Acasa » Externe » Un cuplu din Germania a furat aproape două milioane de euro din parcometre. Cum i-a dat de gol un singur gest

Un cuplu din Germania a furat aproape două milioane de euro din parcometre. Cum i-a dat de gol un singur gest

Iulia Petcu
05 mai 2026, 23:56
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Cum au reușit cei doi să scoată bani din parcometre timp de zece ani
  2. Când a scăpat situația de sub control
  3. Cum au fost, în cele din urmă, descoperiți

Bani dispăruți ani la rând, controale care nu au ridicat suficiente semne de întrebare și un stil de viață tot mai extravagant. Așa arată, pe scurt, unul dintre cele mai surprinzătoare dosare de furt investigate în ultimele luni în Germania, unde un cuplu a recunoscut în fața judecătorilor că a scos milioane din parcometre fără să fie descoperit aproape un deceniu.

Cum au reușit cei doi să scoată bani din parcometre timp de zece ani

Principalul inculpat, un bărbat de 40 de ani, le-a spus magistraților că regretă profund tot ce a făcut și a recunoscut integral acuzațiile formulate de procurori. Potrivit anchetei, fostul angajat al primăriei avea acces direct la aparatele de taxare din regiunea turistică Allgäu, unde era responsabil chiar de golirea acestora.

Procurorii susțin că, împreună cu partenera sa de 39 de ani, acesta ar fi sustras aproximativ 1,9 milioane de euro pe parcursul a zece ani, relatează publicaţia Deutsche Welle. O parte din monede ajungeau în conturi personale, iar alte sume erau transformate în vouchere folosite ulterior la supermarketuri.

Doar în perioada 2020-2025, autoritățile susțin că au identificat 335 de episoade distincte, cu prejudicii estimate la 1,34 milioane de euro.

Când a scăpat situația de sub control

În fața instanței, inculpatul a explicat că totul ar fi început cu sume mici, luate din ceea ce el numea „grămezi de monede”. În timp, tentația a crescut, iar furturile au devenit parte din rutina zilnică. „La un moment dat, a devenit un cerc vicios, auto-perpetuat”, a declarat bărbatul instanței.

Anchetatorii spun că peste 500 de fapte mai vechi, care ar data încă din 2015, nu mai pot fi urmărite penal deoarece au intervenit termenele de prescripție.

Cum au fost, în cele din urmă, descoperiți

Punctul de cotitură a venit în noiembrie 2025, când o bancă a raportat autorităților depuneri repetate și neobișnuit de mari de numerar. Suspiciunile de spălare de bani au declanșat investigația care avea să scoată la lumină întregul mecanism, relatează Antena3.

În urma anchetei, administrația locală din Kempten a schimbat sistemul de gestionare a parcometrelor, a înlocuit încuietorile și a introdus verificări suplimentare. Între timp, procurorii au observat și nivelul ridicat de trai al celor doi, care dețineau, potrivit anchetei, o fermă de cai, automobile scumpe și numeroase bunuri de lux.

„Nivelul nostru de viață era foarte ridicat; cheltuiam totul”, a spus femeia.

Chiar și după despărțirea din august 2025, bărbatul a recunoscut că i-a oferit fostei partenere un ultim cadou neobișnuit: 15.000 de euro în monede.

