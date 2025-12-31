La două zile după ce a acuzat Ucraina, Rusia a adus noi „dovezi” privind presupusul atac asupra reședinței președintelui Vladimir Putin din Novgorod, potrivit publicației .

Generalul-maior Alexander Romanenkov, șeful Forțelor de Rachete Antiaeriene din cadrul Forțelor Aerospațiale Ruse (VKS), a declarat că „atacul ucrainean” a fost raportat pe 28 decembrie, în jurul orei 19:20, ora Moscovei.

Dronele ar fi fost lansate din regiunile Sumî și Cernihiv și s-ar fi îndreptat către regiunile Briansk, Smolensk, Tver și Novgorod în noaptea dintre 28 și 29 decembrie.

Romanenkov a susținut că „atacul a fost țintit, planificat cu atenție, pe mai multe niveluri”.

Ce rezultate au avut forțele antiaeriene ruse

Generalul a precizat: „Ca urmare a respingerii atacului terorist al regimului de la Kiev, nu au existat victime sau pagube pe teritoriul rus. Nu au existat pagube la reședința președintelui rus.”

Totodată, el a menționat că forțele antiaeriene au doborât în total 91 de drone, dintre care 50 în regiunile Briansk și Smolensk.

a publicat o înregistrare video cu una dintre dronele doborâte, în care se poate vedea „corpul” unei drone negre într-o zonă împădurită.

Ce conține ogiva dronei doborâte

Un militar anonim afirmă în înregistrare: „Ogiva acestei drone conține o încărcătură explozivă de 6 kg. Această încărcătură explozivă era înconjurată de un număr mare de fragmente, fiind destinată distrugerii personalului și bunurilor civile.”

Ce spun martorii locali despre presupusul atac asupra reședinței lui Putin

Oficialii ruși au difuzat și o înregistrare cu un locuitor din satul Roșino, situat lângă reședința lui Putin, care a povestit despre noaptea de 29 decembrie:



„Ca să fiu sincer, la început nu am înțeles despre ce era vorba. M-am gândit că poate erau basculante care lucrau undeva sau ceva de genul acesta. Apoi mi-am dat seama. Am auzit zgomotul (rachetelor) pentru prima dată în viața mea. Un zgomot scrâșnit.”

Cu toate acestea, The Moscow Times notează că zgomotul descris nu seamănă cu cel caracteristic dronelor.

Ce spun alți localnici din zona lacului Valdai despre presupusul atac asupra reședinței lui Putin

Alți locuitori nu au observat niciun atac sau zgomote specifice dronelor:

„Nu s-a auzit niciun zgomot aseară, darămite explozii. Dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, tot orașul ar fi vorbit despre asta,” a declarat un localnic, potrivit publicației.

Cum reacționează oficialii ruși și ucraineni la acuzații

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a fost primul care a anunțat atacul cu drone ucrainene asupra reședinței lui Putin, avertizând că Rusia ar putea schimba poziția de negociere față de Ucraina ca urmare a incidentului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins acuzațiile drept „fake news” și a acuzat Moscova că pregătește terenul pentru lovituri asupra clădirilor guvernamentale din Kiev, în scopul de a submina negocierile de pace cu Statele Unite.

Inițial, Kremlinul a refuzat să ofere dovezi concrete, afirmând că incidentul este gestionat de armata rusă.

„Nu s-a auzit niciun zgomot aseară, darămite explozii. Dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, tot orașul ar fi vorbit despre asta”, a spus un alt localnic, conform The Moscow Times .

Presupusul atacul cu drone ucrainene asupra reședinței lui Putin ridică semne de întrebare și amplifică tensiunile dintre cele două țări. Mărturiile contradictorii și lipsa dovezilor clare complică situația diplomatică și negocierile pentru pace.