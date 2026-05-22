Newsweek: VIDEO Cum au spulberat militarii Ucrainei un lansator de rachete al Rusiei fabricat în China

În timp ce atacau ținte de artilerie și logistică rusești pe frontul Lyman, operatorii de drone ucraineni din unitatea Phoenix au distrus un sistem rar de lansare multiplă de rachete de tip 63, fabricat în China.

Imaginile, publicate de Serviciul de Grăniceri de Stat al Ucrainei pe 21 mai, arată operatori care vizează sistematic poziții de artilerie rusească ascunse printre copaci și vegetație. Potrivit unității, echipajele de drone au reușit să elimine aproximativ o duzină de arme inamice în timpul operațiunii.

