B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Vaccin împotriva virusului Ebola, dezvoltat cu tehnologia folosită în pandemia Covid: „Oamenii sunt îngrijorați de această epidemie”

Vaccin împotriva virusului Ebola, dezvoltat cu tehnologia folosită în pandemia Covid: „Oamenii sunt îngrijorați de această epidemie”

Ana Beatrice
22 mai 2026, 17:04
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Vaccin împotriva virusului Ebola, dezvoltat cu tehnologia folosită în pandemia Covid: „Oamenii sunt îngrijorați de această epidemie”
Sursă Foto: magnific.com
Cuprins
  1. Cât de periculos este noul focar de Ebola
  2. Cum funcționează vaccinul care ar putea opri noua epidemie de Ebola
  3. De ce se tem specialiștii de această tulpină rară de Ebola

O nouă speranță în lupta împotriva virusului Ebola vine de la cercetătorii Universității Oxford. Specialiștii dezvoltă un vaccin care ar putea fi disponibil în doar câteva luni. Epidemia din Republica Democratică Congo a provocat deja 750 de cazuri suspecte și 177 de decese, informează BBC.

Cât de periculos este noul focar de Ebola

Epidemia actuală de Ebola este cauzată de tulpina rară Bundibugyo, considerată extrem de periculoasă de către specialiști. Această variantă a virusului provoacă îngrijorare deoarece rata mortalității este foarte ridicată. Aproximativ o treime dintre persoanele infectate își pierd viața din cauza complicațiilor severe provocate de boală.

Până în prezent, nu există un vaccin care să fie dovedit eficient împotriva acestei tulpini de Ebola. Cercetătorii de la Universitatea Oxford încearcă să accelereze dezvoltarea unui vaccin experimental. Noul ser ar putea fi utilizat rapid dacă epidemia se extinde și situația scapă de sub control. Specialiștii avertizează însă că vaccinul trebuie testat riguros înainte de a fi aprobat pentru utilizare.

Studiile vor include atât teste pe animale, cât și teste clinice pe oameni pentru a demonstra siguranța și eficiența acestuia. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență de sănătate publică și a ridicat nivelul de risc în Republica Democratică Congo la „foarte ridicat”. Vaccinul este bazat pe tehnologia ChAdOx1, aceeași platformă folosită în timpul pandemiei de Covid-19 și apreciată pentru capacitatea de adaptare rapidă împotriva unor virusuri periculoase.

În încercarea de a limita epidemia, cercetătorii de la Universitatea Oxford au creat un vaccin experimental bazat pe aceeași tehnologie folosită în timpul pandemiei de Covid-19. Oamenii de știință au modificat genetic un virus al răcelii obișnuite, întâlnit la cimpanzei, pentru a-l transforma într-un vehicul sigur capabil să transporte informații despre tulpina Bundibugyo de Ebola.

Astfel, organismul este „antrenat” să recunoască virusul și să reacționeze rapid în cazul unei infectări reale. Specialiștii spun că vaccinul nu provoacă Ebola și nu poate declanșa simptomele bolii, ci are rolul de a stimula răspunsul sistemului imunitar. Între timp, Institutul Serum din India este pregătit să înceapă producția pe scară largă imediat ce formula finală a vaccinului va fi disponibilă.

De ce se tem specialiștii de această tulpină rară de Ebola

Experții avertizează că actualul focar de Ebola ridică semne serioase de alarmă. Motivul principal este tulpina rară Bundibugyo, considerată una dintre cele mai puțin întâlnite forme ale virusului.

Profesorul Lambe, directorul departamentului de imunologie a vaccinurilor din cadrul Grupului pentru Vaccinuri de la Oxford, spune că viteza de reacție este esențială. Acesta susține că producția vaccinului ar putea fi accelerată imediat ce materia primă va ajunge la Institutul Serum din India. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, vaccinul experimental ar putea ajunge în studiile clinice în doar două sau trei luni.

Lambe a precizat pentru sursa menționată că viteza este o prioritate: „Oamenii sunt îngrijorați de această epidemie; în general, te pregătești pentru cel mai rău scenariu – sperăm că urmărirea contactelor și carantina sunt tot ce este necesar, dar nu putem lua piciorul de pe accelerație.”

