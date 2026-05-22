Adio băuturi tari în supermarketuri și benzinării? Țara europeană care pregătește o schimbare radicală privind vânzarea alcoolului

Adio băuturi tari în supermarketuri și benzinării? Țara europeană care pregătește o schimbare radicală privind vânzarea alcoolului

Ana Beatrice
22 mai 2026, 18:51
Cuprins
  1. Ar putea dispărea băuturile tari din supermarketuri și benzinării
  2. De ce vor medicii germani reguli mai dure pentru vânzarea alcoolului

Germania se află în centrul unei controverse după o propunere care vizează limitarea vânzării băuturilor tari. Inițiativa, susținută de o importantă organizație medicală, a stârnit rapid reacții și dezbateri ample în spațiul public.

Măsura ar putea restricționa comercializarea alcoolului în supermarketuri, magazine de proximitate și benzinării, schimbând radical accesul populației la aceste produse.

Ar putea dispărea băuturile tari din supermarketuri și benzinării

Propunerea vine din partea unei importante organizații profesionale a medicilor din Germania, care atrage atenția asupra efectelor tot mai grave ale consumului excesiv de alcool asupra sănătății publice. Specialiștii susțin că accesul foarte ușor la băuturile tari contribuie la creșterea consumului necontrolat și, implicit, la apariția unor probleme medicale și sociale tot mai frevente.

Potrivit ideii aflate acum în dezbatere, alcoolul cu o concentrație ridicată nu ar mai putea fi cumpărat din supermarketuri, magazine de proximitate sau benzinării. Aceste produse ar urma să fie vândute exclusiv în magazine specializate, dedicate comercializării băuturilor alcoolice, notează cancan.ro.

Scopul principal al măsurii este limitarea cumpărăturilor impulsive și reducerea accesului rapid la alcoolul tare. Susținătorii inițiativei spun că modelul nu este unul nou și oferă drept exemplu mai multe state europene, în special țările nordice, unde regulile privind vânzarea alcoolului sunt mult mai stricte decât în restul Europei. În aceste țări, supermarketurile pot comercializa doar băuturi cu un conținut redus de alcool, în timp ce băuturile spirtoase sunt disponibile doar în magazine speciale, atent reglementate.

Mai mult, aceste unități funcționează după reguli clare și programe limitate. Verificarea vârstei cumpărătorilor este mult mai strictă, iar în unele cazuri există inclusiv restricții privind cantitatea de alcool care poate fi achiziționată. Autoritățile și specialiștii care susțin acest model consideră că astfel de măsuri contribuie la reducerea consumului excesiv și la limitarea problemelor asociate alcoolului. reformulare mai atragtaaore.

De ce vor medicii germani reguli mai dure pentru vânzarea alcoolului

Accesul extrem de ușor la alcool este unul dintre principalele motive pentru care specialiștii cer schimbarea regulilor de vânzare în Germania. Susținătorii măsurii cred că eliminarea băuturilor tari din supermarketuri, benzinării și magazinele de cartier ar putea reduce cumpărăturile impulsive și consumul excesiv. În plus, comercializarea exclusiv în magazine specializate ar permite controale mai stricte privind verificarea vârstei și ar limita accesul minorilor la alcool.

În prezent, băuturile alcoolice pot fi cumpărate aproape oriunde în Germania, de la marile centre comerciale până la chioșcuri stradale, ceea ce face ca orice propunere de restricționare să stârnească imediat controverse. Pentru mulți germani, alcoolul face parte din cultura de zi cu zi, iar ideea unor reguli mai dure este privită cu scepticism atât de consumatori, cât și de comercianți.

