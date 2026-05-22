O nouă speranță în lupta împotriva vine de la cercetătorii Universității Oxford. Specialiștii dezvoltă un vaccin care ar putea fi disponibil în doar câteva luni. Epidemia din Republica Democratică Congo a provocat deja 750 de cazuri suspecte și 177 de decese, informează .

Cât de periculos este noul focar de Ebola

Epidemia actuală de Ebola este cauzată de Bundibugyo, considerată extrem de periculoasă de către specialiști. Această variantă a virusului provoacă îngrijorare deoarece rata mortalității este foarte ridicată. Aproximativ o treime dintre persoanele infectate își pierd viața din cauza complicațiilor severe provocate de boală.

Până în prezent, nu există un vaccin care să fie dovedit eficient împotriva acestei tulpini de Ebola. Cercetătorii de la Universitatea Oxford încearcă să accelereze dezvoltarea unui vaccin experimental. Noul ser ar putea fi utilizat rapid dacă epidemia se extinde și situația scapă de sub control. Specialiștii avertizează însă că vaccinul trebuie testat riguros înainte de a fi aprobat pentru utilizare.

Studiile vor include atât teste pe animale, cât și teste clinice pe oameni pentru a demonstra siguranța și eficiența acestuia. Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență de sănătate publică și a ridicat nivelul de risc în Republica Democratică Congo la „foarte ridicat”. Vaccinul este bazat pe tehnologia ChAdOx1, aceeași platformă folosită în timpul pandemiei de Covid-19 și apreciată pentru capacitatea de adaptare rapidă împotriva unor virusuri periculoase.

Cum funcționează vaccinul care ar putea opri noua epidemie de Ebola

În încercarea de a limita epidemia, cercetătorii de la Universitatea Oxford au creat un bazat pe aceeași tehnologie folosită în timpul pandemiei de Covid-19. Oamenii de știință au modificat genetic un virus al răcelii obișnuite, întâlnit la cimpanzei, pentru a-l transforma într-un vehicul sigur capabil să transporte informații despre tulpina Bundibugyo de Ebola.

Astfel, organismul este „antrenat” să recunoască virusul și să reacționeze rapid în cazul unei infectări reale. Specialiștii spun că vaccinul nu provoacă Ebola și nu poate declanșa simptomele bolii, ci are rolul de a stimula răspunsul sistemului imunitar. Între timp, Institutul Serum din India este pregătit să înceapă producția pe scară largă imediat ce formula finală a vaccinului va fi disponibilă.

De ce se tem specialiștii de această tulpină rară de Ebola

Experții avertizează că actualul focar de Ebola ridică semne serioase de alarmă. Motivul principal este tulpina rară Bundibugyo, considerată una dintre cele mai puțin întâlnite forme ale virusului.

Profesorul Lambe, directorul departamentului de imunologie a vaccinurilor din cadrul Grupului pentru Vaccinuri de la Oxford, spune că viteza de reacție este esențială. Acesta susține că producția vaccinului ar putea fi accelerată imediat ce materia primă va ajunge la Institutul Serum din India. Potrivit , vaccinul experimental ar putea ajunge în studiile clinice în doar două sau trei luni.

Lambe a precizat pentru sursa menționată că viteza este o prioritate: „Oamenii sunt îngrijorați de această epidemie; în general, te pregătești pentru cel mai rău scenariu – sperăm că urmărirea contactelor și carantina sunt tot ce este necesar, dar nu putem lua piciorul de pe accelerație.”

Cercetătorii se tem că situația s-ar putea agrava rapid, motiv pentru care dezvoltarea vaccinului continuă fără pauză. Bundibugyo este una dintre cele șase specii cunoscute ale virusului Ebola. Această tulpină a provocat doar două epidemii majore până acum: în Uganda, în 2007, și în Republica Democratică Congo, în 2012.