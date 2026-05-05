Meta este din nou în centrul unui scandal uriaș. Mai multe edituri celebre au dat în judecată compania pentru piraterie. este acuzat că a folosit milioane de cărți și articole pentru a antrena inteligența artificială Llama.

Edituri importante precum Elsevier, Cengage, Hachette, Macmillan și McGraw Hill au depus o plângere la un tribunal federal din Manhattan. Alături de scriitorul Scott Turow, aceștia susțin că Meta a piratat milioane de lucrări, de la manuale la romane precum „The Wild Robot”, pentru a-și antrena modelele lingvistice.

Maria Pallante, președinta Asociației editorilor americani, a declarat că AI nu va fi implementat corect dacă firmele de tehnologie pun pe primul loc site-urile piratate în locul educației.

Cum răspunde compania la acuzațiile

Reprezentanții Meta au anunțat că vor lupta cu hotărâre în acest proces. Aceștia susțin că antrenarea AI cu materiale protejate poate fi considerată o „utilizare corectă”.

Un purtător de cuvânt a afirmat că tehnologia AI stimulează inovația și creativitatea pentru utilizatori și companii. În timp ce editorii cer despăgubiri, Meta se bazează pe faptul că instanțele au mai dat sentințe favorabile în trecut pentru utilizarea materialelor în scopuri tehnologice.

Ce alți mari giganți tech au la activ procese similare

Acest proces face parte dintr-o dispută mai largă între creatori și firmele tech, care a dus deja la zeci de procese împotriva Meta, OpenAI sau Anthropic, scrie .

Anul trecut, judecătorii au oferit sentințe contradictorii în cazuri similare, dar Anthropic a ales deja să plătească 1,5 miliarde de dolari unui grup de scriitori pentru a încheia o înțelegere. Toate aceste cazuri rămase pe rol vor decide dacă sistemele de inteligență artificială pot folosi legal materialele protejate pentru a crea conținut nou.