Președintele Cehiei, Petr Pavel, avertizează că Rusia a învățat să provoace NATO fără să treacă formal pragul care ar declanșa apărarea colectivă.

Fost general și fost șef al Comitetului Militar al NATO, Pavel susține că Alianța trebuie să răspundă mai ferm la încălcările repetate de pe flancul estic, altfel Moscova va continua să împingă limitele tot mai departe.

Care este strategia Rusiei pentru NATO?

Petr Pavel atrage atenția că Rusia nu acționează întâmplător atunci când provoacă NATO în Marea Baltică, Marea Neagră sau în spațiul aerian al statelor de pe flancul estic.

În opinia sa, Moscova și-a construit în timp un mod de operare prin care forțează reacția Alianței, dar evită să ofere un motiv clar pentru activarea Articolului 5.

„După anexarea Crimeei, Rusia a învățat cum funcționează NATO și și-a dezvoltat un stil de comportament prin care aproape atinge pragul Articolului 5, dar îl menține mereu puțin sub acel nivel”, a declarat Petr Pavel, potrivit .

Articolul 5 al Tratatului NATO prevede că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor membrilor Alianței.

Care este părerea lui Petr Pavel privind NATO?

Președintele ceh susține că NATO riscă să pară blocată dacă răspunde doar prin declarații diplomatice. El a amintit că, în trecut, liderii militari ruși au tratat cu dispreț lipsa de reacție a Alianței la anumite provocări.

„Când i-am întrebat de ce fac aceste acțiuni provocatoare în aer, întâlniri apropiate sau survoluri peste nave de luptă în Marea Neagră sau Marea Baltică, răspunsul lor a fost: «Pentru că putem». Exact acesta este tipul de comportament pe care l-am permis”, a spus Petr Pavel, conform The Guardian.

În acest context, președintele Cehiei afirmă că Rusia nu trebuie lăsată să creadă că poate testa permanent limitele fără costuri reale.

„Rusia, din păcate, nu înțelege limbajul frumos. Înțelege mai ales limbajul puterii, ideal însoțit de acțiune”, a declarat Pavel.

Ce măsuri ar putea adopta NATO?

Pavel a vorbit despre răspunsuri ferme, inclusiv măsuri care nu implică pierderi de vieți omenești, dar care pot lovi puncte sensibile pentru Rusia.

Printre exemplele date se numără întreruperea accesului la internet sau la sateliți, dar și izolarea băncilor rusești de sistemele financiare globale.

Provocările adresate NATO sunt, în viziunea sa, un test al voinței politice occidentale. Dacă aceste provocări ale la adresa NATO nu primesc un răspuns clar, Kremlinul ar putea interpreta prudența ca slăbiciune.

„Dacă încălcările spațiului aerian al NATO continuă, va trebui să ajungem la o decizie privind doborârea unei aeronave, fie ea fără pilot sau cu pilot”, a avertizat președintele ceh.

Petr Pavel : NATO nu poate aștepta mereu decizia Washingtonului

Pavel a criticat și lipsa unei strategii mai clare față de Rusia. În opinia sa, statele europene așteaptă prea des direcția venită din Statele Unite, în loc să vină cu propriile propuneri de securitate.

„Dacă nu venim cu propriile noastre propuneri, atunci părem slabi sau dezorientați”, a spus Petr Pavel, potrivit The Guardian.

Președintele ceh consideră că Europa și Statele Unite trebuie să facă un nou efort de presiune asupra Moscovei, inclusiv prin sancțiuni, pentru a o obliga să intre serios în negocieri privind Ucraina.

„Dacă vreți să scăpați de sancțiuni, lucru pe care îl vreți, dacă vreți să începeți o dezbatere despre securitatea europeană, lucru pe care l-ați indicat de mai multe ori, suntem pregătiți pentru asta. Dar condiția este clară: încetare a focului și negocieri de pace în Ucraina”, a transmis Pavel.