Gest bizar: O tânăra din SUA s-a plimbat cu un vițel în centrul Moscovei

O femeie americană în vârstă de 34 de ani, Alicia Day, a fost arestată și amendată de un tribunal din Rusia după ce a plimbat un vițel în Piața Roșie din Moscova, afirmând că l-a cumpărat pentru a-l salva de la sacrificare.

Alicia a fost amendată cu 20.000 de ruble (285 de dolari) pentru că a împiedicat accesul pietonilor în timpul unui protest neautorizat. De asemenea, a primit o condamnare la 13 zile de „arest administrativ” pentru neascultarea ordinelor poliției.

„Am cumpărat viţelul pentru ca el să nu fie mâncat”, a declarat Alicia Day, citată de agenţia de presă TASS.

