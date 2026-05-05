OMS a dat anunțul că începând de marți se încep căutările pentru identificarea a celor peste 80 de pasageri aflaţi la bordul unui avion.

Din ce cauză OMS a dat anunțul căutării de urgență a pasagerilor

Organizația încearcă să dea de urma persoanelor care au călătorit cu un zbor al companiei Airlink, pe data de 25 aprilie. La bordul aeronavei se aflau 82 de pasageri şi şase membri ai echipajului, care au fost în aceeași cursă cu o femeie de 69 de ani.

Aceasta fusese debarcată inițial pe Insula Sfânta Elena cu simptome gastrointestinale, după ce soțul ei murise la bordul navei de croazieră MV Hondius. Din păcate, turista a decedat la spitalul din Johannesburg pe 26 aprilie, iar luni a fost confirmat faptul că era infectată cu , scrie

Ce riscuri există după anunțul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii

Experții suspectează o posibilă transmitere între persoanele care au intrat în contact foarte apropiat cu pacienta decedată.

Autorităţile sud-africane au solicitat companiei Airlink să îi informeze pe toți pasagerii acelei curse de patru ore că trebuie să contacteze Ministerul Sănătăţii dacă nu au fost deja contactați. Alerta este una serioasă, deoarece acest virus poate provoca simptome respiratorii acute, iar legătura aeriană între Johannesburg şi insula izolată se realizează doar o dată pe săptămână.

Ce se întâmplă cu nava MV Hondius de unde a pornit focarul

Nava de croazieră, considerată punctul de plecare al infecției, urmează să părăsească arhipelagul Capul Verde după ce trei persoane au fost evacuate medical spre Olanda cu două avioane.

Este vorba despre doi membri ai echipajului bolnavi şi un pasager care a fost contact apropiat al unei persoane decedate pe 2 mai. Până acum, OMS a confirmat trei decese pe această navă, care transporta 88 de pasageri şi 59 de membri ai echipajului.

Vasul se va îndrepta acum spre Insulele Canare, un drum care va presupune încă trei zile de navigaţie.