct pe autostradă. Ce s-a întâmplat?
Externe
„Era ceva în privirea șoferului”: O femeie a sărit din taxi direct pe autostradă. Ce s-a întâmplat?
Donald Trump a spus în glumă că sportul său preferat durează doar 60 de secunde
Externe
Donald Trump a spus în glumă că sportul său preferat durează doar 60 de secunde
Român condamnat dur în Franța după un transport de droguri de proporții. Cum a ajuns un șofer de 24 de ani în mijlocul unei anchete internaționale
Externe
Român condamnat dur în Franța după un transport de droguri de proporții. Cum a ajuns un șofer de 24 de ani în mijlocul unei anchete internaționale
Meta este din nou în centrul unui scandal. Compania a fost dată în judecată de cele mai mari edituri din industria cărților
Externe
Meta este din nou în centrul unui scandal. Compania a fost dată în judecată de cele mai mari edituri din industria cărților
Planurile hackerilor au fost date peste cap de barierele de siguranță ale inteligenței artificiale
Externe
Planurile hackerilor au fost date peste cap de barierele de siguranță ale inteligenței artificiale
Ce este Hantavirus și cum se poate lua infecția care nu are tratament
Externe
Ce este Hantavirus și cum se poate lua infecția care nu are tratament
Jeff Bezos se desparte de bijuteria sa de 500 de milioane. De ce vinde iahtul celebru fondatorul companiei Amazon
Externe
Jeff Bezos se desparte de bijuteria sa de 500 de milioane. De ce vinde iahtul celebru fondatorul companiei Amazon
Donald Trump lansează critici dure la adresa Papei Leon: „Pune în pericol mulți catolici”
Externe
Donald Trump lansează critici dure la adresa Papei Leon: „Pune în pericol mulți catolici”
Alertă de securitate în Emiratele Arabe. Zborurile au fost restricționate după noi atacuri cu rachete
Externe
Alertă de securitate în Emiratele Arabe. Zborurile au fost restricționate după noi atacuri cu rachete
Donald Trump prezentat ca personaj Star Wars. Ce fotografie a promovat Casa Albă pe site-ul oficial
Externe
Donald Trump prezentat ca personaj Star Wars. Ce fotografie a promovat Casa Albă pe site-ul oficial
Ultima oră
22:33 - „Era ceva în privirea șoferului”: O femeie a sărit din taxi direct pe autostradă. Ce s-a întâmplat?
22:31 - Un deținut condamnat pentru viol a evadat / UPDATE: Bărbatul a fost împușcat mortal de polițiști, după ce nu s-a supus somațiilor
22:13 - Ponta: Voturile de la moțiune, mai ales contra USR / Bolojan și PNL-ul sunt luați ostatici de USR-iști / USR-iștii vor discuta cu PSD-ul și vor să fie la guvernare (VIDEO)
21:57 - Donald Trump a spus în glumă că sportul său preferat durează doar 60 de secunde
21:54 - Heidi Klum a uimit la Met Gala 2026. Transformarea incredibilă în „statuie vie” a făcut senzație
21:44 - PNL a decis să intre în Opoziție. Ciucu: PSD să-și asume guvernarea, acum că a construit o nouă majoritate cu AUR (VIDEO)
21:28 - Român condamnat dur în Franța după un transport de droguri de proporții. Cum a ajuns un șofer de 24 de ani în mijlocul unei anchete internaționale
21:20 - Lidia Fecioru spune secretul banilor. Detaliul din portofel care îți poate schimba norocul: „Nimic gol”
21:16 - Meta este din nou în centrul unui scandal. Compania a fost dată în judecată de cele mai mari edituri din industria cărților
21:08 - Simion: „Fac un apel la toţi etnicii maghiari care vor să aibă reprezentare politică să se înscrie în AUR”. Critici pentru UDMR (VIDEO)