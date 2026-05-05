B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Meta este din nou în centrul unui scandal. Compania a fost dată în judecată de cele mai mari edituri din industria cărților

Meta este din nou în centrul unui scandal. Compania a fost dată în judecată de cele mai mari edituri din industria cărților

Flavia Codreanu
05 mai 2026, 21:16
Meta este din nou în centrul unui scandal. Compania a fost dată în judecată de cele mai mari edituri din industria cărților
Foto: Pixabay
Cuprins
  1.  Meta este din nou în centrul unui scandal de proporții
  2. Cum răspunde compania la acuzațiile
  3. Ce alți mari giganți tech au la activ procese similare

Meta este din nou în centrul unui scandal uriaș. Mai multe edituri celebre au dat în judecată compania pentru piraterie. Gigantul este acuzat că a folosit milioane de cărți și articole pentru a antrena inteligența artificială Llama.

 Meta este din nou în centrul unui scandal de proporții

Edituri importante precum Elsevier, Cengage, Hachette, Macmillan și McGraw Hill au depus o plângere la un tribunal federal din Manhattan. Alături de scriitorul Scott Turow, aceștia susțin că Meta a piratat milioane de lucrări, de la manuale la romane precum „The Wild Robot”, pentru a-și antrena modelele lingvistice.

Maria Pallante, președinta Asociației editorilor americani, a declarat că AI nu va fi implementat corect dacă firmele de tehnologie pun pe primul loc site-urile piratate în locul educației.

Cum răspunde compania la acuzațiile

Reprezentanții Meta au anunțat că vor lupta cu hotărâre în acest proces. Aceștia susțin că antrenarea AI cu materiale protejate poate fi considerată o „utilizare corectă”.

Un purtător de cuvânt a afirmat că tehnologia AI stimulează inovația și creativitatea pentru utilizatori și companii. În timp ce editorii cer despăgubiri, Meta se bazează pe faptul că instanțele au mai dat sentințe favorabile în trecut pentru utilizarea materialelor în scopuri tehnologice.

Ce alți mari giganți tech au la activ procese similare

Acest proces face parte dintr-o dispută mai largă între creatori și firmele tech, care a dus deja la zeci de procese împotriva Meta, OpenAI sau Anthropic, scrie Agerpres.

Anul trecut, judecătorii au oferit sentințe contradictorii în cazuri similare, dar Anthropic a ales deja să plătească 1,5 miliarde de dolari unui grup de scriitori pentru a încheia o înțelegere. Toate aceste cazuri rămase pe rol vor decide dacă sistemele de inteligență artificială pot folosi legal materialele protejate pentru a crea conținut nou.

Tags:
Citește și...
Imagini false cu Giorgia Meloni au invadat rețelele sociale din Italia. Ce mesaj transmite premierul despre pericolul inteligenței artificiale (FOTO)
Externe
Imagini false cu Giorgia Meloni au invadat rețelele sociale din Italia. Ce mesaj transmite premierul despre pericolul inteligenței artificiale (FOTO)
Donald Trump a spus în glumă că sportul său preferat durează doar 60 de secunde
Externe
Donald Trump a spus în glumă că sportul său preferat durează doar 60 de secunde
Român condamnat dur în Franța după un transport de droguri de proporții. Cum a ajuns un șofer de 24 de ani în mijlocul unei anchete internaționale
Externe
Român condamnat dur în Franța după un transport de droguri de proporții. Cum a ajuns un șofer de 24 de ani în mijlocul unei anchete internaționale
Planurile hackerilor au fost date peste cap de barierele de siguranță ale inteligenței artificiale
Externe
Planurile hackerilor au fost date peste cap de barierele de siguranță ale inteligenței artificiale
Ce este Hantavirus și cum se poate lua infecția care nu are tratament
Externe
Ce este Hantavirus și cum se poate lua infecția care nu are tratament
Jeff Bezos se desparte de bijuteria sa de 500 de milioane. De ce vinde iahtul celebru fondatorul companiei Amazon
Externe
Jeff Bezos se desparte de bijuteria sa de 500 de milioane. De ce vinde iahtul celebru fondatorul companiei Amazon
Donald Trump lansează critici dure la adresa Papei Leon: „Pune în pericol mulți catolici”
Externe
Donald Trump lansează critici dure la adresa Papei Leon: „Pune în pericol mulți catolici”
Alertă de securitate în Emiratele Arabe. Zborurile au fost restricționate după noi atacuri cu rachete
Externe
Alertă de securitate în Emiratele Arabe. Zborurile au fost restricționate după noi atacuri cu rachete
Donald Trump prezentat ca personaj Star Wars. Ce fotografie a promovat Casa Albă pe site-ul oficial
Externe
Donald Trump prezentat ca personaj Star Wars. Ce fotografie a promovat Casa Albă pe site-ul oficial
China escaladează tensiunile cu Statele Unite. Companiile de stat îndemnate să ignore sancțiunile împotriva achizițiilor de petrol Iranian
Externe
China escaladează tensiunile cu Statele Unite. Companiile de stat îndemnate să ignore sancțiunile împotriva achizițiilor de petrol Iranian
Ultima oră
22:13 - Ponta: Voturile de la moțiune, mai ales contra USR / Bolojan și PNL-ul sunt luați ostatici de USR-iști / USR-iștii vor discuta cu PSD-ul și vor să fie la guvernare (VIDEO)
22:05 - Imagini false cu Giorgia Meloni au invadat rețelele sociale din Italia. Ce mesaj transmite premierul despre pericolul inteligenței artificiale (FOTO)
21:57 - Donald Trump a spus în glumă că sportul său preferat durează doar 60 de secunde
21:54 - Heidi Klum a uimit la Met Gala 2026. Transformarea incredibilă în „statuie vie” a făcut senzație
21:44 - PNL a decis să intre în Opoziție. Ciucu: PSD să-și asume guvernarea, acum că a construit o nouă majoritate cu AUR (VIDEO)
21:28 - Român condamnat dur în Franța după un transport de droguri de proporții. Cum a ajuns un șofer de 24 de ani în mijlocul unei anchete internaționale
21:20 - Lidia Fecioru spune secretul banilor. Detaliul din portofel care îți poate schimba norocul: „Nimic gol”
21:08 - Simion: „Fac un apel la toţi etnicii maghiari care vor să aibă reprezentare politică să se înscrie în AUR”. Critici pentru UDMR (VIDEO)
20:44 - Nu cursul valutar este problema. Adevăratul pericol pentru România în 2026, explicat de Daniel Dăianu: „Ar fi o catastrofă”
20:42 - Declin alarmant: somonul atlantic din Spania este pe cale de dispariție. Ce măsuri cer experții