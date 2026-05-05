Român condamnat dur în Franța după un transport de droguri de proporții. Cum a ajuns un șofer de 24 de ani în mijlocul unei anchete internaționale

Iulia Petcu
05 mai 2026, 21:28
sursa: MIDI LIBRE
Un român de 24 de ani a primit o condamnare severă în Franța după ce autoritățile au descoperit peste o jumătate de tonă de rășină de canabis în camionul pe care îl conducea. Cazul, judecat la Béziers, a atras atenția atât prin cantitatea uriașă de droguri confiscată, cât și prin pedeapsa mai dură decât cea cerută de procurori.

Cum a ajuns tânărul român în centrul unei anchete de trafic internațional

Totul a început pe 30 aprilie, la punctul de taxare Béziers-Ouest, unde vameșii din Perpignan au oprit camionul condus de românul de 24 de ani, relatează publicația franceză Midi Libre. Controlul de rutină s-a transformat rapid într-un dosar penal de proporții, după descoperirea a 543 de kilograme de rășină de canabis.

Valoarea estimată a mărfii ridică miza acestui caz la aproximativ un milion de euro, iar anchetatorii francezi au tratat imediat situația ca parte a unui posibil circuit internațional de trafic. Marfa ar fi urmat să ajungă din Spania în Germania, potrivit informațiilor prezentate în instanță.

În fața judecătorilor, tânărul a explicat că acceptase transportul după ce rămăsese fără serviciu și avea nevoie urgentă de bani. „Nu am mai avut un loc de muncă. Mi s-a propus să transport aceste lăzi și am acceptat. Nu cunosc acei oameni și nu am verificat ce au pus în camion”, a declarat acesta.

Ce elemente au ridicat suspiciunile anchetatorilor francezi

În timpul investigației, autoritățile au stabilit că șoferul era escortat de două autoturisme, unul aflat în față și altul care îl urma la distanță. Acest detaliu a ridicat imediat semne de întrebare privind nivelul real de implicare al transportatorului.

Mai mult, în ziua arestării, românul ar fi luat legătura de 92 de ori cu șoferul mașinii care îi deschidea traseul. Pentru anchetatori, acest detaliu a contat semnificativ în reconstrucția întregului traseu operațional.

Președintele tribunalului i-a transmis direct: „Nu puteți spune că nu știați că marfa transportată era una foarte specială”.

Cum s-a apărat șoferul în fața instanței

Deși a recunoscut anumite elemente ale transportului, tânărul a continuat să susțină că nu știa natura exactă a încărcăturii. Vizibil afectat în timpul procesului, acesta a admis totuși că decizia de a accepta cursa a fost dictată de probleme financiare.

„Nu știam, dar aveam nevoie de bani. Este greșeala vieții mele”, a spus el cu privirea în pământ, scrie Libertatea.

Avocatul său a încercat să obțină o pedeapsă mai redusă și a insistat asupra colaborării clientului cu autoritățile. „Clientul meu recunoaște că a avut un rol, dar a colaborat, chiar dacă nu a spus tot. Teama resimțită în momentul arestării l-a determinat să tacă. Vă rog să reevaluați severitatea pedepsei”.

Ce pedeapsă a decis tribunalul din Béziers

Deși Parchetul ceruse șapte ani de detenție, judecătorii au mers mai departe și au pronunțat o condamnare de opt ani de închisoare. În plus, românul a primit o amendă vamală de un milion de euro și interdicția definitivă de a mai intra în Franța.

Conform hotărârii, acesta ar putea solicita reducerea pedepsei după executarea a jumătate din sentință, însă după eliberare va trebui să părăsească definitiv teritoriul francez.

