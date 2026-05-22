OMS ridică alerta privind epidemia de Ebola la nivel maxim. Ce spun datele oficiale despre răspândirea virusului

Iulia Petcu
22 mai 2026, 20:27
Sursă Foto: Freepik.com
Organizația Mondială a Sănătății avertizează că epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo se agravează rapid. Instituția a decis să ridice nivelul de risc național la categoria „foarte ridicat”, cel mai mare prag de alertă folosit de OMS.

Decizia vine în contextul în care virusul continuă să se răspândească în regiuni afectate de conflicte armate și instabilitate, ceea ce îngreunează intervențiile medicale și monitorizarea cazurilor.

De ce consideră OMS că situația a devenit extrem de gravă

Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că epidemia evoluează accelerat și pune presiune tot mai mare pe sistemul sanitar din Congo. „Epidemia de Ebola se propagă rapid”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus în cadrul unei conferinţe de presă.

Oficialul a explicat că organizația a reevaluat situația epidemiologică și a decis modificarea nivelului de alertă pentru Republica Democrată Congo.

„Anterior, OMS evaluase riscul ca fiind ‘ridicat’ la nivel naţional şi regional şi ‘scăzut’ la nivel mondial. Am revizuit evaluările riscurilor şi le-am clasificat drept ‘foarte ridicat’ la nivel naţional, ‘ridicat’ la nivel regional şi ‘scăzut’ la nivel mondial”, a adăugat el.

OMS precizează că nivelul „foarte ridicat” reprezintă cea mai severă clasificare posibilă pentru un focar epidemiologic, relatează Hotnews.

Cum complică violențele intervenția echipelor medicale

Epidemia afectează în special provinciile Nord-Kivu și Sud-Kivu, zone marcate de confruntări între armata congoleză și gruparea rebelă M23, susținută de Rwanda. O parte importantă din regiunea Nord-Kivu a fost cucerită de rebeli încă din februarie 2025, iar luptele au complicat considerabil accesul echipelor medicale către comunitățile afectate.

În provincia Ituri, considerată principalul focar al epidemiei, intervențiile sanitare se desfășoară cu dificultate, iar OMS continuă mobilizarea personalului medical în teren.

Ce spun datele oficiale despre răspândirea virusului

Până în prezent, autoritățile au confirmat 82 de cazuri de Ebola și șapte decese în Republica Democrată Congo. Totuși, OMS avertizează că amploarea reală a epidemiei ar putea fi mult mai mare.

Directorul organizației a menționat existența a aproape 750 de cazuri suspecte și 177 de decese suspecte investigate în prezent de autorități.

„Cifrele evoluează pe măsură ce eforturile de supraveghere şi testele de laborator de îmbunătăţesc, însă violenţa şi nesiguranţa împiedică implementarea măsurilor”, a mai spus Tedros Adhanom Ghebreyesus.

OMS a transmis că situația din Uganda rămâne momentan stabilă, unde au fost raportate două cazuri confirmate și un deces. Ebola provoacă febră hemoragică severă și a ucis peste 15.000 de persoane în Africa în ultimele cinci decenii.

