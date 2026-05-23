Acasa » calendar religios » Sfinții zilei de 23 mai. Cine sunt Sfântul Mihail Mărturisitorul și Sfânta Maria lui Cleopa

Sfinții zilei de 23 mai. Cine sunt Sfântul Mihail Mărturisitorul și Sfânta Maria lui Cleopa

Răzvan Adrian
23 mai 2026, 08:55
Sfinții zilei de 23 mai. Cine sunt Sfântul Mihail Mărturisitorul și Sfânta Maria lui Cleopa
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Sfântul Mihail Mărturisitorul, apărător al credinței
  2. Ce semnificație are ziua de 23 mai

Pe 23 mai, creștinii ortodocși îi pomenesc pe Sfântul Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadei, și pe Sfânta Mironosiță Maria lui Cleopa. Ziua amintește de două chipuri diferite ale credinței: mărturisirea curajoasă în fața prigoanei și devotamentul smerit față de Hristos.

Sfântul Mihail Mărturisitorul, apărător al credinței

Sfântul Mihail Mărturisitorul a fost episcop al Sinadei și este cinstit pentru statornicia sa în perioada disputelor legate de cinstirea sfintelor icoane. A rămas fidel credinței creștine chiar și atunci când presiunile politice și religioase erau puternice, motiv pentru care a primit numele de Mărturisitorul.

În aceeași zi este pomenită și Sfânta Maria lui Cleopa, una dintre femeile mironosițe amintite în tradiția creștină. Ea este asociată cu iubirea, credința și fidelitatea față de Hristos, fiind un exemplu de devotament tăcut, dar profund.

Ce semnificație are ziua de 23 mai

Pomenirea celor doi sfinți le amintește credincioșilor că apropierea de Dumnezeu poate lua forme diferite. Uneori înseamnă curajul de a apăra credința în vremuri grele, alteori înseamnă smerenie, răbdare și dragoste.

Sfântul Mihail Mărturisitorul rămâne un simbol al rezistenței în fața presiunilor, iar Sfânta Maria lui Cleopa amintește de rolul femeilor mironosițe în istoria creștină.

Ziua de 23 mai este, astfel, un moment de rugăciune și reflecție pentru cei care caută putere, liniște și statornicie în credință.

