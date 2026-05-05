B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » OMS a dat anunțul că peste 80 de oameni sunt căutați după ce o turistă a murit de hantavirus

OMS a dat anunțul că peste 80 de oameni sunt căutați după ce o turistă a murit de hantavirus

Flavia Codreanu
05 mai 2026, 23:34
OMS a dat anunțul că peste 80 de oameni sunt căutați după ce o turistă a murit de hantavirus
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Din ce cauză OMS a dat anunțul căutării de urgență a pasagerilor
  2. Ce riscuri există după anunțul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
  3. Ce se întâmplă cu nava MV Hondius de unde a pornit focarul

OMS a dat anunțul că începând de marți se încep căutările pentru identificarea a celor peste 80 de pasageri aflaţi la bordul unui avion.  

Din ce cauză OMS a dat anunțul căutării de urgență a pasagerilor

Organizația încearcă să dea de urma persoanelor care au călătorit cu un zbor al companiei Airlink, pe data de 25 aprilie. La bordul aeronavei se aflau 82 de pasageri şi şase membri ai echipajului, care au fost în aceeași cursă cu o femeie de 69 de ani.

Aceasta fusese debarcată inițial pe Insula Sfânta Elena cu simptome gastrointestinale, după ce soțul ei murise la bordul navei de croazieră MV Hondius. Din păcate, turista a decedat la spitalul din Johannesburg pe 26 aprilie, iar luni a fost confirmat faptul că era infectată cu hantavirus, scrie Agerpres

Ce riscuri există după anunțul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii

Experții suspectează o posibilă transmitere între persoanele care au intrat în contact foarte apropiat cu pacienta decedată.

Autorităţile sud-africane au solicitat companiei Airlink să îi informeze pe toți pasagerii acelei curse de patru ore că trebuie să contacteze Ministerul Sănătăţii dacă nu au fost deja contactați. Alerta este una serioasă, deoarece acest virus poate provoca simptome respiratorii acute, iar legătura aeriană între Johannesburg şi insula izolată se realizează doar o dată pe săptămână.

Ce se întâmplă cu nava MV Hondius de unde a pornit focarul

Nava de croazieră, considerată punctul de plecare al infecției, urmează să părăsească arhipelagul Capul Verde după ce trei persoane au fost evacuate medical spre Olanda cu două avioane.

Este vorba despre doi membri ai echipajului bolnavi şi un pasager care a fost contact apropiat al unei persoane decedate pe 2 mai. Până acum, OMS a confirmat trei decese pe această navă, care transporta 88 de pasageri şi 59 de membri ai echipajului.

Vasul se va îndrepta acum spre Insulele Canare, un drum care va presupune încă trei zile de navigaţie.

Tags:
Citește și...
„Era ceva în privirea șoferului”: O femeie a sărit din taxi direct pe autostradă. Ce s-a întâmplat?
Externe
„Era ceva în privirea șoferului”: O femeie a sărit din taxi direct pe autostradă. Ce s-a întâmplat?
Imagini false cu Giorgia Meloni au invadat rețelele sociale din Italia. Ce mesaj transmite premierul despre pericolul inteligenței artificiale (FOTO)
Externe
Imagini false cu Giorgia Meloni au invadat rețelele sociale din Italia. Ce mesaj transmite premierul despre pericolul inteligenței artificiale (FOTO)
Donald Trump a spus în glumă că sportul său preferat durează doar 60 de secunde
Externe
Donald Trump a spus în glumă că sportul său preferat durează doar 60 de secunde
Român condamnat dur în Franța după un transport de droguri de proporții. Cum a ajuns un șofer de 24 de ani în mijlocul unei anchete internaționale
Externe
Român condamnat dur în Franța după un transport de droguri de proporții. Cum a ajuns un șofer de 24 de ani în mijlocul unei anchete internaționale
Meta este din nou în centrul unui scandal. Compania a fost dată în judecată de cele mai mari edituri din industria cărților
Externe
Meta este din nou în centrul unui scandal. Compania a fost dată în judecată de cele mai mari edituri din industria cărților
Planurile hackerilor au fost date peste cap de barierele de siguranță ale inteligenței artificiale
Externe
Planurile hackerilor au fost date peste cap de barierele de siguranță ale inteligenței artificiale
Ce este Hantavirus și cum se poate lua infecția care nu are tratament
Externe
Ce este Hantavirus și cum se poate lua infecția care nu are tratament
Jeff Bezos se desparte de bijuteria sa de 500 de milioane. De ce vinde iahtul celebru fondatorul companiei Amazon
Externe
Jeff Bezos se desparte de bijuteria sa de 500 de milioane. De ce vinde iahtul celebru fondatorul companiei Amazon
Donald Trump lansează critici dure la adresa Papei Leon: „Pune în pericol mulți catolici”
Externe
Donald Trump lansează critici dure la adresa Papei Leon: „Pune în pericol mulți catolici”
Alertă de securitate în Emiratele Arabe. Zborurile au fost restricționate după noi atacuri cu rachete
Externe
Alertă de securitate în Emiratele Arabe. Zborurile au fost restricționate după noi atacuri cu rachete
Ultima oră
23:54 - Orban: „Decizia PNL e corectă. Cum să mai ai încredere în PSD? Predoiu să înțeleagă că nu s-a născut cu scaunul de ministru sub fund”. Ce spune despre Nicușor Dan (VIDEO)
23:26 - Coiful de la Coțofenești atrage mii de vizitatori imediat după întoarcerea în țară. Când începe evaluarea științifică a coifului
23:22 - Piperea (AUR): Mai rămân la putere UDMR, Pîslaru și Gheorghiu. Nu știu cum va rezolva această ecuație cu 14 necunoscute matematicianul domn președinte, dar se pare că are toate soluțiile, le cară cu el în rucsac (VIDEO)
23:22 - Surpriză pe teren! Numele primarului, pe tricourile unei echipe din Dâmbovița. Gestul care a stârnit reacții
22:59 - „Nu o să iau unul sărac, să-i dau bani de țigări”: Ramona Olaru a reacționat după presupusa despărțire de Steve Ant.
22:48 - Mii de zboruri dispar din programele companiilor aeriene înainte de sezonul estival. Cum afectează lipsa combustibilului planurile turiștilor
22:47 - Cât vor scoate în plus din buzunar românii pentru un plin la mașină în lunile următoare. Scenariile experților nu sunt deloc optimiste
22:33 - „Era ceva în privirea șoferului”: O femeie a sărit din taxi direct pe autostradă. Ce s-a întâmplat?
22:31 - Un deținut condamnat pentru viol a evadat / UPDATE: Bărbatul a fost împușcat mortal de polițiști, după ce nu s-a supus somațiilor
22:13 - Ponta: Voturile de la moțiune, mai ales contra USR / Bolojan și PNL-ul sunt luați ostatici de USR-iști / USR-iștii vor discuta cu PSD-ul și vor să fie la guvernare (VIDEO)