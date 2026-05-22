Zelenski va participa la summitul NATO organizat la Ankara în pline tensiuni internaționale

Zelenski va participa la summitul NATO organizat la Ankara în pline tensiuni internaționale

Iulia Petcu
22 mai 2026, 23:15
Zelenski va participa la summitul NATO organizat la Ankara în pline tensiuni internaționale
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Daniel Naupold
Cuprins
  1. Prezența lui Zelenski, confirmată oficial
  2. Ce tensiuni există între SUA și aliații europeni
  3. Cum a reacționat Donald Trump

Summitul NATO programat în iulie, la Ankara, se anunță unul dintre cele mai tensionate din ultimii ani, pe fondul disputelor dintre aliați și administrația Trump. În acest context complicat, președintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa la reuniunea liderilor Alianței Nord-Atlantice.

Prezența lui Zelenski, confirmată oficial

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat oficial că liderul ucrainean a primit invitația pentru summitul anual organizat în capitala Turciei. Confirmarea a venit după reuniunea miniștrilor de externe ai Alianței, desfășurată în Suedia.

„L-am invitat deja. Va fi acolo”, a declarat Rutte într-o conferinţă de presă susţinută după reuniunea miniştrilor de externe desfăşurată în Suedia.

Participarea lui Zelenski vine într-un moment diferit față de summitul NATO din 2024, organizat la Washington sub administrația Biden. Atunci, Ucraina primise garanții politice importante, iar liderii occidentali vorbeau despre o „cale ireversibilă” către aderarea la NATO.

Între timp, administrația Trump și-a schimbat discursul privind războiul din Ucraina și a redus accentul pus pe extinderea Alianței. La summitul precedent, invitația pentru Zelenski a avut un format limitat, după solicitările venite de la Casa Albă.

Ce tensiuni există între SUA și aliații europeni

Reuniunea din Suedia a evidențiat și divergențele tot mai mari dintre Washington și statele europene privind conflictul cu Iranul. Secretarul de stat american Marco Rubio le-a reproșat aliaților că nu au susținut SUA și Israelul după izbucnirea războiului din februarie.

Vorbind alături de Mark Rutte, Rubio a avertizat că Donald Trump își va exprima direct nemulțumirea în fața liderilor NATO. Oficialul american a spus că lipsa sprijinului european pentru operațiunile militare împotriva Iranului „va trebui abordat”, relatează Digi24

Conflictul a început pe 28 februarie, după atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului, fără consultarea prealabilă a aliaților NATO. Mai multe state europene au considerat că nu au obligația de a participa la intervenția militară.

Cum a reacționat Donald Trump

Președintele american a criticat dur poziția statelor europene și a Canadei, mai ales în legătură cu situația din Strâmtoarea Ormuz. Trump consideră că aliații ar trebui să contribuie la securizarea rutei maritime prin care circulă o parte importantă a exporturilor globale de petrol și gaze.

„Soluţia ar fi redeschiderea Strâmtorii Ormuz”, a scris Trump pe reţelele sociale, descriind-o drept „o simplă manevră militară cu foarte puţine riscuri”, dar susţinând că aliaţii „nu vor să ajute”. „LAŞI”, a scris Trump. „Ne vom aminti!”.