Cercetătorii se tem că situația s-ar putea agrava rapid, motiv pentru care dezvoltarea vaccinului continuă fără pauză. Bundibugyo este una dintre cele șase specii cunoscute ale virusului Ebola. Această tulpină a provocat doar două epidemii majore până acum: în Uganda, în 2007, și în Republica Democratică Congo, în 2012.

Tags:
Citește și...
Newsweek: VIDEO Cum au spulberat militarii Ucrainei un lansator de rachete al Rusiei fabricat în China
Externe
Newsweek: VIDEO Cum au spulberat militarii Ucrainei un lansator de rachete al Rusiei fabricat în China
Război în Orientul Mijlociu. Marco Rubio vede un progres în negocierile cu Iranul
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Marco Rubio vede un progres în negocierile cu Iranul
Rusia caută o ieșire care să pară victorie. Elitele ruse se tem că războiul din Ucraina a intrat în blocaj
Externe
Rusia caută o ieșire care să pară victorie. Elitele ruse se tem că războiul din Ucraina a intrat în blocaj
Uniunea Europeană îndemnată să accelereze procesul de aderare pentru Moldova. Mesaj tranșant al Robertei Metsola
Externe
Uniunea Europeană îndemnată să accelereze procesul de aderare pentru Moldova. Mesaj tranșant al Robertei Metsola
Zelenski anunță atacuri la 700 de kilometri de Ucraina. Kievul lovește rafinării și promite noi operațiuni în Rusia
Externe
Zelenski anunță atacuri la 700 de kilometri de Ucraina. Kievul lovește rafinării și promite noi operațiuni în Rusia
Cuba declarată ameninţare pentru Statele Unite. Marco Rubio pregătește terenul pentru o eventuală invazie
Externe
Cuba declarată ameninţare pentru Statele Unite. Marco Rubio pregătește terenul pentru o eventuală invazie
NATO caută o formulă mai corectă pentru ajutorul dat Ucrainei. Rutte avertizează că povara nu poate rămâne pe umerii acelorași aliați
Externe
NATO caută o formulă mai corectă pentru ajutorul dat Ucrainei. Rutte avertizează că povara nu poate rămâne pe umerii acelorași aliați
Un nou eșec pentru programul spațial al lui Elon Musk. Lansarea super-rachetei Starship V3, anulată în ultimul minut
Externe
Un nou eșec pentru programul spațial al lui Elon Musk. Lansarea super-rachetei Starship V3, anulată în ultimul minut
O rutină de dimineață s-a transformat într-o dramă. Pericolul din mașinile încise, readus în atenție de cazul unei fetițe din Spania
Externe
O rutină de dimineață s-a transformat într-o dramă. Pericolul din mașinile încise, readus în atenție de cazul unei fetițe din Spania
Trump mută atenția NATO spre Polonia. SUA promit încă 5.000 de soldați pentru Polonia, după tensiunile cu Germania
Externe
Trump mută atenția NATO spre Polonia. SUA promit încă 5.000 de soldați pentru Polonia, după tensiunile cu Germania
Ultima oră
17:23 - Răzvan Lucescu, gest emoționant. Ce-a făcut la 40 de zile de la moartea tatălui său, Mircea Lucescu
17:07 - Implant dentar în zona estetică: cum ajută tehnologia digitală la obținerea unui rezultat natural, la DENT ESTET
16:37 - Victor Ponta rupe tăcerea. De ce nu a mers, de fapt, la consultările cu Nicușor Dan
16:29 - Depunerile de numerar la bancomat care pot atrage atenția ANAF. Ce tranzacții sunt considerate suspecte
16:07 - Newsweek: VIDEO Cum au spulberat militarii Ucrainei un lansator de rachete al Rusiei fabricat în China
15:58 - Antonina Radu își va executa pedeapsa în Republica Moldova. Fosta angajată ISU, condamnată în dosarul Colectiv, a fugit din România după sentința definitivă
15:54 - Crin Antonescu a dezvăluit ce i-a cerut lui Ilie Bolojan: „O să începeți să îl regretați pe Iohannis”
15:53 - Război în Orientul Mijlociu. Marco Rubio vede un progres în negocierile cu Iranul
15:31 - Cum Se Joaca La Ruleta: Istoria Fascinantă a Roții de la Paris până la Cazinoul Online
15:30 - Florin Cîțu desființează politicile economice ale guvernului Bolojan. Investițiile publice masive n-au ajutat economia