Acasa » Externe » Referendum tensionat în Canada după decizia provinciei Alberta. Ce nemulțumiri au alimentat valul separatist

Iulia Petcu
22 mai 2026, 23:54
Cuprins
  1. De ce a ajuns Alberta să discute despre separare
  2. Ce a alimentat tensiunile dintre Alberta și Ottawa
  3. Ce șanse are separarea provinciei

Provincia Alberta intră într-o perioadă tensionată după ce guvernul provincial a anunțat organizarea unui referendum privind viitorul relației cu Canada. Decizia vine pe fondul unei mișcări separatiste tot mai vocale și al nemulțumirilor acumulate de ani întregi față de autoritățile federale de la Ottawa.

De ce a ajuns Alberta să discute despre separare

Premierul provinciei, Danielle Smith, a confirmat că referendumul va avea loc pe 19 octombrie, după luni întregi de presiuni politice și civice. O petiție susținută de grupurile separatiste a adunat peste 300.000 de semnături, în timp ce o altă campanie, favorabilă rămânerii în Canada, a depășit 400.000, scrie BBC News.

Într-un discurs televizat, premierul provinciei, Danielle Smith, a prezentat și întrebarea care ar putea apărea pe buletinul de vot: „Ar trebui Alberta să rămână o provincie a Canadei sau ar trebui guvernul Albertei să înceapă procesul legal prevăzut de Constituția canadiană pentru a organiza un referendum provincial obligatoriu privind separarea sau nu a Albertei de Canada?”

Deși a confirmat organizarea consultării populare, Danielle Smith a insistat că nu susține desprinderea provinciei de statul canadian. „Așa aș vota eu pentru separare într-un referendum provincial”, a spus ea, explicând imediat că poziția oficială a executivului provincial rămâne favorabilă unității Canadei.

Ce a alimentat tensiunile dintre Alberta și Ottawa

Nemulțumirile provin în special din domeniul energetic și din relația complicată dintre provincia bogată în petrol și guvernul federal. Mulți locuitori consideră că Ottawa a blocat dezvoltarea industriei petroliere prin politici climatice restrictive și decizii centralizate.

Danielle Smith a criticat direct direcția politică a guvernului federal și a declarat că autoritățile centrale încearcă să limiteze autonomia provinciilor. „Resping categoric încercările Ottawa de a face acest lucru și fac apel la toți liderii provinciali și parlamentarii să repare daunele extinse pe care centralizarea puterii la Ottawa le-a provocat țării noastre din punct de vedere economic și în ceea ce privește unitatea națională”, a declarat Smith.

Premierul provinciei s-a arătat nemulțumită și de intervenția justiției într-un dosar legat de validarea semnăturilor pentru referendum. „Ca prim-ministru, nu voi permite ca o greșeală juridică a unui singur judecător să reducă la tăcere vocile a sute de mii de locuitori ai Albertei. Viitorul Albertei va fi decis de locuitorii Albertei, nu de instanțe”, a afirmat ea, potrivit Antena3.

Ce șanse are separarea provinciei

Sondajele publicate în ultimele luni arată că majoritatea populației nu susține iețirea Albertei din Canada, chiar dacă ideea unei autonomii mai mari câștigă teren. În plus, legislația canadiană impune condiții stricte pentru orice proces de separare.

După referendumurile organizate în Quebec, autoritățile federale au introdus Legea Clarității, care cere existența unei „majorități clare” și formularea unei întrebări fără ambiguități. Chiar și în cazul unui vot favorabil, Alberta ar trebui să intre într-un proces lung de negocieri cu Ottawa privind condițiile unei eventuale independențe.

