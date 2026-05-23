Vremea de astăzi în România, 23 mai. ANM anunță vânt puternic și instabilitate în sudul țării

Răzvan Adrian
23 mai 2026, 09:10
Vremea de astăzi în România, 23 mai. ANM anunță vânt puternic și instabilitate în sudul țării
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Temperaturile zilei
  2. Cod galben de vânt în est și sud-est
  3. Ploi, descărcări electrice și grindină izolat
  4. Ce trebuie să știe românii astăzi

Vremea de astăzi rămâne instabilă în mai multe regiuni, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. ANM a emis cod galben de vânt pentru centrul și sudul Moldovei, Dobrogea, estul și nord-estul Munteniei, iar informarea meteo de vreme rea rămâne valabilă până la ora 21:00.

Temperaturile zilei

Temperaturile vor fi moderate pentru această perioadă, dar diferențele se vor simți de la o regiune la alta. În vest și sud-vest, maximele pot urca spre 24-26 de grade, în timp ce în sud, est și sud-est valorile vor fi mai temperate, în general în jur de 19-23 de grade.

La munte, vremea va fi mai rece, iar în zonele înalte temperaturile pot rămâne sub 10 grade. Pe litoral, valorile se vor menține mai scăzute decât în interiorul țării, în jur de 18-20 de grade, pe fondul vântului și al aerului mai răcoros.

Cod galben de vânt în est și sud-est

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben pentru ziua de 23 mai, valabilă între orele 06:00 și 21:00. Sunt vizate intensificări ale vântului în centrul și sudul Moldovei, Dobrogea, estul și nord-estul Munteniei. Rafalele pot ajunge la 50-65 km/h, potrivit ANM.

Vântul poate crea probleme mai ales în zonele deschise, pe drumuri, dar și în localitățile unde obiectele neasigurate pot fi deplasate de rafale.

Ploi, descărcări electrice și grindină izolat

Pe lângă vânt, ANM anunță că vremea rămâne instabilă până sâmbătă seară. În sudul teritoriului vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină. Cantitățile de apă pot ajunge local la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 40 l/mp.

La munte, vântul poate fi mai puternic, cu rafale care pot ajunge în zona înaltă la 60-90 km/h, conform informării meteorologice emise de ANM.

Ce trebuie să știe românii astăzi

Ziua de 23 mai vine cu vreme capricioasă, mai ales în sud, est și sud-est. Cei care pleacă la drum ar trebui să fie atenți la vântul puternic, iar în zonele unde apar ploi de scurtă durată este recomandată prudență, mai ales dacă se produc descărcări electrice.

