Germania se află în centrul unei controverse după o propunere care vizează limitarea vânzării băuturilor tari. Inițiativa, susținută de o importantă organizație medicală, a stârnit rapid reacții și dezbateri ample în spațiul public.

Măsura ar putea restricționa comercializarea alcoolului în supermarketuri, magazine de proximitate și benzinării, schimbând radical accesul populației la aceste produse.

Propunerea vine din partea unei importante organizații profesionale a medicilor din , care atrage atenția asupra efectelor tot mai grave ale consumului excesiv de alcool asupra sănătății publice. Specialiștii susțin că accesul foarte ușor la băuturile tari contribuie la creșterea consumului necontrolat și, implicit, la apariția unor probleme medicale și sociale tot mai frevente.

Potrivit ideii aflate acum în dezbatere, alcoolul cu o concentrație ridicată nu ar mai putea fi cumpărat din supermarketuri, magazine de proximitate sau benzinării. Aceste produse ar urma să fie vândute exclusiv în magazine specializate, dedicate comercializării băuturilor alcoolice, notează cancan.ro.

Scopul principal al măsurii este limitarea cumpărăturilor impulsive și reducerea accesului rapid la alcoolul tare. Susținătorii inițiativei spun că modelul nu este unul nou și oferă drept exemplu mai multe state europene, în special țările nordice, unde regulile privind vânzarea alcoolului sunt mult mai stricte decât în restul Europei. În aceste țări, pot comercializa doar băuturi cu un conținut redus de alcool, în timp ce băuturile spirtoase sunt disponibile doar în magazine speciale, atent reglementate.

Mai mult, aceste unități funcționează după reguli clare și programe limitate. Verificarea vârstei cumpărătorilor este mult mai strictă, iar în unele cazuri există inclusiv restricții privind cantitatea de alcool care poate fi achiziționată. Autoritățile și specialiștii care susțin acest model consideră că astfel de măsuri contribuie la reducerea consumului excesiv și la limitarea problemelor asociate alcoolului.

De ce vor medicii germani reguli mai dure pentru vânzarea alcoolului